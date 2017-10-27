250 ألف يورو من صندوق السينما الأوروبية لمخرج روماني

بخارست – الزمان
تلقى تيودور جيورجيو أحد أشهر المخرجين السينمائيين في رومانيا في الوقت الحالي منحة قدرها 250 ألف يورو من صندوق دعم السينما الأوروبية «يورو إيمجز» لفيلمه الروائي الطويل الاقتراب «أبروبيرا» والذي تبلغ ميزانيته الإجمالية أربعة ملايين يورو. وذكر موقع «رومانيا-إنسايدر» الإخباري أن قصة الفيلم تستند إلى رواية ذائعة الصيت بنفس الاسم للكاتب والشاعر مارين ملايكو – هوندراري، ويقوم بدور البطولة الممثل ميهاي سمارانداكي كما يضم فريق العمل ممثلون من أسبانيا، وقد بدأ تصوير الفيلم في 19 أكتوبر الجاري في بلدة كانداس الإسبانية وسينتهي في أواخر نوفمبر المقبل، على أن يعرض في دور السينما الرومانية في أكتوبر عام 2018. وقد عرض الفيلم السابق للمخرج الروماني جيورجيو للمرة الأولى في مهرجان برلين السينمائي الدولي عام 2015، كما فاز بجائزة أكاديمية الفيلم الأوروبي عن أفضل فيلم قصير عام 2012. ويورو ايمجز هو صندوق ثقافي تابع لمجلس أوروبا يهدف إلى دعم الإنتاج السينمائي المشترك.