‎معرضانت‭ ‬دوليان‭ ‬كبيران‭ ‬للكتاب‭ ‬في‭ ‬الجزائر‭ ‬والمغربت

‎تمصر‭ ‬ضيفة‭ ‬شرف‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬الدار‭ ‬البيضاء‭ ‬ت

‎القاهرة‭-‬‭ ‬الجزائر‭ ‬‭-‬‭ ‬الزمانت

قالت‭ ‬وزارة‭ ‬الثقافة‭ ‬المصرية‭ ‬امس‭ ‬إنها‭ ‬تلقت‭ ‬دعوة‭ ‬من‭ ‬نظيرتها‭ ‬المغربية‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬الرابعة‭ ‬والعشرين‭ ‬للمعرض‭ ‬الدولي‭ ‬للنشر‭ ‬والكتاب‭ ‬بالدار‭ ‬البيضاء‭ ‬بصفة‭ ‬ضيف‭ ‬شرف‭.‬

وقالت‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬اتلقى‭ ‬الكاتب‭ ‬الصحفي‭ ‬حلمي‭ ‬النمنم،‭ ‬وزير‭ ‬الثقافة،‭ ‬اتصالا‭ ‬هاتفيا‭ ‬صباح‭ ‬اليوم،‭ ‬من‭ ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬الأعرج،‭ ‬وزير‭ ‬الثقافة‭ ‬والاتصال‭ ‬المغربي،‭ ‬بخصوص‭ ‬اختيار‭ ‬مصر‭ ‬ضيف‭ ‬شرف‭ ‬المعرض‭ ‬الدولي‭ ‬للكتاب‭ ‬بالدار‭ ‬البيضاء‭ ‬لعام‭ ‬2018ب‭.‬

وأضافت‭ ‬اعلى‭ ‬الفور‭ ‬أصدر‭ ‬وزير‭ ‬الثقافة‭ ‬تعليماته‭ ‬إلى‭ ‬رؤساء‭ ‬القطاعات‭ ‬بالوزارة‭ ‬بإعداد‭ ‬برنامج‭ ‬ثقافي‭ ‬ثري،‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬التعريف‭ ‬بالثقافة‭ ‬المصرية‭ ‬الحديثة،‭ ‬وتاريخ‭ ‬العلاقات‭ ‬الثقافية‭ ‬المصرية‭-‬المغربيةب‭.‬

وتقام‭ ‬الدورة‭ ‬الرابعة‭ ‬والعشرون‭ ‬للمعرض‭ ‬الدولي‭ ‬للنشر‭ ‬والكتاب‭ ‬بالدار‭ ‬البيضاء‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬8‭ ‬إلى‭ ‬18‭ ‬فبراير‭ ‬شباط‭ ‬2018‭.‬

وتفتح‭ ‬وزارة‭ ‬الثقافة‭ ‬والاتصال‭ ‬المغربية‭ ‬باب‭ ‬المشاركة‭ ‬بالمعرض‭ ‬أمام‭ ‬دور‭ ‬النشر‭ ‬والتوزيع‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الرسمية‭ ‬والتعليمية‭ ‬والثقافية‭ ‬حتى‭ ‬30‭ ‬نوفمبر‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭.‬

وأقيمت‭ ‬الدورة‭ ‬الثالثة‭ ‬والعشرون‭ ‬للمعرض‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬شباط‭ ‬الماضي‭ ‬بمشاركة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬700‭ ‬دار‭ ‬نشر‭ ‬من‭ ‬54‭ ‬دولة‭ ‬واجتذبت‭ ‬نحو‭ ‬350‭ ‬ألف‭ ‬زائر‭.‬

فيما‭ ‬بدأ‭ ‬الصالون‭ ‬الدولي‭ ‬للكتاب‭ ‬بالجزائر‭ ‬صباح‭ ‬يوم‭ ‬امس‭ ‬استقبال‭ ‬زائري‭ ‬الدورة‭ ‬الثانية‭ ‬والعشرين‭ ‬الذين‭ ‬يأمل‭ ‬المنظمون‭ ‬أن‭ ‬يتجاوز‭ ‬عددهم‭ ‬مليوني‭ ‬زائر‭.‬

وشهد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الجزائري‭ ‬أحمد‭ ‬أويحيى‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬الافتتاح‭ ‬الرسمي‭ ‬للصالون‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬المعارض‭ ‬بالجزائر‭ ‬العاصمة‭ ‬والذي‭ ‬اقتصر‭ ‬على‭ ‬الوزراء‭ ‬وكبار‭ ‬شخصيات‭ ‬الدولة‭ ‬والدبلوماسيين‭ ‬العرب‭ ‬والأجانب‭.‬

تقام‭ ‬الدورة‭ ‬الثانية‭ ‬والعشرون‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬26‭ ‬أكتوبر‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭ ‬إلى‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬نوفمبر‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭ ‬بمشاركة‭ ‬952‭ ‬دار‭ ‬نشر‭ ‬بينها‭ ‬314‭ ‬دارا‭ ‬جزائرية‭ ‬تمثل‭ ‬52‭ ‬دولة‭ ‬منها‭ ‬17‭ ‬دولة‭ ‬عربية‭ ‬فيما‭ ‬اختيرت‭ ‬جنوب‭ ‬أفريقيا‭ ‬ضيف‭ ‬شرف‭ ‬الصالون‭.‬