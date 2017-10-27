العبادي يبحث مع وزير خارجية امريكا الاوضاع السياسية والامنية

بغداد – قصي منذر

تلقى رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي إتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الامريكي ريكس تيلرسون .وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء امس انه (جرى خلال الاتصال بحث تطورات العمليات العسكرية ضد عصابات داعش الارهابية وانطلاق عملية تحرير القائم، اضافة الى اعادة انتشار القوات الاتحادية في محافظة كركوك وبقية المناطق والاوضاع السياسية والامنية ),واضاف ان (تيلرسون بارك إنطلاق عملية تحرير القائم مؤكداً ان القوات العراقية قادرة على حسم المعركة والقضاء على عصابات داعش), مجددا (موقف بلاده الداعم لوحدة العراق وتفهمها لفرض السلطة الاتحادية في كركوك وبقية المناطق)، مشيرا الى (اهمية تعاون الاقليم مع السلطة الاتحادية والتأكيد على الحوار في اطار الدستور العراقي), من جانبه أكد العبادي ان (الاولوية مازالت للمعركة ضد داعش، و انطلقت عملية تحرير القائم ونحن عازمون على القضاء على داعش وحسم المعركة قريباً), واضاف العبادي ان (الحكومة مصممة على تطبيق القانون والدستور في جميع المناطق، وعلى اقليم كردستان الالتزام بتسليم المنافذ الحدودية والمطارات للسلطة الاتحادية ), مشيرا الى ان (إعادة الانتشار وفرض السلطة الاتحادية اجراء قانوني ودستوري واننا نحرص على امن المواطنين في تلك المناطق)