المغرب: تعلن تفكيك خلية متطرفة

الرباط- عبد الحق بن رحمون
اعلنت السلطات المغربية الاربعاء تفكيك «خلية ارهابية خطيرة» في فاس (وسط) تضم اربعة اشخاص على صلة بتنظيم الدولة الاسلامية المتطرف. وقالت وزارة الداخلية في بيان «ان المشتبه فيهم الذين تشبعوا بالفكر +الداعشي+ تحت تاثير الاصدارات الدعائية لهذا التنظيم الارهابي» كانوا يخططون لتنفيذ اعتداءات في مدينة فاس «من شأنها المساس بسلامة الاشخاص والممتلكات». واضافت ان عملية التفتيش اسفرت «عن حجز أسلحة بيضاء عبارة عن سواطير وسكاكين مختلفة الاحجام وبدلة عسكرية ومخطوطات تحرض على +الجهاد+ وتمجد ايديولوجية +داعش+، بالإضافة إلى اجهزة الكترونية». وتأتي الاعتقالات التي نفذها المكتب المركزي للابحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المغربي، بعد عشرة ايام من تفكيك خلية اخرى متمركزة في فاس ايضا مع فروع في مدن اخرى هي مكناس والدار البيضاء والخريبقة.