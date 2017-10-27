كاتالونيا أعلنت أنّها جمهورية مستقلة عن مملكة اسبانيا .. والعالم لا يعترف بها

النقاط الرئيسية في اعلان استقلال كاتالونيا

برشلونة,-(أ ف ب) – أعلن برلمان كاتالونيا الجمعة ان الاقليم بات “دولة مستقلة تتخذ شكل جمهورية” وطالب بمفاوضات فورية مع مدريد “على قدم المساواة”، في قطيعة غير مسبوقة مع اسبانيا بعد أزمة سياسية حادة.

واعلان استقلال كاتالونيا “فارغ من المضمون” ولا تأثير له دوليا، ولم يتم الاعتراف به على المستوى الدولي أو من الحكومة المركزية التي تستعد لفرض الوصاية على الاقليم الانفصالي الذي اقالت رئيسه وحكومته وحلت برلمانه.

لكن ما الذي ينطوي عليه اعلان الاستقلال؟

– دعوة للمجتمع الدولي –

وطالب اعلان الاستقلال، الذي صاغه الاعضاء الانفصاليون الذين يشكلون الغالبية في البرلمان، الاتحاد الاوروبي “للتدخل لوقف انتهاك الحقوق المدنية والسياسية” التي تقوم بها الحكومة الاسبانية.

– جواز سفر وجنسية مزدوجة –

وطالب الاعلان الحكومة الكاتالونية المستقلة “باتخاذ القرارات الضرورية” لاصدار بطاقات هوية للمواطنين الكاتالونين.

كما طالب بالدفع لتوقيع “اتفاقية جنسية مزدوجة مع حكومة المملكة الاسبانية”.

– مواءمة القوانين –

وطالب بمواءمة كل القوانين في كاتالونيا خصوصا تلك “المرتبطة بالضرائب”.

– الموظفون الحكوميون –

كل الموظفين الحكوميين المرتبطين مباشرة بالحكومة الاسبانية، نحو 26 الف شخص، يتم دمجهم في الجهاز الاداري العام لكاتالونيا “إذا لم يكونوا تخلوا عن (مناصبهم) على الفور”.

– البنك المركزي –

ودعا الاعلان لتأسيس بنك مركزي لكاتالونيا، بنك للاستثمار العام، والبدء في مفاوضات مع مدريد حول إدارة دينها العام الضخم.

– الدستور –

كما اعلنت ان كاتالونيا ستدعو لانتخابات لاختيار اعضاء جمعية ستبدأ في صياغة الدستور.

واشنطن تعلن دعمها بقاء اسبانبا “موحدة” بعد اعلان كاتالونيا استقلالها

واشنطن-(أ ف ب) – اعتبرت واشنطن الجمعة أن كاتالونيا “جزء لا يتجزأ من اسبانيا” معربة عن دعمها اجراءات مدريد لإبقاء البلاد “قوية وموحدة”، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عقب إعلان الإقليم استقلاله.

وأفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر ناويرت “ترتبط الولايات المتحدة بصداقة كبيرة وشراكة راسخة مع حليفتنا في حلف شمال الأطلسي، اسبانيا”.

وأضافت أن “كاتالونيا جزء لا يتجزأ من اسبانبا والولايات المتحدة تدعم اجراءات الحكومة الاسبانية لإبقاء اسبانيا قوية وموحدة”.

وأوضحت ناويرت أن الولايات المتحدة وإسبانيا “تتعاونان عن قرب لتطوير أمننا المشترك وأولوياتنا الاقتصادية”.

وصوت النواب في برلمان كاتالونيا في وقت سابق الجمعة لصالح إعلان الاستقلال في وقت تعهدت مدريد بـ”إعادة الشرعية” إلى الإقليم الغني وسحق محاولته الانفصالية.

واعتمد البرلمان الكاتالوتي في برشلونة قرار إعلان كاتالونيا “دولة مستقلة تتخذ شكل جمهورية”.