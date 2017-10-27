النجمة نور.. الأمومة تحجب السلطانة ناهد دوران

اسطنبول‭ – ‬الزمان‭ : ‬‎التقطت‭ ‬عدسات‭ ‬الباباراتزي‭ ‬النجمة‭ ‬التركية‭ ‬نور‭ ‬فتاح‭ ‬أوغلو‭ ‬الشهيرة‭ ‬بـ«السلطانة‭ ‬ناهد‭ ‬دوران‮»‬‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬ظهور‭ ‬لها‭ ‬خلال‭ ‬تجولها‭ ‬بمنطقة‭ ‬بيبك‭. ‬‎الصحفيون‭ ‬سألوا‭ ‬نجمة‭ ‬‮«‬حريم‭ ‬السلطان‮»‬‭ ‬عن‭ ‬مشاريعها‭ ‬الجديدة،‭ ‬وموعد‭ ‬عودتها‭ ‬للشاشة،‭ ‬حيث‭ ‬أنها‭ ‬لم‭ ‬تشارك‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬أعمال‭ ‬فنية‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عامين،‭ ‬فأجابت‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬حالياً‭ ‬أم،‭ ‬ولم‭ ‬يأت‭ ‬لي‭ ‬عرضيستحق‭ ‬أن‭ ‬أترك‭ ‬طفلتي‭ ‬في‭ ‬المنزل‭ ‬لأعود‭ ‬للشاشة‭.. ‬لا‭ ‬يهمني‭ ‬المال،‭ ‬الأهم‭ ‬عندي‭ ‬حالياً‭ ‬هو‭ ‬جودة‭ ‬العمل‮»‬‭.‬‎يُذكر‭ ‬أن‭ ‬نور‭ ‬فتاح‭ ‬أوغلو‭ ‬تزوجت‭ ‬من‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬التركي‭ ‬ليفنت‭ ‬فيزيجرو‭ ‬عام‭ ‬2013،‭ ‬ثم‭ ‬انفصلا‭ ‬لثلاث‭ ‬شهور‭ ‬عام‭ ‬2015،‭ ‬وعادا‭ ‬لحياتهما‭ ‬الزوجية‭ ‬لينجبا‭ ‬مولودتهما‭ ‬الأولى«إليسا‭ ‬غوزين‮»‬‭ ‬يناير‭ ‬2016،حيث‭ ‬أعلنت‭ ‬بعدها‭ ‬اعتزال‭ ‬التمثيل‭ ‬بشكل‭ ‬مؤقت‭ ‬للتفرغ‭ ‬لرعاية‭ ‬طفلها،‭ ‬وكان‭ ‬مسلسل‭ ‬‮«‬فيلينتا‮»‬‭ ‬آخر‭ ‬أعمالها‭ ‬الدرامية‭.‬