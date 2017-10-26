الاعدام لإيراني أدين بالتجسس لحساب إسرائيل

طهران‭- ‬الزمان‮ ‬

‮ ‬أعلنت‭ ‬إيران‭ ‬الاربعاء‭ ‬انها‭ ‬حكمت‭ ‬بالاعدام‭ ‬على‭ ‬مواطن‭ ‬دين‭ ‬بالتجسس‭ ‬لحساب‭ ‬اسرائيل‭ ‬مقابل‭ ‬حصوله‭ ‬على‭ ‬اقامة‭ ‬في‭ ‬السويد،‭ ‬وذلك‭ ‬غداة‭ ‬تأكيد‭ ‬منظمة‭ ‬حقوقية‭ ‬صدور‭ ‬حكم‭ ‬بالاعدام‭ ‬على‭ ‬اكاديمي‭ ‬مولود‭ ‬في‭ ‬ايران‭.‬وكانت‭ ‬منظمة‭ ‬العفو‭ ‬الدولية‭ ‬أعلنت‭ ‬الاثنين‭ ‬ان‭ ‬المتخصص‭ ‬في‭ ‬طب‭ ‬الطوارئ‭ ‬احمد‭ ‬رضا‭ ‬جلالي،‭ ‬المعتقل‭ ‬في‭ ‬ايران‭ ‬منذ‭ ‬نيسان‭/‬ابريل‭ ‬2016،‭ ‬دين‭ ‬بالتعامل‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‭ ‬الاسرائيلية‭.‬ولم‭ ‬يعلن‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬لطهران‭ ‬عباس‭ ‬جعفري‭ ‬دولت‭ ‬ابادي‭ ‬اسم‭ ‬جلالي‭ ‬لكنه‭ ‬قال‭ ‬ان‭ ‬المشتبه‭ ‬به‭ ‬حكم‭ ‬عليه‭ ‬بالاعدام‭ ‬لتمريره‭ ‬معلومات‭ ‬حول‭ ‬البرنامج‭ ‬النووي‭ ‬لايران‭ ‬لعملاء‭ ‬في‭ ‬الاستخبارات‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬الموساد‭ ‬مقابل‭ ‬حصوله‭ ‬على‭ ‬اقامة‭ ‬في‭ ‬السويد‭.‬ونقل‭ ‬موقع‭ ‬ميزان‭ ‬التابع‭ ‬للسلطة‭ ‬القضائية‭ ‬عن‭ ‬دولت‭ ‬ابادي‭ ‬قوله‭ ‬‮«‬مما‭ ‬قام‭ ‬به‭ ‬المدان‭ ‬كشف‭ ‬أمكنة‭ ‬30‭ ‬شخصا‭ ‬مميزين‭ ‬مشاركين‭ ‬في‭ ‬مشاريع‭ ‬ابحاث‭ ‬عسكرية‭ ‬ونووية،‭ ‬ومعلومات‭ ‬اخرى‭ ‬عنهم‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬ان‭ ‬المعلومات‭ ‬أدت‭ ‬الى‭ ‬اغتيال‭ ‬عالمين‭ ‬نوويين‭ ‬ايرانيين‭ ‬هما‭ ‬ماجد‭ ‬شهرياري‭ ‬ومسعود‭ ‬محمدي‮ ‬‭ ‬في‭ ‬2010‭.‬