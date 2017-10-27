بريطانيا تدعو إلى فرض عقوبات على سوريا بعد تحميلها مسؤولية الهجوم  الكيمياوي في خان شيخون

الامم‭ ‬المتحدة‭ – ‬مرسي‭ ‬ابو‭ ‬طوق‮ ‬

‮ ‬حملت‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬امس‭ ‬بوضوح‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬مسؤولية‭ ‬الهجوم‭ ‬بغاز‭ ‬السارين‭ ‬الذي‭ ‬تسبب‭ ‬بمقتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثمانين‭ ‬شخصا‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬خان‭ ‬شيخون‭ ‬في‭ ‬نيسان‭/‬ابريل‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬سارعت‭ ‬روسيا‭ ‬وسوريا‭ ‬الى‭ ‬رفض‭ ‬ذلك‭.‬

وبعد‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬نشر‭ ‬التقرير‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬لجنة‭ ‬تحقيق‭ ‬خاصة‭ ‬بهجوم‭ ‬خان‭ ‬شيخون‭ ‬تضم‭ ‬خبراء‭ ‬في‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬ومنظمة‭ ‬حظر‭ ‬الأسلحة‭ ‬الكيميائية،‭ ‬سارعت‭ ‬موسكو‭ ‬الجمعة‭ ‬الى‭ ‬التنديد‭ ‬ب»عناصر‭ ‬متضاربة‮»‬‭ ‬كثيرة‭ ‬في‭ ‬التقرير‭ ‬كما‭ ‬وصفت‭ ‬دمشق‭ ‬التقرير‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬تزوير‭ ‬للحقيقة‭ ‬وتحريف‮»‬‭.‬

وحضت‭ ‬بريطانيا‭ ‬الجمعة‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬على‭ ‬فرض‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬سوريا‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬حملتها‭ ‬لجنة‭ ‬خبراء‭ ‬أممية‭ ‬مسؤولية‭ ‬الهجوم‭ ‬الكيميائي‭ ‬على‭ ‬خان‭ ‬شيخون‭.‬

وقالت‭ ‬اللجنة‭ ‬المشتركة‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬منظمة‭ ‬حظر‭ ‬الأسلحة‭ ‬الكيميائية‭ ‬وخبراء‭ ‬أمميين‭ ‬ان‭ ‬القوات‭ ‬السورية‭ ‬ألقت‭ ‬القنبلة‭ ‬على‭ ‬البلدة‭ ‬التي‭ ‬تسيطر‭ ‬عليها‭ ‬المعارضة‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬إدلب‭ ‬حيث‭ ‬قتل‭ ‬87‭ ‬شخصا‭ ‬ثلثهم‭ ‬أطفال‭. ‬وقال‭ ‬سفير‭ ‬بريطانيا‭ ‬ماثيو‭ ‬رايكروفت‭ ‬للصحافيين‭ ‬‮«‬الرد‭ ‬الدولي‭ ‬الحازم‭ ‬أساسي‭ ‬الآن‭ ‬لمحاسبة‭ ‬المسؤولين‭ ‬عن‭ ‬هجوم‭ ‬خان‭ ‬شيخون‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬يقع‭ ‬الآن‭ ‬على‭ ‬عاتق‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬أن‭ ‬يتحرك‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬النتائج‭ ‬وأن‭ ‬يفرض‭ ‬العدالة‮»‬،‭ ‬موضحا‭ ‬ان‭ ‬بريطانيا‭ ‬تتشاور‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بشأن‭ ‬مشروع‭ ‬قرار‭ ‬يفرض‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬سوريا‭.‬

وطغى‭ ‬التقرير‭ ‬الدولي‭ ‬والتصريحات‭ ‬الاميركية‭ ‬على‭ ‬الاعلان‭ ‬الذي‭ ‬صدر‭ ‬الخميس‭ ‬عن‭ ‬جولة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬المحادثات‭ ‬بين‭ ‬ممثلين‭ ‬للحكومة‭ ‬والمعارضة‭ ‬السورية‭ ‬في‭ ‬جنيف‭ ‬بهدف‭ ‬تسوية‭ ‬النزاع‭ ‬المستمر‭ ‬منذ‭ ‬ست‭ ‬سنوات‭. ‬وخلُص‭ ‬الخبراء‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬مسؤول‭ ‬فعلاً‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬وقع‭ ‬في‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬نيسان‭/‬ابريل‭ ‬في‭ ‬خان‭ ‬شيخون‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬إدلب‭ ‬التي‭ ‬تسيطر‭ ‬عليها‭ ‬فصائل‭ ‬مقاتلة‭ ‬معارضة‭ ‬وجهادية،‭ ‬وتسبب‭ ‬بمقتل‭ ‬83‭ ‬شخصا،‭ ‬بحسب‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة،‭ ‬و87،‭ ‬بحسب‭ ‬المرصدالسوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان،‭ ‬بينهم‭ ‬30‭ ‬طفلا‭. ‬وقال‭ ‬التقرير‭ ‬إن‭ ‬العناصر‭ ‬التي‭ ‬جُمعت‭ ‬تذهب‭ ‬باتجاه‭ ‬‮«‬السيناريو‭ ‬الارجح‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يشير‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬‮«‬غاز‭ ‬السارين‭ ‬نجم‭ ‬عن‭ ‬قنبلة‭ ‬ألقتها‭ ‬طائرة‮»‬‭. ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬‮«‬اللجنة‭ ‬واثقة‭ ‬بأن‭ ‬الجمهورية‭ ‬العربية‭ ‬السورية‭ ‬مسؤولة‭ ‬عن‭ ‬إطلاق‭ ‬غاز‭ ‬السارين‭ ‬على‭ ‬خان‭ ‬شيخون‭ ‬في‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬نيسان‭/‬ابريل‭ ‬2017‮»‬‭. ‬لكن‭ ‬مساعد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسي‭ ‬سيرغي‭ ‬ريابكوف‭ ‬قال‭ ‬الجمعة‭ ‬لوكالة‭ ‬أنباء‭ ‬‮«‬انترفاكس‮»‬‭ ‬الروسية‭ ‬إن‭ ‬التقرير‭ ‬يثبت‭ ‬وجود‭ ‬‮«‬العديد‭ ‬من‭ ‬التناقضات‭ ‬وعناصر‭ ‬متضاربة‭ ‬واضحة‭ ‬واستخدام‭ ‬شهادات‭ ‬مشكوك‭ ‬بصحتها‭ ‬وأدلة‭ ‬غير‭ ‬مؤكدة‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬خلافا‭ ‬لمحاورينا‭ ‬الذين‭ ‬يستخدمون‭ ‬هذا‭ ‬التقرير‭ ‬كسلاح‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهدافهم‭ ‬الجيوسياسية‭ ‬الخاصة‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬قمنا‭ ‬بدرس‭ ‬مضمون‭ ‬الوثيقة‭ ‬بهدوء‭ ‬ومهنية‮»‬‭. ‬واوضح‭ ‬ان‭ ‬روسيا،‭ ‬حليفة‭ ‬النظام‭ ‬السوري،‭ ‬ستقوم‭ ‬‮«‬بتحليل‮»‬‭ ‬كامل‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭.‬

بدورها،‭ ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬السورية‭ ‬انها‭ ‬‮«‬تستنكر‭ ‬بشدة‭ (…) ‬هذا‭ ‬التقرير‭ ‬والتقرير‭ ‬الذي‭ ‬سبقه‭ ‬لانهما‭ ‬يمثلان‭ ‬تزويرا‭ ‬للحقيقة‭ ‬وتحريفا‭ ‬لكل‭ ‬المعلومات‭ ‬الدقيقة‭ ‬حول‭ ‬ما‭ ‬جرى‭ ‬في‭ ‬خان‭ ‬شيخون‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬دمشق‭ ‬‮«‬تدين‭ ‬اعتماد‭ ‬آلية‭ ‬التحقيق‭ ‬المشتركة‭ ‬على‭ ‬أقوال‭ ‬المجرمين‭ ‬الذين‭ ‬ارتكبوا‭ ‬هذا‭ ‬العمل‭ ‬اللاأخلاقي‭ ‬في‭ ‬خان‭ ‬شيخون‭ ‬وشهود‭ ‬مشبوهين‭ ‬إضافة‭ ‬لما‭ ‬سموه‭ ‬المصادر‭ ‬المفتوحة‮»‬‭. ‬واعتبرت‭ ‬ان‭ ‬التقرير‭ ‬صدر‭ ‬‮«‬تنفيذا‭ ‬لتعليمات‭ ‬الادارة‭ ‬الاميركية‭ ‬والدول‭ ‬الغربية‭ ‬لممارسة‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الضغوط‭ ‬السياسية‭ ‬والتهديدات‭ ‬العدوانية‭ ‬لسيادة‭ ‬سوريا‮»‬‭. ‬ونفذت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بعد‭ ‬هجوم‭ ‬خان‭ ‬شيخون‭ ‬ضربة‭ ‬عسكرية‭ ‬كانت‭ ‬الاولى‭ ‬ضد‭ ‬النظام‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬النزاع،‭ ‬فأطلقت‭ ‬59‭ ‬صاروخا‭ ‬عابرا‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬توماهوك‭ ‬من‭ ‬بارجتين‭ ‬أميركيتين‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬المتوسط،‭ ‬في‭ ‬اتجاه‭ ‬قاعدة‭ ‬الشعيرات‭ ‬العسكرية‭ ‬الجوية‭ ‬السورية‭ (‬وسط‭). ‬وتقول‭ ‬واشنطن‭ ‬انالهجوم‭ ‬الكيميائي‭ ‬على‭ ‬خان‭ ‬شيخون‭ ‬تم‭ ‬شنه‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬القاعدة‭.‬

وعلقت‭ ‬السفيرة‭ ‬الأميركية‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬نيكي‭ ‬هايلي‭ ‬على‭ ‬التقرير،‭ ‬معتبرة‭ ‬أنّ‭ ‬على‭ ‬‮«‬مجلس‭ ‬الامن‭ ‬أن‭ ‬يبعث‭ ‬برسالة‭ ‬واضحة‭: ‬أيّ‭ ‬استخدام‭ ‬للسلاح‭ ‬الكيميائي‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬مقبولا‭ ‬ويجب‭ ‬توفير‭ ‬دعم‭ ‬كامل‭ ‬للمحققين‭ ‬المستقلين‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬‮«‬أي‭ ‬بلد‭ ‬يرفض‭ ‬القيام‭ ‬بذلك‭ ‬لا‭ ‬يُعتبر‭ ‬أفضل‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬الطغاة‭ ‬والإرهابيين‭ ‬الذين‭ ‬يستخدمون‭ ‬هذه‭ ‬الأسلحة‭ ‬الرهيبة‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الفرنسي‭ ‬جان‭ ‬ايف‭ ‬لودريان‭ ‬إن‭ ‬التقرير‭ ‬‮«‬تأكيد‭ ‬للانتهاكات‭ ‬الخطيرة‭ ‬للنظام‭ ‬السوري‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬التزم‭ ‬في‭ ‬2013‭ ‬تفكيك‭ ‬أسلحته‭ ‬الكيميائية‭.‬

وأضاف‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الافلات‭ ‬من‭ ‬العقاب‭ ‬غير‭ ‬مقبول‭. ‬فرنسا‭ ‬تواصل‭ ‬العمل‭ ‬مع‭ ‬شركائها‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬ولاهاي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الخروج‭ ‬بخلاصات‭ ‬عملية‭ ‬من‭ ‬التقرير‭ ‬وتحديد‭ ‬الطريقة‭ ‬الأمثل‭ ‬لمعاقبة‭ ‬المسؤولين‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬الهجمات‭ ‬ومكافحة‭ ‬انتشار‭ ‬الأسلحة‭ ‬الكيميائية‮»‬‭.‬

اما‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬البريطاني‭ ‬بوريس‭ ‬جونسون‭ ‬فاعتبر‭ ‬أن‭ ‬التقرير‭ ‬يُقدّم‭ ‬‮«‬خلاصة‭ ‬واضحة‮»‬،‭ ‬داعيا‭ ‬‮«‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬الى‭ ‬الاتحاد‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحميل‭ ‬نظام‭ ‬بشار‭ ‬الاسد‭ ‬المسؤولية‮»‬‭ ‬عن‭ ‬الهجوم‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬أدعو‭ ‬روسيا‭ ‬إلى‭ ‬الكف‭ ‬عن‭ ‬دعم‭ ‬حليفها‭ ‬المقيت‭ ‬وأن‭ ‬تلتزم‭ ‬بتعهّدها‭ ‬وهو‭ ‬التأكّد‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬استخدام‭ ‬الأسلحة‭ ‬الكيميائية‭ ‬مجددا‮»‬‭.‬

وحض‭ ‬مندوب‭ ‬بريطانيا‭ ‬لدى‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬على‭ ‬فرض‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬سوريا‭.‬

وقال‭ ‬ماثيو‭ ‬رايكروفت‭ ‬للصحافيين‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الرد‭ ‬الدولي‭ ‬الحازم‭ ‬أساسي‭ ‬الآن‭ ‬لمحاسبة‭ ‬المسؤولين‭ ‬عن‭ ‬هجوم‭ ‬خان‭ ‬شيخون‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬يقع‭ ‬الآن‭ ‬على‭ ‬عاتق‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬أن‭ ‬يتحرك‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬النتائج‭ ‬وأن‭ ‬يفرض‭ ‬العدالة‮»‬،‭ ‬موضحا‭ ‬ان‭ ‬بريطانيا‭ ‬تتشاور‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بشأن‭ ‬مشروع‭ ‬قرار‭ ‬يفرض‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬سوريا‭.‬

وأحدثت‭ ‬الصور‭ ‬المروعة‭ ‬لسكان‭ ‬خان‭ ‬شيخون‭ ‬بعد‭ ‬الهجوم،‭ ‬وبينهم‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الأطفال،‭ ‬ذهولا‭ ‬لدى‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي،‭ ‬وشكّلت‭ ‬صدمة‭ ‬للعالم‭. ‬ووصف‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬حينذاك‭ ‬نظيره‭ ‬السوري‭ ‬بـ»الجزار‮»‬‭.‬

ودعت‭ ‬منظمة‭ ‬هيومن‭ ‬رايتس‭ ‬ووتش‭ ‬الجمعة‭ ‬إلى‭ ‬فرض‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬الحكومة‭ ‬السورية‭. ‬وقالت‭ ‬المنظمة،‭ ‬ومقرها‭ ‬نيويورك،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬على‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬أن‭ ‬يتحرك‭ ‬سريعاً‭ ‬لضمان‭ ‬المحاسبة‭ ‬عبر‭ ‬فرض‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬الأشخاص‭ ‬والكيانات‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬الهجمات‭ ‬الكيميائية‭ ‬فيسوريا‮»‬‭.‬