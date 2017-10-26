خطف‭ ‬ثلاثة‭ ‬لبنانيين‭ ‬بينهم‭ ‬رجل‭ ‬أعمال‭ ‬في‭ ‬العراق

القضاء اللبناني يتهم فصيلاً فلسطينياً متشدداً باغتيال اربعة قضاة قبل 18 عاماً
بيروت- بغداد -الزمان : اتهم القضاء اللبناني الاربعاء قياديين في فصيل عصبة الانصار الفلسطيني الاسلامي المتشدد في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان، باغتيال اربعة قضاة داخل قاعة محكمة في مدينة صيدا قبل 18 عاما. وقتل القضاة الأربعة على قوس محكمة الجنايات في جنوب لبنان في حزيران/يونيو 1999، في جريمة غير مسبوقة أثارت غضباً في لبنان، خصوصاً أنها وقعت داخل قاعة المحكمة وفي وضح النهار. وطلب المحقق العدلي في قضية إغتيال القضاة الأربعة القاضي بيار فرنسيس، وفق خلاصة قرار اتهامي، اطلعت وكالة فرانس برس على نسخة منه، الاعدام غيابياً «لرئيس تنظيم عصبة الأنصار أحمد عبد الكريم السعدي الملقب بأبو محجن»، وخمسة أشخاص آخرين من التنظيم. واتهمهم بـ»إقدامهم عمداً وعن سابق تصور وتصميم (..) على قتل رئيس وأعضاء هيئة محكمة الجنايات في صيدا القضاة حسن عثمان ووليد هرموش وعماد شهاب، وممثل النيابة العامة لديها القاضي عصام أبو ضاهر».
وقتل القضاة الأربعة على يد مسلحين تسللا الى قاعة المحكمة من النافذة، مستغلين ثغرات أمنية وقلة عدد عناصر الحماية في المكان. وتمكنا بعد اطلاق الرصاص من رشاشي كلاشنيكوف من الهرب الى داخل مخيم عين الحلوة المجاور.وتعتبر عصبة الانصار الاسلامية المتشددة الفصيل الأقوى في مخيم عين الحلوة، ويعرف عنها استقطابها وايواؤها لعدد كبير من المطلوبين للأجهزة الأمنية اللبنانية في جرائم اغتيال وتفجيرات عدة. من جهة اخرى أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية الأربعاء عن خطف ثلاثة مواطنين لبنانيين بينهم رجل أعمال في العاصمة العراقية، فور وصولهم إليها قبل أيام، من دون إضافة تفاصيل حول أسباب الخطف أو هوية الجهة الخاطفة.
وأوردت وزارة الخارجية في بيان «أنها تبلغت تعرض ثلاثة مواطنين لبنانيين لعملية خطف لدى وصولهم إلى العاصمة العراقية بغداد» الأحد الماضي.
والمواطنون الثلاثة هم عماد الخطيب ونادر حماده وجورج بتروني، وفق البيان.
ولم تتوافر أي تفاصيل اضافية حول المخطوفين الثلاثة وسبب زيارتهم الى بغداد باستثناء الخطيب الذي أوردت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية في لبنان أنه رجل أعمال.
وأكدت وزارة الخارجية أنها «تتابع سير معالجة المسألة بما يتلاءم وحساسيتها حرصاً على سلامة المخطوفين الثلاثة، وبما يكفل اطلاق سراحهم سالمين».
ولم تتوفر معلومات من الجانب العراقي حول الموضوع، كما لم يتسن الحصول على معلومات من البعثة الدبلوماسية اللبنانية في بغداد. وشهدت عمليات الخطف في العراق تراجعاً بنسبة كبيرة مقارنة بما كانت عليه قبل سنوات حين كانت البلاد تعيش حال فوضى.
ورغم الإجراءات الأمنية المشددة التي تنفذها القوات الحكومية، تشهد بغداد أعمال عنف يومية، بينها حوادث اختطاف بين الحين والآخر، غالباً ما تستهدف مدنيين بهدف الحصول على فدية. وفي بعض الأحيان، تعثر قوات الأمن على جثث ضحايا بعد مرور أيام عدة من خطفهم، من بينهم عناصر أمن.
وخُطف عشرات الأجانب في العراق خلال السنوات الماضية، من بينهم 20 قطرياً خطفوا في أواخر العام 2015 وجرى إطلاق سراحهم في نيسان/أبريل 2016. وخطف قبلهم بثلاثة أشهر 18 تركياً في بغداد تم الافراج عنهم لاحقاً من دون تعرضهم لأذى.