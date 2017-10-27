النجمة نور.. الأمومة تحجب السلطانة ناهد دوران

اسطنبول – الزمان : التقطت عدسات الباباراتزي النجمة التركية نور فتاح أوغلو الشهيرة بـ«السلطانة ناهد دوران» في آخر ظهور لها خلال تجولها بمنطقة بيبك. الصحفيون سألوا نجمة «حريم السلطان» عن مشاريعها الجديدة، وموعد عودتها للشاشة، حيث أنها لم تشارك في أي أعمال فنية منذ أكثر من عامين، فأجابت: «أنا حالياً أم، ولم يأت لي عرضيستحق أن أترك طفلتي في المنزل لأعود للشاشة.. لا يهمني المال، الأهم عندي حالياً هو جودة العمل».يُذكر أن نور فتاح أوغلو تزوجت من رجل الأعمال التركي ليفنت فيزيجرو عام 2013، ثم انفصلا لثلاث شهور عام 2015، وعادا لحياتهما الزوجية لينجبا مولودتهما الأولى«إليسا غوزين» يناير 2016،حيث أعلنت بعدها اعتزال التمثيل بشكل مؤقت للتفرغ لرعاية طفلها، وكان مسلسل «فيلينتا» آخر أعمالها الدرامية.