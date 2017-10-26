‬تركيا‭ ‬وإيران‭ ‬تبلغان‭ ‬العبادي‭ ‬دعمها‭ ‬الكامل‭ ‬لإجراءات‭ ‬دستورية‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان

تجاهل معسكر بعشيقة في المباحثات العراقية التركية
انقرة- توركان اسماعيل
اربيل -فريد حسن
حصل حيدر العبادي رئيس الحكومة العراقية على دعم تركيا وايران لاجراءات وصفها بالدستورية سيجري تطبيقها في اقليم كردستان منها نشر القوات الاتحادية وحرية مرور انبوب نفط جديد من كركوك واشراف بغداد على المنافذ الحكومية ، وذلك في زيارتين قام بهما العبادي صباحا الى انقرة ومساءاً الى طهران.
و استقبل الرئيس التركي رجب طيب اردوغان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الاربعاء في انقرة وذلك في اطار من التقارب بين البلدين انطلاقا من معارضتهما لاستقلال اقليم كردستان العراق. وابلغ اردوغان دعمه للعبادي حتى يتراجع اقليم كردستان ويلتزم بالدستور العراقي .
ووصل العبادي قبيل الظهر الى أنقرة وتوجه الى القصر الرئاسي حيث استقبله اردوغان بحسب شبكة التلفزيون الرسمي «تي ار تي». واجتمع العبادي بعدها بنظيره التركي بن علي يلديريم. وقال يلدريم في المؤتمر الصحفي ان امل تركيا هو تعايش جميع المكونات في كركوك ونحن اتخذنا خطوات بالتفاهم مع بغداد ضد الاستفتاء . واضاف اننا حريصون ان لا تتأثر الناس الابرياء بقرار الاستفتاء ، وهدفنا هو تراجع السلطات عن قرار الاستفتاء والتقيد بالدستور العراقي . واوضح ان نامستعدون لكل التدابير وسنقف مع بغداد ضد ادارة الاقليم . فيما جرى تجاوز الحديث عن معسكر القوات التركية في بعشيقة في حين قامت حكومة إقليم كردستان الأربعاء بمبادرة تجاه بغداد، عارضة تجميد نتائج الاستفتاء على الاستقلال الذي أثار أزمة كبيرة مع الحكومة الاتحادية مستمرة منذ نحو شهر. وتشترط بغداد إلغاء نتائج عملية التصويت هذه لبدء أي مفاوضات. وكانت نفذت الاسبوع الماضي عملية عسكرية سريعة سيطرت خلالها على مناطق متنازع عليها مع إقليم كردستان انسحب منها مقاتلو البشمركة.
وخسر الاكراد الكثير خلال هذه الازمة، فيما بدأ الاقليم يعاني من أزمة اقتصادية. وغابت صور الاحتفالات التي عمت الاقليم بعد اعلان نتيجة الاستفتاء التي جاءت «نعم» بغالبية ساحقة. وفي بيان نشر ليل الثلاثاء الأربعاء، قالت حكومة الإقليم «من منطلق المسؤولية أمام شعب كردستان والعراق نقترح للحكومة والشعب والرأي العام العراقي والعالمي (…) تجميد نتائج الاستفتاء (…) وبدء حوار مفتوح مع الحكومة الاتحادية وفق الدستور».
كما يقترح النص المؤلف من ثلاث نقاط «وقف اطلاق النار فورا ووقف جميع العمليات العسكرية في إقليم كردستان»، بعد مقتل نحو 30 عنصرا من قوات البشمركة والقوات العراقية في اشتباكات خلال عملية «إعادة فرض الأمن» في المناطق المتنازع عليها، وخصوصا محافظة كركوك الغنية بالنفط. وكانت قوات البشمركة سيطرت على هذه المناطق خلالالفوضى التي عمت العراق في ظل هجمات تنظيم الدولة الاسلامية عام 2014.
وتقضي خسارة إيرادات الحقول النفطية في محافظة كركوك إلى حد كبير على أحلام إقليم كردستان العراق بالاستقلال.
ولم يصدر أي رد فعل رسمي من الحكومة العراقية حيال هذه المبادرة، لكن قوات الحشد الشعبي التي تقاتل الى جانب القوات الحكومية وتشكل جزءا من القوات الاتحادية، أعلنت الأربعاء أن مقترح حكومة إقليم كردستان العراق «لا قيمة له».
وقال العبادي الأربعاء خلال مؤتمر صحافي مشترك مع أردوغان إن الاستفتاء «حصل من طرف واحد (…) من دون أي مشاورة وغصبا عن الآخرين». وأضاف أن «البعض حاول من خلال الاستفتاء إعادة التقسيم من جديد من خلال القوة وسفك الدماء (…) والحمد لله انتصرت في الاخير إرادة الخير من قبل العرب والتركمان والأكراد وكل المكونات في تحقيق سريان القانون على كل الأراضي العراقية». وأعلنت الأمم المتحدة التي سعت حتى عشية الاستفتاء الى طرح بدائل تفاديا لإجرائه، استعدادها «لتسهيل الحوار» بين بغداد وأربيل.
ودعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش الجانبين إلى «البدء عاجلا بحوار شراكة ومفاوضات بين بغداد وأربيل على أساس الدستور».
وأضاف كوبيش «نحن واثقون من أن حكومتي العراق وإقليم كردستان، كما تآزرتا لهزم داعش، يمكنهما أن تعملا جنباً إلى جنبٍ للتغلب على خلافاتهما من خلال الحوار وبعيداً عن المواجهة»، مؤكدا أن «الأمم المتحدة مستعدة للمساعدة، إذا طلب منها ذلك».