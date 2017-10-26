الاعدام لإيراني أدين بالتجسس لحساب إسرائيل

طهران- الزمان
أعلنت إيران الاربعاء انها حكمت بالاعدام على مواطن دين بالتجسس لحساب اسرائيل مقابل حصوله على اقامة في السويد، وذلك غداة تأكيد منظمة حقوقية صدور حكم بالاعدام على اكاديمي مولود في ايران.وكانت منظمة العفو الدولية أعلنت الاثنين ان المتخصص في طب الطوارئ احمد رضا جلالي، المعتقل في ايران منذ نيسان/ابريل 2016، دين بالتعامل مع الحكومة الاسرائيلية.ولم يعلن المدعي العام لطهران عباس جعفري دولت ابادي اسم جلالي لكنه قال ان المشتبه به حكم عليه بالاعدام لتمريره معلومات حول البرنامج النووي لايران لعملاء في الاستخبارات الاسرائيلية الموساد مقابل حصوله على اقامة في السويد.ونقل موقع ميزان التابع للسلطة القضائية عن دولت ابادي قوله «مما قام به المدان كشف أمكنة 30 شخصا مميزين مشاركين في مشاريع ابحاث عسكرية ونووية، ومعلومات اخرى عنهم». وقال ان المعلومات أدت الى اغتيال عالمين نوويين ايرانيين هما ماجد شهرياري ومسعود محمدي في 2010.