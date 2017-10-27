‎معرضانت‭ ‬دوليان‭ ‬كبيران‭ ‬للكتاب‭ ‬في‭ ‬الجزائر‭ ‬والمغربت

تمصر ضيفة شرف في معرض الدار البيضاء ت
القاهرة- الجزائر - الزمانت
قالت وزارة الثقافة المصرية امس إنها تلقت دعوة من نظيرتها المغربية للمشاركة في الدورة الرابعة والعشرين للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء بصفة ضيف شرف.
وقالت الوزارة في بيان اتلقى الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة، اتصالا هاتفيا صباح اليوم، من السيد محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال المغربي، بخصوص اختيار مصر ضيف شرف المعرض الدولي للكتاب بالدار البيضاء لعام 2018ب.
وأضافت اعلى الفور أصدر وزير الثقافة تعليماته إلى رؤساء القطاعات بالوزارة بإعداد برنامج ثقافي ثري، يهدف إلى التعريف بالثقافة المصرية الحديثة، وتاريخ العلاقات الثقافية المصرية-المغربيةب.
وتقام الدورة الرابعة والعشرون للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء في الفترة من 8 إلى 18 فبراير شباط 2018.
وتفتح وزارة الثقافة والاتصال المغربية باب المشاركة بالمعرض أمام دور النشر والتوزيع والمؤسسات الرسمية والتعليمية والثقافية حتى 30 نوفمبر تشرين الثاني.
وأقيمت الدورة الثالثة والعشرون للمعرض في فبراير شباط الماضي بمشاركة أكثر من 700 دار نشر من 54 دولة واجتذبت نحو 350 ألف زائر.
فيما بدأ الصالون الدولي للكتاب بالجزائر صباح يوم امس استقبال زائري الدورة الثانية والعشرين الذين يأمل المنظمون أن يتجاوز عددهم مليوني زائر.
وشهد رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى يوم الأربعاء الافتتاح الرسمي للصالون في قصر المعارض بالجزائر العاصمة والذي اقتصر على الوزراء وكبار شخصيات الدولة والدبلوماسيين العرب والأجانب.
تقام الدورة الثانية والعشرون في الفترة من 26 أكتوبر تشرين الأول إلى الخامس من نوفمبر تشرين الثاني بمشاركة 952 دار نشر بينها 314 دارا جزائرية تمثل 52 دولة منها 17 دولة عربية فيما اختيرت جنوب أفريقيا ضيف شرف الصالون.