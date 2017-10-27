فتح طرق مغلقة بديلةعن سريع محمدالقاسم

بغداد – داليا احمد

قررت قيادة عمليات بغداد فتح طرق مغلقة، وأخرى بديلة لسريع محمد القاسم المغلق لاغراض الصيانة. وقال بيان امس انه(من أجل تخفيف حدة الاختناقات المرورية التي شهدتها العاصمة بغداد في جانب الرصافة، بسبب إغلاق جزء من طريق محمد القاسم السريع لغرض الصيانة والترميم، افتتح قائدعمليات بغداد الفريق الركن جليل الربيعي، طرقا فرعية مغلقة بديلة لمسير العجلات، ريثما يتم الانتهاء من أعمال الصيانة), واشار البيان ان ( أمانة بغداد قد حددت مدة إغلاق الطريق لمدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر لحين اكمال احالة المشروع للشركات المتخصصة ونصب الركائز الساندة للمجسر) مشير الى (فتحه جزئياً في اثناء أعمال الصيانة). يذكر ان العاصمة بغداد تشهد زحامات مرورية خانقة بسبب اغلاق الطريق من أجل صيانته.