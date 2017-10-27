مقتل جندي إماراتي في جنوب السعودية 

ابوظبي-(أ ف ب) – أعلنت القوات المسلحة الإماراتية مقتل جندي في جنوب السعودية أثناء أدائه مهامه في إطار الحملة العسكرية التي تقودها الرياض ضد المتمردين الحوثيين في اليمن. وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية «وام» في بيان أن جثمان العريف سعيد مطر علي الكعبي وصل إلى أبوظبي الجمعة.
وأوضح الجيش أن الكعبي قتل الخميس «خلال أدائه واجبه الوطني في منطقة نجران بالمملكة العربية السعودية،» بدون مزيد من التفاصيل.
وقتل نحو مئة إماراتي في اليمن منذ بدء عمليات التحالف العربي في آذار/مارس 2015.
وفي حادثة أخرى، تم إطلاق صاروخ بالستي من الأراضي اليمنية باتجاه السعودية الجمعة حيث سقط على مجمع سكني يقطنه «عدد من العمال المقيمين وتابع لإحدى الشركات الوطنية» ما أسفر عن إصابة أحد العمال، وفقا لبيان صادر عن المتحدث الرسمي لقواتالتحالف العقيد الركن تركي المالكي.