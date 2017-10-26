أطالب‭ ‬العرب‭ ‬أن‭ ‬لا‭ ‬يجعلوا‭ ‬العراق‭ ‬يرتمي‭ ‬في‭ ‬حضن‭ ‬إيران‭ ‬أو‭ ‬تركيا‭ ‬ولانريد‭ ‬تأييداً‭ ‬من‭ ‬إسرائيل

ياسين روؤف ممثل الاتحاد الوطني الكردستاني بالقاهرة لـ ( الزمان )
القاهرة -مصطفى عمارة
فى تطور لافت للنظر استطاعت القوات العراقية المدعومة بالحشد الشعبى من استعادة الموقف فى اقليم كردستان بعد هجوم استطاعت خلاله السيطرة على المناطق المتنازع عليها فى الاقليم بعد اجراء استفتاء حول تقرير مصير الاقليم وعن ابعاد تلك الخطوه وتبعاتها كان للزمان هذا الحوار مع د/ ياسين روؤف ممثل الاتحاد الوطني الكردستاني بالقاهرة .
-ماهى حقيقة الانباء التى ترددت عن وجود اتفاق بين قوات البشمركة التابعة للاتحاد الوطنى الكردستانى وقاسم سليماني رئيس فيلق القدس بالحرس الثوري الايراني على الانسحاب من كركوك وتسليمها للقوات العراقية ؟
احب هنا ان اصحح تلك المعلومة حيث ان هناك اتفاقاً بين حكومة اقليم كردستان وحكومة العراق بشهادة امريكا على عودة قوات البشمركه الا ان هذا الاتفاق حور فى تاريخه وتوقيته وعندما اندحر الجيش العراقى على يد داعش قمنا بحماية المناطق المتنازع عليها من احتلال داعش لها وعندما تم اعادة تشكيل الجيش العراقى من قبل قوات التحالف والامريكان واصبح للجيش العراقى قوته اتفقنا معا على القيام بهجوم لطرد داعش من المناطق التى تم الاستيلاء عليها فشن الجيش العراقي هجوم على الموصل فى الوقت الذى شنت فيه قوات البشمركة هجوم على المناطق التى استولى عليها فى اقليم كردستان على ان تقوم قوات البشمركه بالانسحاب الى حدود عام 2014 فور تحرير هذه المناطق وكان هذا الاتفاق بشهادة التحالف والامريكان ولذلك لم يحرك الامريكان ساكنا عندما قام الجيش العراقى باعادة انتشاره فى هذه المناطق .
-وهل تم هذا الاتفاق وتطبيقه بالتنسيق مع الحزب الديمقراطى الكردستانى هم الذين تجاهلوا او تناسوا هذا الاتفاق متبعين سياسة الامر الواقع وهو امر مرفوض دوليا بينما قمنا نحن بالالتزام به .
-وهل اخبرتم الحزب الديمقراطى الكردستانى بعزمكم على الانسحاب من المناطق المتنازع عليها ؟
حدثت مناقشات بين قيادتنا وقيادة الديمقراطى الكردستانى وقلنا لهم ان الجيش العراقى سوف يعود الى اماكنه السابقه وهذا ما اكده رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى اثناء لقائه مع الرئيس الفرنسى اثناء مؤتمر باريس وللاسف فان ادعاءات الحزب الديمقراطى الكردستانى باننا انسحبنا من المناطق التى تسيطر عليها دون قتال بينما تصدينا فى كركوك للجيش العراقى باوامر من السيد مسعود برازنى باعتباره القائد العام للقوات المسلحه ودفعنا اكثر من 90 شهيد ومائة جريح بعد ان تعرضنا لقصف شديد من جانب القوات العراقيه بكافة انواع الاسلحه وقد اعترفوا انفسهم بذلك ومنذ البدايه كانت تصريحاتهم متضاربه فسكرتير المكتب السياسى فاضل الميلانى قال فى قناة الحدث انه لافرق بين اربيل والناصريه فكلنا عراقيون بينما قال مسعود البرازانى اننا نتعامل مع العراق كجارتين هذه البلبله ادت بنا فى النهايه الى اخطاء كارثيه .
-ترددت انباء عن حدوث انتفاضه شعبيه كرديه ضد الحشد الشعبى بسبب ممارستهم ضد الاكراد فى المناطق التى استولوا عليها ؟
للاسف هذه حقيقه فلقد ارتكبت قوات الحشد الشعبى فظائع فى المناطق التى قاموا بالاستيلاء عليها حيث قاموا باحراق منازل القيادات والاهالى بشكل اعاد الى الاذهان ممارسات النظام السابق ضد الاكراد ونحن ككرد والقياده السياسيه الكرديه اتفقنا مع الجيش العراقى وليس مع ميلشيات الحشد الشعبى لاننا نرفض وجود تلك الميلشيات
فى اراضينا وبالفعل اصدر حيدر العبادى قرار بانسحاب تلك الميلشيات من كل المناطق التى شاركوا فيها .
-وهل ترى ان قرار مسعود برزانى باجراء استفتاء كان خاطئا ومتسرعا ومخالف للدستور العراقى ؟
احب ان اوضح حقيقة وهى ان حق تقرير المصير شعار الاتحاد الوطني الكردستانى وهو حق دستورى وانسانى وشرعى لكل القوميات والشعوب ولكن هناك مثل يقول ان طلب الحق لابد ان يكون لجرفه اى ان يتخذ فى الوقت المناسب وبالتالى فان قرار اجراء الاستفتاء خطا منذ بدايته لكن قيادتنا التزمت به مع قيادات اخرى وهذا الراى الشخصى عبرت عنه قبل اجراء الاستفتاء بثلاثة اشهر وقلت ان هذا القرار ليس لتشكيل دوله كردستان ولكن لاجهاض حلم اقامة دوله كرديه وقد اجهض بالفعل .
-ترددت انباء عن وجود دور لاسرائيل فى تشجيع القيادة الكردية على اتخاذ قرار الاستفتاء فى اطار مخطط لتقسيم المقسم فى الوطن العربي فما هى وجهة نظرك ؟
للاسف فان المسانده الاعلامية الاسرائيلية لهذا القرار جاءت باثر عكسى فلقد ساهمت فى زيارة التزمت العربى ونحن لانريد مساعدة اسرائيل ولكنى اختلف معك فى لفظ تقسيم المقسم لان اراضى كردستان ليست اراضى عربية ولكنها اراضى كردية تعيش فيها قوميات اخرى من كرد وعرب وتركمان واشوريين وغيرهم كما ان بريطانيا مهندسة اتفاقية سايكس بيكو ترفض المساس بالتقسيم الذى وضعته للوطن العربى وابتلعوا فيه جزء من الاراضى الكردستانيه ووضعوها ضمن حدود الوطن العربى ورغم انها اراضى غير عربيه ولكن القوميه الكرديه اقرب القوميات للعرب وخرج منها ادباء ومفكرين اثروا الفكر العربى مثل احمد شوقى والعقاد وسيبويه .
-وهل سيعيد ماحدث اجواء الحرب التى كانت سائدة بين الحكومة العراقية والاكراد ابان عهد صدام حسين ؟
لااعتقد ذلك ورغم ان الاستفتاء اجهض حلم الدوله الكرديه الا ان المكسب الوحيد الذى حققه ان دول القضية بعرضها على مجلس الامن ولكن كنت اتمنى ان تستمع القياده الكرديه الى كلام مجلس الامن والى الرساله التى وجهها وزير الخارجيه الامريكى الى مسعود البرزانى هذه الرساله كانت بمثابة وعد بلغور جديد وبها وعود كثيرة ولكننا للاسف لم نفهم معنى او مغزى هذه الرسالة .
-وماهو تعقيبكم على تصريحات البرزانى بان كردستان على وشك الافلاس ؟
هذه التصريحات غير صحيحة وكا ماقاله ان الاستفتاء اصبح جزء من الماضى وطلب فتح مفاوضات مع الاقليم بدون شروط لحل القضيه الكرديه فى اطار الدستور ونحن قبلنا ذلك .
-وماهو تاثير الاجراءات التى اتخذتها بعض الدول كايران وتركيا على الاوضاع فى كردستان ؟
بالقطع كان لها تاثيرها السلبى فهناك اتفاق بين تركيا وايران والعراق على القيام باجراءات حاسمة ورادعه ضد القيادة الكردية وليس ضد الشعب الكردى .
-ما مطالبكم من العالم العربي بصفة عامة ومصر بصفة خاصة ؟
اطالب العرب بان يكون لهم دور فى عدم ارتماء العراق اكثر فاكثر فى احضان ايران او تركيا وبالفعل بدأ السعوديون فى القيام بتلك الخطوة كما اطالب مصر بدور اكثر فاعلية والتوسط لحل المشكلة لان الدور المصري مقبول من الاطراف كافة .