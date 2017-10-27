 قواعد يوصي الخبراء بمراعاتها في الشحن اللاسلكي لآيفون 8

لندن – الزمان
حين أعلنت شركة أبل أن هواتفها الذكية الجديدة تدعم لأول مرة تقنية الشحن اللاسلكي، فإن هذا لا يعني أن هذه التقنية جديدة تماماً، بل إن هواتف أندرويد تعتمد على معيار «تشي» للشحن اللاسلكي Qi Wireless منذ سنوات، وهو نفس المعيار، الذي تستخدمه شركة أبل في أجهزتها الجديدة، حتى أن شركة الأثاث إيكيا السويدية توفر بعض قطع الأثاث مدمج بها حلول لشحن الأجهزة الجوالة لاسلكياً.
وإذا رغب المستخدم في استعمال قاعدة شحن لاسلكي لهاتف أبل آيفون 8 الجديد أو الموديل «آيفون إكس» فإنه يتعين عليه مراعاة أن تتمتع قاعدة الشحن بقدرة كافية، ويدعم الإصدار 1.2 من تقنية Qi Wireless الأجهزة، التي تعمل بقدرة 5 و15 وات، ويمكن للمستخدم حالياً شحن هواتف أبل بقدرة 5 وات. ونظراً لتوافر تقنية الشحن اللاسلكي للهواتف الذكية منذ سنوات فإن أسواق الإلكترونيات تزخر بالعديد من قواعد الشحن، غير أن هناك بعض الموديلات لا توفر القدرة الكافية لهاتف أبل. ويمكن استعمال بعض قواعد الشحن الأقل قدرة، وعندئذ ستستغرق عملية الشحن وقتاً أطول. وعلى الجانب الآخر لا يؤدي استعمال قاعدة 15 وات إلى شحن هاتف آيفون 8 بصورة أسرع من قاعدة 5 وات، وهناك العديد من قواعد الشحن، التي توفر القدرة اللازمة لهاتف آيفون 8 الجديد، علاوة على أنه يمكن استعمالها مع الهواتف الذكية الأخرى، التي تدعم معيار الشحن اللاسلكي. وتنصح شركة أبل باستعمال قواعد الشحن بلكين Boost Up وموفي وWireless، والتي يمكن الحصول عليها من متجر أبل، وتدعم هذه القواعد سرعة الشحن بقدرة تصل إلى 7.5 وات، وتشتمل على وحدة إمداد بالطاقة لكل منهما، وبالإضافة إلى ذلك يمكن استعمال لوحة الشحن سامسونغ Wireless Charging Pad المزودة بتقنية الشحن السريع كقاعدة شحن أو كحامل لهاتف آيفون، وتدعم هذه القاعدة تقنية الشحن بقدرة تصل إلى 15 وات أو أقل.
وتمتاز قاعدة الشحن أنكر Powertouch 10 الصغيرة بتوفير قدرة شحن حتى 10 وات، كما أن الجانب الخلفي لها مزود بطبقة مانعة للانزلاق، وإذا كان الهاتف الذكي آيفون موضوعاً داخل غلاف حماية، فإنه يتعين على المستخدم إخراجه من الغلاف عند استعمال قاعدة الشحن هذه، لكي تتم عملية الشحن بكفاءة وفعالية.
وبالنسبة للمستخدم، الذي يبحث عن قواعد شحن لاسلكية منخفضة التكلفة، فيمكنه استعمال قاعدة أنكر 10W Fast Wireless Charger، والتي تمتاز بجسم نحيف ومانع للانزلاق، وتشتمل على لمبة LED زرقاء كمؤشر لمستوى الشحن.
أشارت مجلة «ماك آند آي» إلى أنه يمكن زيادة منافذ التوصيل بأجهزة الماك الجديدة عن طريق استعمال محول Multiport أو قواعد الإرساء Thunderbolt.
وأضافت المجلة الألمانية أنه يمكن للمستخدم كثير التنقل والترحال استعمال محولات Multiport منخفضة التكلفة، والتي توفر له إمكانية توصيل عدد قليل من الأجهزة الطرفية بجهاز الماك، وتشتمل هذه المحولات على منفذ Thunderbolt 3/USB C ومنفذ HDMI وقارئ بطاقات الذاكرة أو منافذ USB A.