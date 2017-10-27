استخدام البابا عبارة الروهينغا يثير التوتر لدى كاثوليك بورما

رانغون‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬يشعر‭ ‬الأساقفة‭ ‬الكاثوليك‭ ‬في‭ ‬بورما‭ ‬بالتوتر‭ ‬لان‭ ‬البابا‭ ‬فرنسيس‭ ‬سيستخدم‭ ‬عبارة‭ ‬‮«‬الروهينغا‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬زيارته‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل‭ ‬الى‭ ‬هذا‭ ‬البلد،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬قال‭ ‬متحدث‭ ‬الجمعة‭ ‬أعرب‭ ‬عن‭ ‬خشيته‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يثير‭ ‬الأمر‭ ‬احتجاج‭ ‬لبوذيين‭ ‬الذين‭ ‬يكنون‭ ‬الكراهية‭ ‬للأقلية‭ ‬المسلمة‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬ان‭ ‬يزور‭ ‬البابا‭ ‬البلد‭ ‬ذي‭ ‬الغالبية‭ ‬البوذية‭ ‬في‭ ‬27‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬بعد‭ ‬حملة‭ ‬نفذها‭ ‬الجيش‭ ‬وقوات‭ ‬الأمن‭ ‬وتسببت‭ ‬بتهجير‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬600‭ ‬ألف‭ ‬من‭ ‬أقلية‭ ‬الروهينغا‭ ‬خلال‭ ‬شهرين‭ ‬إلى‭ ‬بنغلادش‭ ‬المجاورة‭.‬

ورغم‭ ‬التنديد‭ ‬الدولي،‭ ‬وذهاب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬اتهام‭ ‬الجيش‭ ‬بالتطهير‭ ‬العرقي،‭ ‬لقيت‭ ‬الحملة‭ ‬تأييد‭ ‬البورميين‭.‬

ومنذ‭ ‬سنوات‭ ‬يعترض‭ ‬المتشددون‭ ‬البوذيون‭ ‬على‭ ‬ذكر‭ ‬اسم‭ ‬الروهينغا‭ ‬مؤكدين‭ ‬أنهم‭ ‬ليسوا‭ ‬سوى‭ ‬‮«‬بنغاليين‮»‬‭ ‬جاءوا‭ ‬من‭ ‬بنغلادش‭.‬

ويخشى‭ ‬الأساقفة‭ ‬الكاثوليك‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يتسبب‭ ‬البابا‭ ‬بمزيد‭ ‬من‭ ‬الاضطرابات‭ ‬اذا‭ ‬استخدم‭ ‬العبارة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أعرب‭ ‬الاثنين‭ ‬عن‭ ‬تعاطفه‭ ‬مع‭ ‬الروهينغا‭.‬

وقال‭ ‬الأب‭ ‬ماريانو‭ ‬سو‭ ‬ناينغ‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬مؤتمر‭ ‬أساقفة‭ ‬بورما‭ ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬‮«‬شعورا‭ ‬بالقلق‭ ‬بشأن‭ ‬استخدام‭ ‬عبارة‭ ‬الروهينغا‭. ‬ومصدر‭ ‬قلقنا‭ ‬أنه‭ ‬إذا‭ ‬ذكر‭(‬ها‭)‬،‭ ‬فقد‭ ‬تحصل‭ ‬مشكلات‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬سيكون‭ ‬من‭ ‬الحكمة‭ ‬عدم‭ ‬التسبب‭ ‬بصعوبات‭ ‬للدولة‭ ‬المضيفة‭ ‬وكذلك‭ ‬للكنيسة‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬ان‭ ‬الكاثوليك‭ ‬يبدون‭ ‬‮«‬تعاطفا‮»‬‭ ‬مع‭ ‬الاقلية‭ ‬المسلمة‭.‬

واجه‭ ‬الروهينغا‭ ‬الذين‭ ‬كانوا‭ ‬يعدون‭ ‬1,1‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬عقودا‭ ‬من‭ ‬التمييز‭ ‬في‭ ‬بورما‭ ‬حيث‭ ‬اصدرت‭ ‬السلطات‭ ‬قانونا‭ ‬عام‭ ‬1982‭ ‬يحرمهم‭ ‬من‭ ‬الجنسية‭.‬

وترفض‭ ‬حكومة‭ ‬بورما‭ ‬كذلك‭ ‬استخدام‭ ‬تسمية‭ ‬‮«‬الروهينغا‮»‬‭ ‬وتدعوهم‭ ‬‮«‬البنغاليين‮»‬‭ ‬ويقول‭ ‬الجيش‭ ‬انهم‭ ‬دخلاء‭ ‬من‭ ‬بنغلادش‭ ‬رغم‭ ‬جذورهم‭ ‬في‭ ‬بورما‭.‬

وقالت‭ ‬السلطات‭ ‬ان‭ ‬الحملة‭ ‬العسكرية‭ ‬هدفها‭ ‬مطاردة‭ ‬المقاتلين‭ ‬الروهينغا‭ ‬الذين‭ ‬كمنوا‭ ‬للشرطة‭ ‬قبل‭ ‬شهرين‭.‬

وأعرب‭ ‬البابا‭ ‬الاثنين‭ ‬عن‭ ‬حزنه‭ ‬لمعاناة‭ ‬أطفال‭ ‬الروهينغا‭ ‬في‭ ‬مخيمات‭ ‬اللجوء‭ ‬المكتظة‭ ‬في‭ ‬بنغلادش‭.‬