الخطوط الجوية السعودية تشرع بتسيير140رحلة شهريا الى العراق

الرياض – الزمان

تستعد شركات الطيران السعودية لإعادة خط رحلاتها إلى العراق بعد توقف دام لـ 27 عاما. وقال السفير العراقي لدى المملكة رشيد العاني في تصريح امس أن (الرحلات الجوية بين البلدين ستصل إلى 140 رحلة شهرياً من ضمنها سبع رحلات شحن، ابتداء من الاثنين المقبل), مؤكدا (جاهزية ستة مطارات عراقية لاستقبال الطائرات السعودية التي ستنطلق من أربعة مطارات من المملكة), واضاف ان (السعودية لديها حالياً قنصليتين في العراق منها واحدة مفتوحة في محافظة اربيل واخرى إعادت فتحها في البصرة والتي كانت مفتوحة وأغلقت من عام 1990 ولم يتبق سوى إجراءات إدارية وستفتح قريباً). وكانت الخطوط الجوية العربية السعودية أعلنت الثلاثاء الماضي انها تعتزم تسيير الرحلات الرسمية والمنتظمة بين المملكة والعراق يوم الاثنين المقبل وكانت السعودية قد دشنت في 18 من الشهر الجاري رحلاتها الى العراق بعد انقطاع 27 عاماً، حيث استقبل وزير النقل كاظم فنجان، برفقة السفير السعودي عبد العزيز الشمري اول طائرة قادمة من السعودية تعود لشركة فلاي ناس.