‎    مصادرمصرية لـ ( الزمان):جهود أمريكية لإجهاض مشروع نووي الضبعة 

‎القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارةت

كشفت‭ ‬مصادر‭ ‬مطلعة‭ ‬ان‭ ‬مؤسسة‭ ‬الرئاسة‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬سوف‭ ‬تتولى‭ ‬الاشراف‭ ‬على‭ ‬الترتيبات‭ ‬الخاصة‭ ‬بتوقيع‭ ‬عقود‭ ‬المحطة‭ ‬النووية‭ ‬بالضبعة‭ ‬حيث‭ ‬ستقام‭ ‬احتفالية‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬نوفمبر‭ ‬القادم‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬توقيع‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬بحضور‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الرئيس‭ ‬تعبد‭ ‬الفتاحتالسيسي‭ ‬والرئيس‭ ‬الروسى‭ ‬بوتين‭ ‬علمتت‭ ‬الزمانت‭ ‬ان‭ ‬ارباح‭ ‬المشروع‭ ‬ستتعدى‭ ‬6‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬سنويا‭ ‬وسوف‭ ‬تصبح‭ ‬مصر‭ ‬اكبر‭ ‬مصدر‭ ‬للطاقة‭ ‬بعد‭ ‬اكتمال‭ ‬بناء‭ ‬المحطات‭ ‬الاربع‭ ‬واعتبر‭ ‬د‭/ ‬محمد‭ ‬النشائي‭ ‬عالم‭ ‬النانو‭ ‬تكنولوجى‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬للزمانت‭ ‬ان‭ ‬دخول‭ ‬مصر‭ ‬عصر‭ ‬الطاقة‭ ‬النووية‭ ‬تاخر‭ ‬كثيرا‭ ‬وان‭ ‬مصر‭ ‬تحتاج‭ ‬الى‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬محطة‭ ‬نووية‭ ‬لانتاج‭ ‬الطاقه‭ ‬خاصة‭ ‬فى‭ ‬ظل‭ ‬احتمالات‭ ‬نضوب‭ ‬البترول‭ ‬واضاف‭ ‬د‭/ ‬ايهاب‭ ‬الدسوقى‭ ‬استاذ‭ ‬الاقتصاد‭ ‬باكاديمية‭ ‬السادات‭ ‬ان‭ ‬مشروع‭ ‬الضبعة‭ ‬سوف‭ ‬يجذب‭ ‬مزيداتمن‭ ‬الاستثمارات‭ ‬واضاف‭ ‬انه‭ ‬سوف‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬18‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬لخزانة‭ ‬الدوله‭ ‬كما‭ ‬ان‭ ‬تشغيل‭ ‬المفاعلات‭ ‬النوويه‭ ‬الاربع‭ ‬سيحقق‭ ‬264‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬10‭ ‬اعوام‭ ‬واشار‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬العرض‭ ‬الروسى‭ ‬عرض‭ ‬جيد‭ ‬لانه‭ ‬يتضمن‭ ‬تدريب‭ ‬وتاهيل‭ ‬شباب‭ ‬وعلماء‭ ‬مصر‭ ‬كما‭ ‬ان‭ ‬شروط‭ ‬السداد‭ ‬ميسره‭ ‬فى‭ ‬حين‭ ‬قال‭ ‬د‭/ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬العليان‭ ‬الخبير‭ ‬الاقتصادى‭ ‬ان‭ ‬مشروع‭ ‬الضبعه‭ ‬لايقل‭ ‬اهميه‭ ‬عن‭ ‬السد‭ ‬العالى‭ ‬بشرط‭ ‬ان‭ ‬لايقترن‭ ‬بشروط‭ ‬سياسية‭ ‬يمكن‭ ‬تؤدى‭ ‬لفشل‭ ‬المشروع‭ ‬فى‭ ‬المقابل‭ ‬انتقد‭ ‬د‭/ ‬على‭ ‬عبد‭ ‬النبى‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬المحطات‭ ‬النوويه‭ ‬سابقا‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصه‭ ‬بالمشروع‭ ‬وقال‭ ‬ان‭ ‬تجارب‭ ‬روسيا‭ ‬كارثيه‭ ‬فى‭ ‬انشاء‭ ‬محطات‭ ‬نووية‭ ‬فى‭ ‬الهند‭ ‬والصين‭ ‬وردا‭ ‬على‭ ‬ماقاله‭ ‬د‭/ ‬على‭ ‬عبد‭ ‬النبى‭ ‬قال‭ ‬فيتور‭ ‬شفيدوف‭ ‬الخبير‭ ‬الروسى‭ ‬بشركة‭ ‬روس‭ ‬اتوم‭ ‬للمحطات‭ ‬النووية‭ ‬الروسية‭ ‬فى‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفى‭ ‬معه‭ ‬ان‭ ‬المحطات‭ ‬الروسية‭ ‬النووية‭ ‬امنة‭ ‬وان‭ ‬موسكولديها‭ ‬محطات‭ ‬نووية‭ ‬تعمل‭ ‬منذ‭ ‬السبعينات‭ ‬ولم‭ ‬نرصد‭ ‬اى‭ ‬تسرب‭ ‬اشعاعى‭ ‬منذ‭ ‬انشائها‭ ‬من‭ ‬ناحيه‭ ‬اخرى‭ ‬كشف‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسى‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬طلب‭ ‬عدم‭ ‬ذكر‭ ‬اسمه‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصةتللزمانت‭ ‬ان‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬حاولت‭ ‬اجهاض‭ ‬حلم‭ ‬مصر‭ ‬النووى‭ ‬ان‭ ‬مستشار‭ ‬الامن‭ ‬القومى‭ ‬الامريكى‭ ‬السابق‭ ‬مايكل‭ ‬فلين‭ ‬قام‭ ‬بزيارة‭ ‬لمصر‭ ‬عام‭ ‬2015‭ ‬حاول‭ ‬خلالها‭ ‬اقناع‭ ‬الحكومة‭ ‬المصرية‭ ‬بتاجيل‭ ‬التوقيع‭ ‬على‭ ‬عقود‭ ‬بناء‭ ‬المحطة‭ ‬النوويه‭ ‬فى‭ ‬الضبعة‭ ‬مع‭ ‬روسيا‭ ‬مقابل‭ ‬ان‭ ‬يدير‭ ‬برنامج‭ ‬مصر‭ ‬النووى‭ ‬تحلف‭ ‬من‭ ‬شركات‭ ‬امريكيه‭ ‬وروسية‭ ‬واوروبية‭ ‬واوكرانية‭ ‬واسرائيلية‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬تقدم‭ ‬دول‭ ‬خليجيه‭ ‬التمويل‭ ‬اللازم‭ .‬