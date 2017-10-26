خطف‭ ‬ثلاثة‭ ‬لبنانيين‭ ‬بينهم‭ ‬رجل‭ ‬أعمال‭ ‬في‭ ‬العراق

القضاء‭ ‬اللبناني‭ ‬يتهم‭ ‬فصيلاً‭ ‬فلسطينياً‭ ‬متشدداً‭ ‬باغتيال‭ ‬اربعة‭ ‬قضاة‭ ‬قبل‭ ‬18‭ ‬عاماً

بيروت‭- ‬بغداد‭ -‬الزمان‮ ‬‭: ‬اتهم‭ ‬القضاء‭ ‬اللبناني‭ ‬الاربعاء‭ ‬قياديين‭ ‬في‭ ‬فصيل‭ ‬عصبة‭ ‬الانصار‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الاسلامي‭ ‬المتشدد‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬عين‭ ‬الحلوة‭ ‬للاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان،‭ ‬باغتيال‭ ‬اربعة‭ ‬قضاة‭ ‬داخل‭ ‬قاعة‭ ‬محكمة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬صيدا‭ ‬قبل‭ ‬18‭ ‬عاما‭. ‬وقتل‭ ‬القضاة‭ ‬الأربعة‭ ‬على‭ ‬قوس‭ ‬محكمة‭ ‬الجنايات‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬في‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬1999،‭ ‬في‭ ‬جريمة‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬أثارت‭ ‬غضباً‭ ‬في‭ ‬لبنان،‭ ‬خصوصاً‭ ‬أنها‭ ‬وقعت‭ ‬داخل‭ ‬قاعة‭ ‬المحكمة‭ ‬وفي‭ ‬وضح‭ ‬النهار‭. ‬وطلب‭ ‬المحقق‭ ‬العدلي‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬إغتيال‭ ‬القضاة‭ ‬الأربعة‭ ‬القاضي‭ ‬بيار‭ ‬فرنسيس،‭ ‬وفق‭ ‬خلاصة‭ ‬قرار‭ ‬اتهامي،‭ ‬اطلعت‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬على‭ ‬نسخة‭ ‬منه،‭ ‬الاعدام‭ ‬غيابياً‭ ‬‮«‬لرئيس‭ ‬تنظيم‭ ‬عصبة‭ ‬الأنصار‭ ‬أحمد‭ ‬عبد‭ ‬الكريم‭ ‬السعدي‭ ‬الملقب‭ ‬بأبو‭ ‬محجن‮»‬،‭ ‬وخمسة‭ ‬أشخاص‭ ‬آخرين‭ ‬من‭ ‬التنظيم‭. ‬واتهمهم‭ ‬بـ»إقدامهم‭ ‬عمداً‭ ‬وعن‭ ‬سابق‭ ‬تصور‭ ‬وتصميم‭ (‬‭..) ‬على‭ ‬قتل‭ ‬رئيس‭ ‬وأعضاء‭ ‬هيئة‭ ‬محكمة‭ ‬الجنايات‭ ‬في‭ ‬صيدا‭ ‬القضاة‭ ‬حسن‭ ‬عثمان‭ ‬ووليد‭ ‬هرموش‭ ‬وعماد‭ ‬شهاب،‭ ‬وممثل‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬لديها‭ ‬القاضي‭ ‬عصام‭ ‬أبو‭ ‬ضاهر‮»‬‭.‬

وقتل‭ ‬القضاة‭ ‬الأربعة‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬مسلحين‭ ‬تسللا‭ ‬الى‭ ‬قاعة‭ ‬المحكمة‭ ‬من‭ ‬النافذة،‭ ‬مستغلين‭ ‬ثغرات‭ ‬أمنية‭ ‬وقلة‭ ‬عدد‭ ‬عناصر‭ ‬الحماية‭ ‬في‭ ‬المكان‭. ‬وتمكنا‭ ‬بعد‭ ‬اطلاق‭ ‬الرصاص‭ ‬من‭ ‬رشاشي‭ ‬كلاشنيكوف‭ ‬من‭ ‬الهرب‭ ‬الى‭ ‬داخل‭ ‬مخيم‭ ‬عين‭ ‬الحلوة‭ ‬المجاور‭.‬وتعتبر‭ ‬عصبة‭ ‬الانصار‭ ‬الاسلامية‭ ‬المتشددة‭ ‬الفصيل‭ ‬الأقوى‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬عين‭ ‬الحلوة،‭ ‬ويعرف‭ ‬عنها‭ ‬استقطابها‭ ‬وايواؤها‭ ‬لعدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬المطلوبين‭ ‬للأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬اللبنانية‭ ‬في‭ ‬جرائم‭ ‬اغتيال‭ ‬وتفجيرات‭ ‬عدة‭. ‬من‭ ‬جهة‭ ‬اخرى‭ ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬اللبنانية‭ ‬الأربعاء‭ ‬عن‭ ‬خطف‭ ‬ثلاثة‭ ‬مواطنين‭ ‬لبنانيين‭ ‬بينهم‭ ‬رجل‭ ‬أعمال‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬العراقية،‭ ‬فور‭ ‬وصولهم‭ ‬إليها‭ ‬قبل‭ ‬أيام،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬إضافة‭ ‬تفاصيل‭ ‬حول‭ ‬أسباب‭ ‬الخطف‭ ‬أو‭ ‬هوية‭ ‬الجهة‭ ‬الخاطفة‭.‬

وأوردت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬أنها‭ ‬تبلغت‭ ‬تعرض‭ ‬ثلاثة‭ ‬مواطنين‭ ‬لبنانيين‭ ‬لعملية‭ ‬خطف‭ ‬لدى‭ ‬وصولهم‭ ‬إلى‭ ‬العاصمة‭ ‬العراقية‭ ‬بغداد‮»‬‭ ‬الأحد‭ ‬الماضي‭.‬

والمواطنون‭ ‬الثلاثة‭ ‬هم‭ ‬عماد‭ ‬الخطيب‭ ‬ونادر‭ ‬حماده‭ ‬وجورج‭ ‬بتروني،‭ ‬وفق‭ ‬البيان‭.‬

ولم‭ ‬تتوافر‭ ‬أي‭ ‬تفاصيل‭ ‬اضافية‭ ‬حول‭ ‬المخطوفين‭ ‬الثلاثة‭ ‬وسبب‭ ‬زيارتهم‭ ‬الى‭ ‬بغداد‭ ‬باستثناء‭ ‬الخطيب‭ ‬الذي‭ ‬أوردت‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬للاعلام‭ ‬الرسمية‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬أنه‭ ‬رجل‭ ‬أعمال‭.‬

وأكدت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬تتابع‭ ‬سير‭ ‬معالجة‭ ‬المسألة‭ ‬بما‭ ‬يتلاءم‭ ‬وحساسيتها‭ ‬حرصاً‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬المخطوفين‭ ‬الثلاثة،‭ ‬وبما‭ ‬يكفل‭ ‬اطلاق‭ ‬سراحهم‭ ‬سالمين‮»‬‭.‬

ولم‭ ‬تتوفر‭ ‬معلومات‭ ‬من‭ ‬الجانب‭ ‬العراقي‭ ‬حول‭ ‬الموضوع،‭ ‬كما‭ ‬لم‭ ‬يتسن‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬معلومات‭ ‬من‭ ‬البعثة‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬اللبنانية‭ ‬في‭ ‬بغداد‭. ‬وشهدت‭ ‬عمليات‭ ‬الخطف‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬تراجعاً‭ ‬بنسبة‭ ‬كبيرة‭ ‬مقارنة‭ ‬بما‭ ‬كانت‭ ‬عليه‭ ‬قبل‭ ‬سنوات‭ ‬حين‭ ‬كانت‭ ‬البلاد‭ ‬تعيش‭ ‬حال‭ ‬فوضى‭.‬

ورغم‭ ‬الإجراءات‭ ‬الأمنية‭ ‬المشددة‭ ‬التي‭ ‬تنفذها‭ ‬القوات‭ ‬الحكومية،‭ ‬تشهد‭ ‬بغداد‭ ‬أعمال‭ ‬عنف‭ ‬يومية،‭ ‬بينها‭ ‬حوادث‭ ‬اختطاف‭ ‬بين‭ ‬الحين‭ ‬والآخر،‭ ‬غالباً‭ ‬ما‭ ‬تستهدف‭ ‬مدنيين‭ ‬بهدف‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬فدية‭. ‬وفي‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان،‭ ‬تعثر‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬على‭ ‬جثث‭ ‬ضحايا‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬أيام‭ ‬عدة‭ ‬من‭ ‬خطفهم،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬عناصر‭ ‬أمن‭.‬

وخُطف‭ ‬عشرات‭ ‬الأجانب‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬20‭ ‬قطرياً‭ ‬خطفوا‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬العام‭ ‬2015‭ ‬وجرى‭ ‬إطلاق‭ ‬سراحهم‭ ‬في‭ ‬نيسان‭/‬أبريل‭ ‬2016‭. ‬وخطف‭ ‬قبلهم‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬18‭ ‬تركياً‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬تم‭ ‬الافراج‭ ‬عنهم‭ ‬لاحقاً‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تعرضهم‭ ‬لأذى‭.‬