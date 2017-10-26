‬تركيا‭ ‬وإيران‭ ‬تبلغان‭ ‬العبادي‭ ‬دعمها‭ ‬الكامل‭ ‬لإجراءات‭ ‬دستورية‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان

تجاهل‭ ‬معسكر‭ ‬بعشيقة‭ ‬في‭ ‬المباحثات‭ ‬العراقية‭ ‬التركية

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انقرة‭- ‬توركان‭ ‬اسماعيل

اربيل‭ -‬فريد‭ ‬حسن‮ ‬

حصل‭ ‬حيدر‭ ‬العبادي‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬تركيا‭ ‬وايران‭ ‬لاجراءات‭ ‬وصفها‭ ‬بالدستورية‭ ‬سيجري‭ ‬تطبيقها‭ ‬في‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان‭ ‬منها‭ ‬نشر‭ ‬القوات‭ ‬الاتحادية‭ ‬وحرية‭ ‬مرور‭ ‬انبوب‭ ‬نفط‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬كركوك‭ ‬واشراف‭ ‬بغداد‭ ‬على‭ ‬المنافذ‭ ‬الحكومية‭ ‬،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬زيارتين‭ ‬قام‭ ‬بهما‭ ‬العبادي‭ ‬صباحا‭ ‬الى‭ ‬انقرة‭ ‬ومساءاً‭ ‬الى‭ ‬طهران‭.‬

و استقبل‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬اردوغان‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬حيدر‭ ‬العبادي‭ ‬الاربعاء‭ ‬في‭ ‬انقرة‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬من‭ ‬التقارب‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬معارضتهما‭ ‬لاستقلال‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭. ‬وابلغ‭ ‬اردوغان‭ ‬دعمه‭ ‬للعبادي‭ ‬حتى‭ ‬يتراجع‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان‭ ‬ويلتزم‭ ‬بالدستور‭ ‬العراقي‭ .‬

ووصل‭ ‬العبادي‭ ‬قبيل‭ ‬الظهر‭ ‬الى‭ ‬أنقرة‭ ‬وتوجه‭ ‬الى‭ ‬القصر‭ ‬الرئاسي‭ ‬حيث‭ ‬استقبله‭ ‬اردوغان‭ ‬بحسب‭ ‬شبكة‭ ‬التلفزيون‭ ‬الرسمي‭ ‬‮«‬تي‭ ‬ار‭ ‬تي‮»‬‭. ‬واجتمع‭ ‬العبادي‭ ‬بعدها‭ ‬بنظيره‭ ‬التركي‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬يلديريم‭. ‬وقال‭ ‬يلدريم‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬ان‭ ‬امل‭ ‬تركيا‭ ‬هو‭ ‬تعايش‭ ‬جميع‭ ‬المكونات‭ ‬في‭ ‬كركوك‭ ‬ونحن‭ ‬اتخذنا‭ ‬خطوات‭ ‬بالتفاهم‭ ‬مع‭ ‬بغداد‭ ‬ضد‭ ‬الاستفتاء‭ . ‬واضاف‮ ‬‭ ‬اننا‭ ‬حريصون‭ ‬ان‭ ‬لا‭ ‬تتأثر‭ ‬الناس‭ ‬الابرياء‭ ‬بقرار‭ ‬الاستفتاء‭ ‬،‭ ‬وهدفنا‭ ‬هو‭ ‬تراجع‭ ‬السلطات‭ ‬عن‭ ‬قرار‭ ‬الاستفتاء‭ ‬والتقيد‭ ‬بالدستور‭ ‬العراقي‭ . ‬واوضح‭ ‬ان‭ ‬نامستعدون‭ ‬لكل‭ ‬التدابير‭ ‬وسنقف‭ ‬مع‭ ‬بغداد‭ ‬ضد‭ ‬ادارة‭ ‬الاقليم‭ . ‬فيما‭ ‬جرى‭ ‬تجاوز‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬معسكر‭ ‬القوات‭ ‬التركية‭ ‬في‭ ‬بعشيقة‮ ‬‭ ‬‮ ‬‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬قامت‭ ‬حكومة‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬الأربعاء‭ ‬بمبادرة‭ ‬تجاه‭ ‬بغداد،‭ ‬عارضة‭ ‬تجميد‭ ‬نتائج‭ ‬الاستفتاء‭ ‬على‭ ‬الاستقلال‭ ‬الذي‭ ‬أثار‭ ‬أزمة‭ ‬كبيرة‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‭ ‬الاتحادية‭ ‬مستمرة‭ ‬منذ‭ ‬نحو‭ ‬شهر‭. ‬وتشترط‭ ‬بغداد‭ ‬إلغاء‭ ‬نتائج‭ ‬عملية‭ ‬التصويت‭ ‬هذه‭ ‬لبدء‭ ‬أي‭ ‬مفاوضات‭. ‬وكانت‭ ‬نفذت‭ ‬الاسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬عملية‭ ‬عسكرية‭ ‬سريعة‭ ‬سيطرت‭ ‬خلالها‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬متنازع‭ ‬عليها‭ ‬مع‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬انسحب‭ ‬منها‭ ‬مقاتلو‭ ‬البشمركة‭.‬

وخسر‭ ‬الاكراد‭ ‬الكثير‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الازمة،‭ ‬فيما‭ ‬بدأ‭ ‬الاقليم‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬أزمة‭ ‬اقتصادية‭. ‬وغابت‭ ‬صور‭ ‬الاحتفالات‭ ‬التي‭ ‬عمت‭ ‬الاقليم‭ ‬بعد‭ ‬اعلان‭ ‬نتيجة‭ ‬الاستفتاء‭ ‬التي‭ ‬جاءت‭ ‬‮«‬نعم‮»‬‭ ‬بغالبية‭ ‬ساحقة‭. ‬وفي‭ ‬بيان‭ ‬نشر‭ ‬ليل‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الأربعاء،‭ ‬قالت‭ ‬حكومة‭ ‬الإقليم‭ ‬‮«‬من‭ ‬منطلق‭ ‬المسؤولية‭ ‬أمام‭ ‬شعب‭ ‬كردستان‭ ‬والعراق‭ ‬نقترح‭ ‬للحكومة‭ ‬والشعب‭ ‬والرأي‭ ‬العام‭ ‬العراقي‭ ‬والعالمي‭ (…) ‬تجميد‭ ‬نتائج‭ ‬الاستفتاء‭ (…) ‬وبدء‭ ‬حوار‭ ‬مفتوح‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‭ ‬الاتحادية‭ ‬وفق‭ ‬الدستور‮»‬‭.‬

كما‭ ‬يقترح‭ ‬النص‭ ‬المؤلف‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬‮«‬وقف‭ ‬اطلاق‭ ‬النار‭ ‬فورا‭ ‬ووقف‭ ‬جميع‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‮»‬،‭ ‬بعد‭ ‬مقتل‭ ‬نحو‭ ‬30‭ ‬عنصرا‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬البشمركة‭ ‬والقوات‭ ‬العراقية‭ ‬في‭ ‬اشتباكات‭ ‬خلال‭ ‬عملية‭ ‬‮«‬إعادة‭ ‬فرض‭ ‬الأمن‮»‬‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬المتنازع‭ ‬عليها،‭ ‬وخصوصا‭ ‬محافظة‭ ‬كركوك‭ ‬الغنية‭ ‬بالنفط‭. ‬وكانت‭ ‬قوات‭ ‬البشمركة‭ ‬سيطرت‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المناطق‭ ‬خلالالفوضى‭ ‬التي‭ ‬عمت‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬هجمات‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬عام‭ ‬2014‭.‬

وتقضي‭ ‬خسارة‭ ‬إيرادات‭ ‬الحقول‭ ‬النفطية‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬كركوك‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬أحلام‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬بالاستقلال‭.‬

ولم‭ ‬يصدر‭ ‬أي‭ ‬رد‭ ‬فعل‭ ‬رسمي‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬حيال‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة،‭ ‬لكن‭ ‬قوات‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬التي‭ ‬تقاتل‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬القوات‭ ‬الحكومية‭ ‬وتشكل‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬القوات‭ ‬الاتحادية،‭ ‬أعلنت‭ ‬الأربعاء‭ ‬أن‭ ‬مقترح‭ ‬حكومة‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬‮«‬لا‭ ‬قيمة‭ ‬له‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬العبادي‭ ‬الأربعاء‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬مشترك‭ ‬مع‭ ‬أردوغان‭ ‬إن‭ ‬الاستفتاء‭ ‬‮«‬حصل‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬واحد‭ (…) ‬من‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬مشاورة‭ ‬وغصبا‭ ‬عن‭ ‬الآخرين‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬البعض‭ ‬حاول‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاستفتاء‭ ‬إعادة‭ ‬التقسيم‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬القوة‭ ‬وسفك‭ ‬الدماء‭ (…) ‬والحمد‭ ‬لله‭ ‬انتصرت‭ ‬في‭ ‬الاخير‭ ‬إرادة‭ ‬الخير‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬العرب‭ ‬والتركمان‭ ‬والأكراد‭ ‬وكل‭ ‬المكونات‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬سريان‭ ‬القانون‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬الأراضي‭ ‬العراقية‮»‬‭. ‬وأعلنت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬التي‭ ‬سعت‭ ‬حتى‭ ‬عشية‭ ‬الاستفتاء‭ ‬الى‭ ‬طرح‭ ‬بدائل‭ ‬تفاديا‭ ‬لإجرائه،‭ ‬استعدادها‭ ‬‮«‬لتسهيل‭ ‬الحوار‮»‬‭ ‬بين‭ ‬بغداد‭ ‬وأربيل‭.‬

ودعا‭ ‬الممثل‭ ‬الخاص‭ ‬للأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬يان‭ ‬كوبيش‭ ‬الجانبين‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬البدء‭ ‬عاجلا‭ ‬بحوار‭ ‬شراكة‭ ‬ومفاوضات‭ ‬بين‭ ‬بغداد‭ ‬وأربيل‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬الدستور‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬كوبيش‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬واثقون‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬حكومتي‭ ‬العراق‭ ‬وإقليم‭ ‬كردستان،‭ ‬كما‭ ‬تآزرتا‭ ‬لهزم‭ ‬داعش،‭ ‬يمكنهما‭ ‬أن‭ ‬تعملا‭ ‬جنباً‭ ‬إلى‭ ‬جنبٍ‭ ‬للتغلب‭ ‬على‭ ‬خلافاتهما‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الحوار‭ ‬وبعيداً‭ ‬عن‭ ‬المواجهة‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬مستعدة‭ ‬للمساعدة،‭ ‬إذا‭ ‬طلب‭ ‬منها‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬