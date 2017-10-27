ماذا نلتحف حين نبيت تحت سقف الدستور؟

فاتح عبد السلام

مبادرة‭ ‬الجانب‭ ‬الكردي‭ ‬تضمنت‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬أهمها‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬حوار‭ ‬بين‭ ‬اربيل‭ ‬وبغداد‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬الدستور‭ ‬العراقي‭ . ‬ذهبت‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬الى‭ ‬اتجاهات‭ ‬ثانوية‭ ‬في‭ ‬المبادرة‭ ‬وحللتها‭ ‬بشكل‭ ‬يوحي‭ ‬بأن‭ ‬هناك‭ ‬أطرافاً‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬لا‭ ‬تهدف‭ ‬الى‭ ‬السير‭ ‬نحو‭ ‬الحل‭ ‬الوطني‭ ‬لمشكلة‭ ‬يرى‭ ‬العالم‭ ‬كله‭ ‬انها‭ ‬كبيرة‭ ‬،لكن‭ ‬مجال‭ ‬حلها‭ ‬الأمثل‭ ‬داخلي‭ ‬عراقي‭ ‬حتماً‭. ‬فقرة‭ ‬الحوار‭ ‬على‭ ‬اساس‭ ‬الدستور‭ ‬العراقي‭ ‬،‭ ‬تلغي‭ ‬أي‭ ‬عذر‭ ‬للحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬في‭ ‬تأخير‭ ‬التفاوض‭ ‬يوماً‭ ‬واحداً‭ ‬،‭ ‬وتجعل‭ ‬من‭ ‬التفاتها‭ ‬الى‭ ‬تأويلات‭ ‬فقرة‭ ‬تجميد‭ ‬الاستفتاء‭ ‬أو‭ ‬إلغائه‭ ‬،‭ ‬مجرد‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬الضغوط‭ ‬السياسية‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬لها‭ ‬مبرر‭ ‬،‭ ‬بعد‭ ‬اعتراف‭ ‬الجانب‭ ‬الكردي‭ ‬بسقف‭ ‬الدستور‭ ‬العراقي،‭ ‬وإلاً‭ ‬جرى‭ ‬تفسير‭ ‬الأمر‭ ‬على‭ ‬انه‭ ‬انتقام‭ ‬شخصي‭ ‬وعقوبات‭ ‬جماعية‭ ‬تريد‭ ‬النيل‭ ‬من‭ ‬المكون‭ ‬الثاني‭- ‬دستورياً‭ – ‬في‭ ‬العراق‭ ‬،وإصغاء‭ ‬لتهديدات‭ ‬دول‭ ‬اقليمية‭ ‬،ليس‭ ‬في‭ ‬دساتيرها‭ ‬كلمة‭ ‬انصاف‭ ‬بحق‭ ‬القوميات‭ ‬وهي‭ ‬تعد‭ ‬بالملايين‭ ‬في‭ ‬بلادها‭ . ‬لماذا‭ ‬وجدت‭ ‬الدساتير‭ ‬إن‭ ‬لم‭ ‬تحل‭ ‬المشاكل‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬البلدان‭ ‬؟‭ ‬والاعتراف‭ ‬الوارد‭ ‬بفقرة‭ – ‬تحت‭ ‬سقف‭ ‬الدستور‭ – ‬هو‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬إنّ‭ ‬أي‭ ‬نزاع‭ ‬أصبح‭ ‬تحت‭ ‬النص‭ ‬الدستوري،‭ ‬الذي‭ ‬يأمل‭ ‬العراقيون‭ ‬أن‭ ‬لا‭ ‬يكون‭ ‬مطاطاً‭ ‬كما‭ ‬عهدناه‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬أخرى‭ ‬عدة‭ ‬لم‭ ‬يلتفت‭ ‬اليها‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬لأسباب‭ ‬سياسية‭ ‬ومذهبية‭ . ‬المناورات‭ ‬لأغراض‭ ‬انتخابية‭ ‬ليس‭ ‬هذا‭ ‬مجالها‭ ‬،لأنها‭ ‬تمس‭ ‬حياة‭ ‬ملايين‭ ‬العراقيين‭ ‬،‭ ‬كما‭ ‬إنّ‭ ‬من‭ ‬التعسف‭ ‬الايغال‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬المثالي‭ ‬من‭ ‬الطروحات‭ ‬السياسية‭ ‬المستظلة‭ ‬بالضغوط‭ ‬الخارجية‭ ‬المتوافقة‭ ‬مع‭ ‬الموقف‭ ‬الرسمي‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬إن‭ ‬ذلك‭ ‬لا‭ ‬ينتج‭ ‬موقفاً‭ ‬وطنياً‭ ‬لمعالجة‭ ‬أزمة‭ ‬كبرى‭ ‬على‭ ‬وفق‭ ‬ثباتية‭ ‬النص‭ ‬الدستوري‭ ‬،‭ ‬وإنما‭ ‬يظهر‭ ‬عناصر‭ ‬ظرفية‭ ‬لتفوق‭ ‬مؤقت‭ ‬لطرف‭ ‬على‭ ‬طرف‭ ‬آخر‭ .‬

إن‭ ‬أي‭ ‬تحجر‭ ‬في‭ ‬التمسك‭ ‬بالنص‭ ‬سيفتح‭ ‬باب‭ ‬الكيل‭ ‬بمكيالين‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬السلطات‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬،‭ ‬وسيفتح‭ ‬الكلام‭ ‬حول‭ ‬المبررات‭ ‬غير‭ ‬المقنعة‭ ‬والصفقات‭ ‬التي‭ ‬تحتويها‭ ‬عملية‭ ‬السكوت‭ ‬السابقة‭ ‬عن‭ ‬خروقات‭ ‬دستورية‭ ‬قبل‭ ‬احداث‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬‮٢٠١٤‬‭ ‬،‭ ‬وهذا‭ ‬سيعود‭ ‬بنا‭ ‬الى‭ ‬مبدأ‭ ‬التوافق‭ ‬،‭ ‬المشبوه‭ ‬،‭ ‬الذي‭ ‬جرى‭ ‬اقراره‭ ‬من‭ ‬اطراف‭ ‬العملية‭ ‬السياسية‭ ‬كلها،‭ ‬بعيداً‭ ‬عن‭ ‬روح‭ ‬الدستور‭ ‬ونصه‭. ‬أتمنى‭ ‬أن‭ ‬تزاح‭ ‬العقوبة‭ ‬الجماعية‭ ‬ويتم‭ ‬فتح‭ ‬مطارَي‭ ‬أربيل‭ ‬والسليمانية‭ ‬فوراً‭ ‬،‭ ‬كمبادرة‭ ‬حسن‭ ‬نية‭ ‬وطنية‭ ‬من‭ ‬رعاة‭ ‬الدستور،‭ ‬وليس‭ ‬منتجي‭ ‬الضغوط‭ ‬والعقوبات‭ ‬والتهديدات،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يفتح‭ ‬العراقيون‭ ‬ملف‭ ‬دستورية‭ ‬مساهمة‭ ‬مطارات‭ ‬عراقية‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬والنجف‭ ‬بتنظيم‭ ‬رحلات‭ ‬منتظمة‭ ‬لمليشيات‭ ‬مسلحة‭ ‬تنقل‭ ‬من‭ ‬ارض‭ ‬العراق‭ ‬وعبر‭ ‬أجوائه‭ ‬للقتال‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬عربية‭ ‬أخرى،‭ ‬وكانت‭ ‬سبباً‭ ‬بين‭ ‬أسباب‭ ‬سقوط‭ ‬مليون‭ ‬شهيد‭ ‬سوري‭ ‬وإدامة‭ ‬الحرب‭ ‬لست‭ ‬سنوات‭ .‬