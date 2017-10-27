تيار الحكمة يرى الانتخابات المقبلة ستشهد طيفاً من الشباب

بغداد – شيماء عادل

اكد عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة الوطني عباس العيساوي ان الانتخابات المقبلة ستشكل مفاجئة كبيرة للقوى، والساحة ستفتح للبرنامج الأقوى والمقنع للشارع العراقي وقال العيساوي في بيان امس ان( الانتخابات القادمة ستشكل مفاجئة كبيرة، حيث ستنزل مستوى قوى سياسية وصعود أخرى لإدارة البلد، وستكون الساحة مفتوحة امام القوى التي تقنع الشارع العراقي ببرنامجها),وأضاف ان( العراق لديه نظام برلماني ومقبل على الانتخابات ومن مستلزمات الانتخابات وجود قانون ومفوضية الانتخابات), مشيرا الى( اننا ننتظر حسم القانون قريبا), واوضح العيساوي ),انه ( يفترض ان نتهيأ الى معركة وهو منع استخدام الخطاب الطائفي وان لا يتشتت وضع العراق بكثرة الأطراف، وبالنتيجة عدم وجود إدارة حقيقية لمجالس المحافظات),ودعا الى( الكتل الصغيرة داخل قائمة كبيرة واحدة)، موضحا انه( من المشجعات كلما تكتلت هذه الأطراف ستقل لدينا جراحات معارك الانتخابات وسيكون انسجام اكثر للبرامج الانتخابية بدلا من الصراعات من اجل الاستحواذ على الجمهور وكسر الاخر),وتابع ( نحن نسعى الى إيجاد قوائم وطنية، وتيار الحكمة طرح مثل هذه المبادرة بان ينقسم العراق بقائمتين حكومية ومعارضة، فنحن قطعنا أشواطاً كبيرة في العملية السياسية وحلحلنا كثيرا من الملفات العراقية ولم يبق سوى ملف الحكومة العراقية الذي يوجب خلق فريق قوي ومنسجم لتقديم الخدمات للمواطن),واشار الى ان( الانتخابات المقبلة ستشهد تغييرات للوجوه ووجود طيف جديد من الشباب العراقي، وقد تكون هذه العملية لها اثار إيجابية على مجمل المشهد العراقي المقبل).