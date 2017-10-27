250 ألف يورو من صندوق السينما الأوروبية لمخرج روماني

بخارست‭ – ‬الزمان‮ ‬

تلقى‭ ‬تيودور‭ ‬جيورجيو‭ ‬أحد‭ ‬أشهر‭ ‬المخرجين‭ ‬السينمائيين‭ ‬في‭ ‬رومانيا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭ ‬منحة‭ ‬قدرها‭ ‬250‭ ‬ألف‭ ‬يورو‭ ‬من‭ ‬صندوق‭ ‬دعم‭ ‬السينما‭ ‬الأوروبية‭ ‬‮«‬يورو‭ ‬إيمجز‮»‬‭ ‬لفيلمه‭ ‬الروائي‭ ‬الطويل‭ ‬الاقتراب‭ ‬‮«‬أبروبيرا‮»‬‭ ‬والذي‭ ‬تبلغ‭ ‬ميزانيته‭ ‬الإجمالية‭ ‬أربعة‭ ‬ملايين‭ ‬يورو‭. ‬وذكر‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬رومانيا‭-‬إنسايدر‮»‬‭ ‬الإخباري‭ ‬أن‭ ‬قصة‭ ‬الفيلم‭ ‬تستند‭ ‬إلى‭ ‬رواية‭ ‬ذائعة‭ ‬الصيت‭ ‬بنفس‭ ‬الاسم‭ ‬للكاتب‭ ‬والشاعر‭ ‬مارين‭ ‬ملايكو‭ ‬–‭ ‬هوندراري،‭ ‬ويقوم‭ ‬بدور‭ ‬البطولة‭ ‬الممثل‭ ‬ميهاي‭ ‬سمارانداكي‭ ‬كما‭ ‬يضم‭ ‬فريق‭ ‬العمل‭ ‬ممثلون‭ ‬من‭ ‬أسبانيا،‭ ‬وقد‭ ‬بدأ‭ ‬تصوير‭ ‬الفيلم‭ ‬في‭ ‬19‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬كانداس‭ ‬الإسبانية‭ ‬وسينتهي‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬نوفمبر‭ ‬المقبل،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يعرض‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬السينما‭ ‬الرومانية‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬عام‭ ‬2018‭. ‬وقد‭ ‬عرض‭ ‬الفيلم‭ ‬السابق‭ ‬للمخرج‭ ‬الروماني‭ ‬جيورجيو‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬مهرجان‭ ‬برلين‭ ‬السينمائي‭ ‬الدولي‭ ‬عام‭ ‬2015،‭ ‬كما‭ ‬فاز‭ ‬بجائزة‭ ‬أكاديمية‭ ‬الفيلم‭ ‬الأوروبي‭ ‬عن‭ ‬أفضل‭ ‬فيلم‭ ‬قصير‭ ‬عام‭ ‬2012‭. ‬ويورو‭ ‬ايمجز‭ ‬هو‭ ‬صندوق‭ ‬ثقافي‭ ‬تابع‭ ‬لمجلس‭ ‬أوروبا‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬الإنتاج‭ ‬السينمائي‭ ‬المشترك‭.‬