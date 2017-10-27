دراسة أمريكية تربط الماريجوانا بزيادة مرات ممارسة الجنس

لوس‭ ‬انجلس‭ – ‬الزمان‮ ‬

حينما‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬دخان‭ ‬لابد‭ ‬وأن‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬نار‭.. ‬هكذا‭ ‬خلص‭ ‬باحثون‭ ‬وجدوا‭ ‬أن‭ ‬مدخني‭ ‬الماريجوانا‭ ‬يمارسون‭ ‬الجنس‭ ‬أكثر‭ ‬20‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬تقريبا‭ ‬ممن‭ ‬لا‭ ‬يقبلون‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المادة‭ ‬المخدرة‭. ‬وكشف‭ ‬الباحثون‭ ‬في‭ ‬كلية‭ ‬الطب‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬ستانفورد‭ ‬الأمريكية‭ ‬عن‭ ‬صلة‭ ‬بين‭ ‬الماريجوانا‭ ‬وتكرار‭ ‬مرات‭ ‬ممارسة‭ ‬الجنس‭ ‬في‭ ‬دراسة‭ ‬نشرت‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬دورية‭ ‬الطب‭ ‬الجنسي‭. ‬وتوصل‭ ‬الباحثون‭ ‬إلى‭ ‬النتائج‭ ‬بعد‭ ‬تحليل‭ ‬بيانات‭ ‬50‭ ‬ألف‭ ‬أمريكي‭ ‬تتراوح‭ ‬أعمارهم‭ ‬بين‭ ‬25‭ ‬و45‭ ‬عاما‭ ‬تم‭ ‬جمعها‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬2012‭ ‬إلى‭ ‬2015‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬المسح‭ ‬الوطني‭ ‬لنمو‭ ‬الأسرة‭ ‬الذي‭ ‬جرى‭ ‬برعاية‭ ‬المراكز‭ ‬الأمريكية‭ ‬لمكافحة‭ ‬الأمراض‭ ‬والوقاية‭ ‬منها‭. ‬وقال‭ ‬الباحثون‭ ‬في‭ ‬إفادة‭ ‬صحفية‭ ‬إن‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬المسح‭ ‬أجابوا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬عن‭ ‬عدد‭ ‬مرات‭ ‬ممارسة‭ ‬الجنس‭ ‬خلال‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأربعة‭ ‬الماضية‭ ‬وعدد‭ ‬مرات‭ ‬تدخينهم‭ ‬للماريجوانا‭ ‬خلال‭ ‬الاثني‭ ‬عشر‭ ‬شهرا‭ ‬السابقة‭. ‬ومارست‭ ‬النساء‭ ‬اللاتي‭ ‬يدخن‭ ‬الماريجوانا‭ ‬باستمرار‭ ‬الجنس‭ ‬7‭.‬1‭ ‬مرة‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأربعة‭ ‬السابقة‭ ‬مقابل‭ ‬6‭.‬0‭ ‬مرات‭ ‬للنساء‭ ‬اللاتي‭ ‬لم‭ ‬يدخن‭ ‬المخدر‭ ‬خلال‭ ‬الاثني‭ ‬عشر‭ ‬شهرا‭ ‬السابقة‭. ‬وبالنسبة‭ ‬للرجال‭ ‬أبلغ‭ ‬مدخنو‭ ‬الماريجوانا‭ ‬عن‭ ‬ممارسة‭ ‬الجنس‭ ‬6‭.‬9‭ ‬مرة‭ ‬مقابل‭ ‬5‭.‬6‭ ‬مرة‭ ‬لغير‭ ‬المتعاطين‭.‬

وقال‭ ‬الدكتور‭ ‬مايكل‭ ‬إيزنبيرج‭ ‬الذي‭ ‬قاد‭ ‬فريق‭ ‬الدراسة‭ ‬وهو‭ ‬أستاذ‭ ‬مساعد‭ ‬في‭ ‬طب‭ ‬المسالك‭ ‬البولية‭ ‬‮«‬في‭ ‬عبارة‭ ‬أخرى‭.. ‬مدخنو‭ ‬الماريجوانا‭ ‬يمارسون‭ ‬الجنس‭ ‬أكثر‭ ‬20‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬تقريبا‭ ‬عن‭ ‬غيرهم‮»‬‭. ‬وتجيز‭ ‬29‭ ‬ولاية‭ ‬أمريكية‭ ‬والعاصمة‭ ‬واشنطن‭ ‬استخدام‭ ‬البالغين‭ ‬للماريجوانا‭ ‬لأسباب‭ ‬طبية