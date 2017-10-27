اليونيسيف:5 ملايين طفل اوضاعهم مهددة بالجوع والامراض

الامم المتحدة – الزمان

اعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أن خمسة ملايين طفل في وضع هش مهددون مع اقتراب فصل الشتاء في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن درجات الحرارة المتدنية والعواصف والثلوج الكثيفة ستزيد من الصعوبات العديدة التي تواجهها العائلات..وأكدت المنظمة في بيان امس ( أنها تعاني عجزا ماليا قيمته ستون مليون دولار سيتسبب في ترك 1.5 مليون طفل متضرر من أزمات المنطقة عرضة للبرد للقارس و أنها تسابق الزمن لتوفير الملابس والإمدادات اللازمة قبل حلول فصل الشتاء),وأشارت إلى أن( عائلات النازحين تكافح من أجل البقاء على قيد الحياة بالحد الأدنى من الإمكانيات في العراق وسوريا وفلسطين والدول المجاورة المستضيفة لها), واوضح البيان انه (مع توقع انخفاض درجات الحرارة في الشهور القادمة فان المنظمة تسعى حاليا إلى الحصول على التمويل اللازم لتوفير رزم ملابس شتوية لثمانمئة ألف طفل في المنطقة، وتقديم مساعدات عينية لعائلات أكثر من 320 ألف طفل، بالإضافة إلى توفير بطانيات حرارية لما يقارب 240 ألف طفل), وأكدت( أنها تلقت لحد الآن أقل من 20بالمئة من مبلغ 73 مليون دولار، وهو المبلغ المطلوب لتغطية الاحتياجات الشتوية لأكثر الأطفال هشاشة والمتضررين من الأزمة في المنطقة وأن أعدادا كبيرة من المدنيين في منطقة الشرق الأوسط نزحوا نتيجة الصراعات وباتوا يعيشون في مخيمات أو في ملاجئ مؤقتة تفتقر إلى الحماية من البرد القارس),وتابع البيان انه(مع استمرار الحروب وتدهور الأوضاع الأمنية في عدد من بلدان المنطقة فأن عائلات استنفدت كليا مواردها المالية وفقدت قدرتها على شراء الملابس الدافئة والوقود للتدفئة، خاصة مع انتشار البطالة بين صفوف أفرادها), ونقل البيان عن المدير الإقليمي لليونيسيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خيرت كابالاري قوله والصحي للأطفال سيئ نتيجة نقص التغذية وضعف الرعاية الصحية والنزوح), واضاف أن( انخفاض حرارة الجسم والتهابات الجهاز التنفسي يشكلان تهديدا خطيرا للأطفال، وإن لم يتم علاجهما فسوف يؤدي ذلك إلى موتهم).