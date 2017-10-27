مقتل جندي إماراتي في جنوب السعودية 

ابوظبي‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أعلنت‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬الإماراتية‭ ‬مقتل‭ ‬جندي‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬السعودية‭ ‬أثناء‭ ‬أدائه‭ ‬مهامه‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الحملة‭ ‬العسكرية‭ ‬التي‭ ‬تقودها‭ ‬الرياض‭ ‬ضد‭ ‬المتمردين‭ ‬الحوثيين‭ ‬في‭ ‬اليمن‭. ‬وأفادت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الإماراتية‭ ‬‮«‬وام‮»‬‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬جثمان‭ ‬العريف‭ ‬سعيد‭ ‬مطر‭ ‬علي‭ ‬الكعبي‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬أبوظبي‭ ‬الجمعة‭.‬

وأوضح‭ ‬الجيش‭ ‬أن‭ ‬الكعبي‭ ‬قتل‭ ‬الخميس‭ ‬‮«‬خلال‭ ‬أدائه‭ ‬واجبه‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬نجران‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‮»‬‭ ‬بدون‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التفاصيل‭.‬

وقتل‭ ‬نحو‭ ‬مئة‭ ‬إماراتي‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬عمليات‭ ‬التحالف‭ ‬العربي‭ ‬في‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬2015‭.‬

وفي‭ ‬حادثة‭ ‬أخرى،‭ ‬تم‭ ‬إطلاق‭ ‬صاروخ‭ ‬بالستي‭ ‬من‭ ‬الأراضي‭ ‬اليمنية‭ ‬باتجاه‭ ‬السعودية‭ ‬الجمعة‭ ‬حيث‭ ‬سقط‭ ‬على‭ ‬مجمع‭ ‬سكني‭ ‬يقطنه‭ ‬‮«‬عدد‭ ‬من‭ ‬العمال‭ ‬المقيمين‭ ‬وتابع‭ ‬لإحدى‭ ‬الشركات‭ ‬الوطنية‮»‬‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬إصابة‭ ‬أحد‭ ‬العمال،‭ ‬وفقا‭ ‬لبيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬المتحدث‭ ‬الرسمي‭ ‬لقواتالتحالف‭ ‬العقيد‭ ‬الركن‭ ‬تركي‭ ‬المالكي‭.‬