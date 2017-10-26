المغرب: تعلن تفكيك خلية متطرفة

الرباط‭- ‬عبد‭ ‬الحق‭ ‬بن‭ ‬رحمون‮ ‬

‮ ‬اعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬المغربية‭ ‬الاربعاء‭ ‬تفكيك‭ ‬‮«‬خلية‭ ‬ارهابية‭ ‬خطيرة‮»‬‭ ‬في‭ ‬فاس‭ (‬وسط‭) ‬تضم‭ ‬اربعة‭ ‬اشخاص‭ ‬على‭ ‬صلة‭ ‬بتنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬المتطرف‭. ‬وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬ان‭ ‬المشتبه‭ ‬فيهم‭ ‬الذين‭ ‬تشبعوا‭ ‬بالفكر‭ +‬الداعشي‭+ ‬تحت‭ ‬تاثير‭ ‬الاصدارات‭ ‬الدعائية‭ ‬لهذا‭ ‬التنظيم‭ ‬الارهابي‮»‬‭ ‬كانوا‭ ‬يخططون‭ ‬لتنفيذ‭ ‬اعتداءات‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬فاس‭ ‬‮«‬من‭ ‬شأنها‭ ‬المساس‭ ‬بسلامة‭ ‬الاشخاص‭ ‬والممتلكات‮»‬‭. ‬واضافت‭ ‬ان‭ ‬عملية‭ ‬التفتيش‭ ‬اسفرت‭ ‬‮«‬عن‭ ‬حجز‭ ‬أسلحة‭ ‬بيضاء‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬سواطير‭ ‬وسكاكين‭ ‬مختلفة‭ ‬الاحجام‭ ‬وبدلة‭ ‬عسكرية‭ ‬ومخطوطات‭ ‬تحرض‭ ‬على‭ +‬الجهاد‭+ ‬وتمجد‭ ‬ايديولوجية‭ +‬داعش‭+‬،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬اجهزة‭ ‬الكترونية‮»‬‭. ‬وتأتي‭ ‬الاعتقالات‭ ‬التي‭ ‬نفذها‭ ‬المكتب‭ ‬المركزي‭ ‬للابحاث‭ ‬القضائية‭ ‬التابع‭ ‬للمديرية‭ ‬العامة‭ ‬لمراقبة‭ ‬التراب‭ ‬الوطني‭ ‬المغربي،‭ ‬بعد‭ ‬عشرة‭ ‬ايام‭ ‬من‭ ‬تفكيك‭ ‬خلية‭ ‬اخرى‭ ‬متمركزة‭ ‬في‭ ‬فاس‭ ‬ايضا‭ ‬مع‭ ‬فروع‭ ‬في‭ ‬مدن‭ ‬اخرى‭ ‬هي‭ ‬مكناس‭ ‬والدار‭ ‬البيضاء‭ ‬والخريبقة‭.‬