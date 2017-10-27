 قواعد يوصي الخبراء بمراعاتها في الشحن اللاسلكي لآيفون 8

لندن‭ – ‬الزمان‮ ‬

حين‭ ‬أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬أبل‭ ‬أن‭ ‬هواتفها‭ ‬الذكية‭ ‬الجديدة‭ ‬تدعم‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬تقنية‭ ‬الشحن‭ ‬اللاسلكي،‭ ‬فإن‭ ‬هذا‭ ‬لا‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬التقنية‭ ‬جديدة‭ ‬تماماً،‭ ‬بل‭ ‬إن‭ ‬هواتف‭ ‬أندرويد‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬معيار‭ ‬‮«‬تشي‮»‬‭ ‬للشحن‭ ‬اللاسلكي‭ ‬Qi‭ ‬Wireless‭ ‬منذ‭ ‬سنوات،‭ ‬وهو‭ ‬نفس‭ ‬المعيار،‭ ‬الذي‭ ‬تستخدمه‭ ‬شركة‭ ‬أبل‭ ‬في‭ ‬أجهزتها‭ ‬الجديدة،‭ ‬حتى‭ ‬أن‭ ‬شركة‭ ‬الأثاث‭ ‬إيكيا‭ ‬السويدية‭ ‬توفر‭ ‬بعض‭ ‬قطع‭ ‬الأثاث‭ ‬مدمج‭ ‬بها‭ ‬حلول‭ ‬لشحن‭ ‬الأجهزة‭ ‬الجوالة‭ ‬لاسلكياً‭.‬

وإذا‭ ‬رغب‭ ‬المستخدم‭ ‬في‭ ‬استعمال‭ ‬قاعدة‭ ‬شحن‭ ‬لاسلكي‭ ‬لهاتف‭ ‬أبل‭ ‬آيفون‭ ‬8‭ ‬الجديد‭ ‬أو‭ ‬الموديل‭ ‬‮«‬آيفون‭ ‬إكس‮»‬‭ ‬فإنه‭ ‬يتعين‭ ‬عليه‭ ‬مراعاة‭ ‬أن‭ ‬تتمتع‭ ‬قاعدة‭ ‬الشحن‭ ‬بقدرة‭ ‬كافية،‭ ‬ويدعم‭ ‬الإصدار‭ ‬1‭.‬2‭ ‬من‭ ‬تقنية‭ ‬Qi‭ ‬Wireless‭ ‬الأجهزة،‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬بقدرة‭ ‬5‭ ‬و15‭ ‬وات،‭ ‬ويمكن‭ ‬للمستخدم‭ ‬حالياً‭ ‬شحن‭ ‬هواتف‭ ‬أبل‭ ‬بقدرة‭ ‬5‭ ‬وات‭. ‬ونظراً‭ ‬لتوافر‭ ‬تقنية‭ ‬الشحن‭ ‬اللاسلكي‭ ‬للهواتف‭ ‬الذكية‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬فإن‭ ‬أسواق‭ ‬الإلكترونيات‭ ‬تزخر‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬قواعد‭ ‬الشحن،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬بعض‭ ‬الموديلات‭ ‬لا‭ ‬توفر‭ ‬القدرة‭ ‬الكافية‭ ‬لهاتف‭ ‬أبل‭. ‬ويمكن‭ ‬استعمال‭ ‬بعض‭ ‬قواعد‭ ‬الشحن‭ ‬الأقل‭ ‬قدرة،‭ ‬وعندئذ‭ ‬ستستغرق‭ ‬عملية‭ ‬الشحن‭ ‬وقتاً‭ ‬أطول‭. ‬وعلى‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر‭ ‬لا‭ ‬يؤدي‭ ‬استعمال‭ ‬قاعدة‭ ‬15‭ ‬وات‭ ‬إلى‭ ‬شحن‭ ‬هاتف‭ ‬آيفون‭ ‬8‭ ‬بصورة‭ ‬أسرع‭ ‬من‭ ‬قاعدة‭ ‬5‭ ‬وات،‭ ‬وهناك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬قواعد‭ ‬الشحن،‭ ‬التي‭ ‬توفر‭ ‬القدرة‭ ‬اللازمة‭ ‬لهاتف‭ ‬آيفون‭ ‬8‭ ‬الجديد،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬يمكن‭ ‬استعمالها‭ ‬مع‭ ‬الهواتف‭ ‬الذكية‭ ‬الأخرى،‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬معيار‭ ‬الشحن‭ ‬اللاسلكي‭. ‬وتنصح‭ ‬شركة‭ ‬أبل‭ ‬باستعمال‭ ‬قواعد‭ ‬الشحن‭ ‬بلكين‭ ‬Boost‭ ‬Up‭ ‬وموفي‭ ‬وWireless،‭ ‬والتي‭ ‬يمكن‭ ‬الحصول‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬متجر‭ ‬أبل،‭ ‬وتدعم‭ ‬هذه‭ ‬القواعد‭ ‬سرعة‭ ‬الشحن‭ ‬بقدرة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬7‭.‬5‭ ‬وات،‭ ‬وتشتمل‭ ‬على‭ ‬وحدة‭ ‬إمداد‭ ‬بالطاقة‭ ‬لكل‭ ‬منهما،‭ ‬وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬يمكن‭ ‬استعمال‭ ‬لوحة‭ ‬الشحن‭ ‬سامسونغ‭ ‬Wireless‭ ‬Charging‭ ‬Pad‭ ‬المزودة‭ ‬بتقنية‭ ‬الشحن‭ ‬السريع‭ ‬كقاعدة‭ ‬شحن‭ ‬أو‭ ‬كحامل‭ ‬لهاتف‭ ‬آيفون،‭ ‬وتدعم‭ ‬هذه‭ ‬القاعدة‭ ‬تقنية‭ ‬الشحن‭ ‬بقدرة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬15‭ ‬وات‭ ‬أو‭ ‬أقل‭.

وتمتاز‭ ‬قاعدة‭ ‬الشحن‭ ‬أنكر‭ ‬Powertouch‭ ‬10‭ ‬الصغيرة‭ ‬بتوفير‭ ‬قدرة‭ ‬شحن‭ ‬حتى‭ ‬10‭ ‬وات،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الجانب‭ ‬الخلفي‭ ‬لها‭ ‬مزود‭ ‬بطبقة‭ ‬مانعة‭ ‬للانزلاق،‭ ‬وإذا‭ ‬كان‭ ‬الهاتف‭ ‬الذكي‭ ‬آيفون‭ ‬موضوعاً‭ ‬داخل‭ ‬غلاف‭ ‬حماية،‭ ‬فإنه‭ ‬يتعين‭ ‬على‭ ‬المستخدم‭ ‬إخراجه‭ ‬من‭ ‬الغلاف‭ ‬عند‭ ‬استعمال‭ ‬قاعدة‭ ‬الشحن‭ ‬هذه،‭ ‬لكي‭ ‬تتم‭ ‬عملية‭ ‬الشحن‭ ‬بكفاءة‭ ‬وفعالية‭.‬

وبالنسبة‭ ‬للمستخدم،‭ ‬الذي‭ ‬يبحث‭ ‬عن‭ ‬قواعد‭ ‬شحن‭ ‬لاسلكية‭ ‬منخفضة‭ ‬التكلفة،‭ ‬فيمكنه‭ ‬استعمال‭ ‬قاعدة‭ ‬أنكر‭ ‬10W‭ ‬Fast‭ ‬Wireless‭ ‬Charger،‭ ‬والتي‭ ‬تمتاز‭ ‬بجسم‭ ‬نحيف‭ ‬ومانع‭ ‬للانزلاق،‭ ‬وتشتمل‭ ‬على‭ ‬لمبة‭ ‬LED‭ ‬زرقاء‭ ‬كمؤشر‭ ‬لمستوى‭ ‬الشحن‭.‬

أشارت‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬ماك‭ ‬آند‭ ‬آي‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يمكن‭ ‬زيادة‭ ‬منافذ‭ ‬التوصيل‭ ‬بأجهزة‭ ‬الماك‭ ‬الجديدة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬استعمال‭ ‬محول‭ ‬Multiport‭ ‬أو‭ ‬قواعد‭ ‬الإرساء‭ ‬Thunderbolt‭.‬

وأضافت‭ ‬المجلة‭ ‬الألمانية‭ ‬أنه‭ ‬يمكن‭ ‬للمستخدم‭ ‬كثير‭ ‬التنقل‭ ‬والترحال‭ ‬استعمال‭ ‬محولات‭ ‬Multiport‭ ‬منخفضة‭ ‬التكلفة،‭ ‬والتي‭ ‬توفر‭ ‬له‭ ‬إمكانية‭ ‬توصيل‭ ‬عدد‭ ‬قليل‭ ‬من‭ ‬الأجهزة‭ ‬الطرفية‭ ‬بجهاز‭ ‬الماك،‭ ‬وتشتمل‭ ‬هذه‭ ‬المحولات‭ ‬على‭ ‬منفذ‭ ‬Thunderbolt‭ ‬3‭/‬USB‭ ‬C‭ ‬ومنفذ‭ ‬HDMI‭ ‬وقارئ‭ ‬بطاقات‭ ‬الذاكرة‭ ‬أو‭ ‬منافذ‭ ‬USB‭ ‬A‭.‬