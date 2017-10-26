أطالب‭ ‬العرب‭ ‬أن‭ ‬لا‭ ‬يجعلوا‭ ‬العراق‭ ‬يرتمي‭ ‬في‭ ‬حضن‭ ‬إيران‭ ‬أو‭ ‬تركيا‭ ‬ولانريد‭ ‬تأييداً‭ ‬من‭ ‬إسرائيل

ياسين‭ ‬روؤف‭ ‬ممثل‭ ‬الاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬الكردستاني‭ ‬بالقاهرة‭ ‬لـ‭ ( ‬الزمان‭ )‬

‭ ‬القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

فى‭ ‬تطور‭ ‬لافت‭ ‬للنظر‭ ‬استطاعت‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬المدعومة‭ ‬بالحشد‭ ‬الشعبى‭ ‬من‭ ‬استعادة‭ ‬الموقف‭ ‬فى‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان‭ ‬بعد‭ ‬هجوم‭ ‬استطاعت‭ ‬خلاله‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬المناطق‭ ‬المتنازع‭ ‬عليها‭ ‬فى‭ ‬الاقليم‭ ‬بعد‭ ‬اجراء‭ ‬استفتاء‭ ‬حول‭ ‬تقرير‭ ‬مصير‭ ‬الاقليم‭ ‬وعن‭ ‬ابعاد‭ ‬تلك‭ ‬الخطوه‭ ‬وتبعاتها‭ ‬كان‭ ‬للزمان‭ ‬هذا‭ ‬الحوار‭ ‬مع‭ ‬د‭/ ‬ياسين‭ ‬روؤف‭ ‬ممثل‭ ‬الاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬الكردستاني‭ ‬بالقاهرة‭ .‬

‭-‬ماهى‭ ‬حقيقة‭ ‬الانباء‭ ‬التى‭ ‬ترددت‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬اتفاق‭ ‬بين‭ ‬قوات‭ ‬البشمركة‭ ‬التابعة‭ ‬للاتحاد‭ ‬الوطنى‭ ‬الكردستانى‭ ‬وقاسم‭ ‬سليماني‭ ‬رئيس‭ ‬فيلق‭ ‬القدس‭ ‬بالحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الايراني‭ ‬على‭ ‬الانسحاب‭ ‬من‭ ‬كركوك‭ ‬وتسليمها‭ ‬للقوات‭ ‬العراقية‭ ‬؟

احب‭ ‬هنا‭ ‬ان‭ ‬اصحح‭ ‬تلك‭ ‬المعلومة‭ ‬حيث‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬اتفاقاً‭ ‬بين‭ ‬حكومة‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان‭ ‬وحكومة‭ ‬العراق‭ ‬بشهادة‭ ‬امريكا‭ ‬على‭ ‬عودة‭ ‬قوات‭ ‬البشمركه‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬الاتفاق‭ ‬حور‭ ‬فى‭ ‬تاريخه‭ ‬وتوقيته‭ ‬وعندما‭ ‬اندحر‭ ‬الجيش‭ ‬العراقى‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬داعش‭ ‬قمنا‭ ‬بحماية‭ ‬المناطق‭ ‬المتنازع‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬احتلال‭ ‬داعش‭ ‬لها‭ ‬وعندما‭ ‬تم‭ ‬اعادة‭ ‬تشكيل‭ ‬الجيش‭ ‬العراقى‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬قوات‭ ‬التحالف‭ ‬والامريكان‭ ‬واصبح‭ ‬للجيش‭ ‬العراقى‭ ‬قوته‭ ‬اتفقنا‭ ‬معا‭ ‬على‭ ‬القيام‭ ‬بهجوم‭ ‬لطرد‭ ‬داعش‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬التى‭ ‬تم‭ ‬الاستيلاء‭ ‬عليها‭ ‬فشن‭ ‬الجيش‭ ‬العراقي‭ ‬هجوم‭ ‬على‭ ‬الموصل‭ ‬فى‭ ‬الوقت‭ ‬الذى‭ ‬شنت‭ ‬فيه‭ ‬قوات‭ ‬البشمركة‭ ‬هجوم‭ ‬على‭ ‬المناطق‭ ‬التى‭ ‬استولى‭ ‬عليها‭ ‬فى‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬تقوم‭ ‬قوات‭ ‬البشمركه‭ ‬بالانسحاب‭ ‬الى‭ ‬حدود‭ ‬عام‭ ‬2014‭ ‬فور‭ ‬تحرير‭ ‬هذه‭ ‬المناطق‭ ‬وكان‭ ‬هذا‭ ‬الاتفاق‭ ‬بشهادة‭ ‬التحالف‭ ‬والامريكان‭ ‬ولذلك‭ ‬لم‭ ‬يحرك‭ ‬الامريكان‭ ‬ساكنا‭ ‬عندما‭ ‬قام‭ ‬الجيش‭ ‬العراقى‭ ‬باعادة‭ ‬انتشاره‭ ‬فى‭ ‬هذه‭ ‬المناطق‭ .‬

‭-‬وهل‭ ‬تم‭ ‬هذا‭ ‬الاتفاق‭ ‬وتطبيقه‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطى‭ ‬الكردستانى‭ ‬هم‭ ‬الذين‭ ‬تجاهلوا‭ ‬او‭ ‬تناسوا‭ ‬هذا‭ ‬الاتفاق‭ ‬متبعين‭ ‬سياسة‭ ‬الامر‭ ‬الواقع‭ ‬وهو‭ ‬امر‭ ‬مرفوض‭ ‬دوليا‭ ‬بينما‭ ‬قمنا‭ ‬نحن‭ ‬بالالتزام‭ ‬به‭ .‬

‭-‬وهل‭ ‬اخبرتم‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطى‭ ‬الكردستانى‭ ‬بعزمكم‭ ‬على‭ ‬الانسحاب‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬المتنازع‭ ‬عليها‭ ‬؟

حدثت‭ ‬مناقشات‭ ‬بين‭ ‬قيادتنا‭ ‬وقيادة‭ ‬الديمقراطى‭ ‬الكردستانى‭ ‬وقلنا‭ ‬لهم‭ ‬ان‭ ‬الجيش‭ ‬العراقى‭ ‬سوف‭ ‬يعود‭ ‬الى‭ ‬اماكنه‭ ‬السابقه‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬اكده‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقى‭ ‬حيدر‭ ‬العبادى‭ ‬اثناء‭ ‬لقائه‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسى‭ ‬اثناء‭ ‬مؤتمر‭ ‬باريس‭ ‬وللاسف‭ ‬فان‭ ‬ادعاءات‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطى‭ ‬الكردستانى‭ ‬باننا‭ ‬انسحبنا‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬التى‭ ‬تسيطر‭ ‬عليها‭ ‬دون‭ ‬قتال‭ ‬بينما‭ ‬تصدينا‭ ‬فى‭ ‬كركوك‭ ‬للجيش‭ ‬العراقى‭ ‬باوامر‭ ‬من‭ ‬السيد‭ ‬مسعود‭ ‬برازنى‭ ‬باعتباره‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحه‭ ‬ودفعنا‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬90‭ ‬شهيد‭ ‬ومائة‭ ‬جريح‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬تعرضنا‭ ‬لقصف‭ ‬شديد‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬القوات‭ ‬العراقيه‭ ‬بكافة‭ ‬انواع‭ ‬الاسلحه‭ ‬وقد‭ ‬اعترفوا‭ ‬انفسهم‭ ‬بذلك‭ ‬ومنذ‭ ‬البدايه‭ ‬كانت‭ ‬تصريحاتهم‭ ‬متضاربه‭ ‬فسكرتير‭ ‬المكتب‭ ‬السياسى‭ ‬فاضل‭ ‬الميلانى‭ ‬قال‭ ‬فى‭ ‬قناة‭ ‬الحدث‭ ‬انه‭ ‬لافرق‭ ‬بين‭ ‬اربيل‭ ‬والناصريه‭ ‬فكلنا‭ ‬عراقيون‭ ‬بينما‭ ‬قال‭ ‬مسعود‭ ‬البرازانى‭ ‬اننا‭ ‬نتعامل‭ ‬مع‭ ‬العراق‭ ‬كجارتين‭ ‬هذه‭ ‬البلبله‭ ‬ادت‭ ‬بنا‭ ‬فى‭ ‬النهايه‭ ‬الى‭ ‬اخطاء‭ ‬كارثيه‭ .‬

‭-‬ترددت‭ ‬انباء‭ ‬عن‭ ‬حدوث‭ ‬انتفاضه‭ ‬شعبيه‭ ‬كرديه‭ ‬ضد‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبى‭ ‬بسبب‭ ‬ممارستهم‭ ‬ضد‭ ‬الاكراد‭ ‬فى‭ ‬المناطق‭ ‬التى‭ ‬استولوا‭ ‬عليها‭ ‬؟

للاسف‭ ‬هذه‭ ‬حقيقه‭ ‬فلقد‭ ‬ارتكبت‭ ‬قوات‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبى‭ ‬فظائع‭ ‬فى‭ ‬المناطق‭ ‬التى‭ ‬قاموا‭ ‬بالاستيلاء‭ ‬عليها‭ ‬حيث‭ ‬قاموا‭ ‬باحراق‭ ‬منازل‭ ‬القيادات‭ ‬والاهالى‭ ‬بشكل‭ ‬اعاد‭ ‬الى‭ ‬الاذهان‭ ‬ممارسات‭ ‬النظام‭ ‬السابق‭ ‬ضد‭ ‬الاكراد‭ ‬ونحن‭ ‬ككرد‭ ‬والقياده‭ ‬السياسيه‭ ‬الكرديه‭ ‬اتفقنا‭ ‬مع‭ ‬الجيش‭ ‬العراقى‭ ‬وليس‭ ‬مع‭ ‬ميلشيات‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبى‭ ‬لاننا‭ ‬نرفض‭ ‬وجود‭ ‬تلك‭ ‬الميلشيات

فى‭ ‬اراضينا‭ ‬وبالفعل‭ ‬اصدر‭ ‬حيدر‭ ‬العبادى‭ ‬قرار‭ ‬بانسحاب‭ ‬تلك‭ ‬الميلشيات‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬المناطق‭ ‬التى‭ ‬شاركوا‭ ‬فيها‭ .‬

‭-‬وهل‭ ‬ترى‭ ‬ان‭ ‬قرار‭ ‬مسعود‭ ‬برزانى‭ ‬باجراء‭ ‬استفتاء‭ ‬كان‭ ‬خاطئا‭ ‬ومتسرعا‭ ‬ومخالف‭ ‬للدستور‭ ‬العراقى‭ ‬؟

احب‭ ‬ان‭ ‬اوضح‭ ‬حقيقة‭ ‬وهى‭ ‬ان‭ ‬حق‭ ‬تقرير‭ ‬المصير‭ ‬شعار‭ ‬الاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬الكردستانى‭ ‬وهو‭ ‬حق‭ ‬دستورى‭ ‬وانسانى‭ ‬وشرعى‭ ‬لكل‭ ‬القوميات‭ ‬والشعوب‭ ‬ولكن‭ ‬هناك‭ ‬مثل‭ ‬يقول‭ ‬ان‭ ‬طلب‭ ‬الحق‭ ‬لابد‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬لجرفه‭ ‬اى‭ ‬ان‭ ‬يتخذ‭ ‬فى‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‭ ‬وبالتالى‭ ‬فان‭ ‬قرار‭ ‬اجراء‭ ‬الاستفتاء‭ ‬خطا‭ ‬منذ‭ ‬بدايته‭ ‬لكن‭ ‬قيادتنا‭ ‬التزمت‭ ‬به‭ ‬مع‭ ‬قيادات‭ ‬اخرى‭ ‬وهذا‭ ‬الراى‭ ‬الشخصى‭ ‬عبرت‭ ‬عنه‭ ‬قبل‭ ‬اجراء‭ ‬الاستفتاء‭ ‬بثلاثة‭ ‬اشهر‭ ‬وقلت‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬ليس‭ ‬لتشكيل‭ ‬دوله‭ ‬كردستان‭ ‬ولكن‭ ‬لاجهاض‭ ‬حلم‭ ‬اقامة‭ ‬دوله‭ ‬كرديه‭ ‬وقد‭ ‬اجهض‭ ‬بالفعل‭ .‬

‭-‬ترددت‭ ‬انباء‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬دور‭ ‬لاسرائيل‭ ‬فى‭ ‬تشجيع‭ ‬القيادة‭ ‬الكردية‭ ‬على‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرار‭ ‬الاستفتاء‭ ‬فى‭ ‬اطار‭ ‬مخطط‭ ‬لتقسيم‭ ‬المقسم‭ ‬فى‭ ‬الوطن‭ ‬العربي‭ ‬فما‭ ‬هى‭ ‬وجهة‭ ‬نظرك‭ ‬؟

للاسف‭ ‬فان‭ ‬المسانده‭ ‬الاعلامية‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬لهذا‭ ‬القرار‭ ‬جاءت‭ ‬باثر‭ ‬عكسى‭ ‬فلقد‭ ‬ساهمت‭ ‬فى‭ ‬زيارة‭ ‬التزمت‭ ‬العربى‭ ‬ونحن‭ ‬لانريد‭ ‬مساعدة‭ ‬اسرائيل‭ ‬ولكنى‭ ‬اختلف‭ ‬معك‭ ‬فى‭ ‬لفظ‭ ‬تقسيم‭ ‬المقسم‭ ‬لان‭ ‬اراضى‭ ‬كردستان‭ ‬ليست‭ ‬اراضى‭ ‬عربية‭ ‬ولكنها‭ ‬اراضى‭ ‬كردية‭ ‬تعيش‭ ‬فيها‭ ‬قوميات‭ ‬اخرى‭ ‬من‭ ‬كرد‭ ‬وعرب‭ ‬وتركمان‭ ‬واشوريين‭ ‬وغيرهم‭ ‬كما‭ ‬ان‭ ‬بريطانيا‭ ‬مهندسة‭ ‬اتفاقية‭ ‬سايكس‭ ‬بيكو‭ ‬ترفض‭ ‬المساس‭ ‬بالتقسيم‭ ‬الذى‭ ‬وضعته‭ ‬للوطن‭ ‬العربى‭ ‬وابتلعوا‭ ‬فيه‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬الاراضى‭ ‬الكردستانيه‭ ‬ووضعوها‭ ‬ضمن‭ ‬حدود‭ ‬الوطن‭ ‬العربى‭ ‬ورغم‭ ‬انها‭ ‬اراضى‭ ‬غير‭ ‬عربيه‭ ‬ولكن‭ ‬القوميه‭ ‬الكرديه‭ ‬اقرب‭ ‬القوميات‭ ‬للعرب‭ ‬وخرج‭ ‬منها‭ ‬ادباء‭ ‬ومفكرين‭ ‬اثروا‭ ‬الفكر‭ ‬العربى‭ ‬مثل‭ ‬احمد‭ ‬شوقى‭ ‬والعقاد‭ ‬وسيبويه‭ .‬

‭-‬وهل‭ ‬سيعيد‭ ‬ماحدث‭ ‬اجواء‭ ‬الحرب‭ ‬التى‭ ‬كانت‭ ‬سائدة‭ ‬بين‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬والاكراد‭ ‬ابان‭ ‬عهد‭ ‬صدام‭ ‬حسين‭ ‬؟

لااعتقد‭ ‬ذلك‭ ‬ورغم‭ ‬ان‭ ‬الاستفتاء‭ ‬اجهض‭ ‬حلم‭ ‬الدوله‭ ‬الكرديه‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬المكسب‭ ‬الوحيد‭ ‬الذى‭ ‬حققه‭ ‬ان‭ ‬دول‭ ‬القضية‭ ‬بعرضها‭ ‬على‭ ‬مجلس‭ ‬الامن‭ ‬ولكن‭ ‬كنت‭ ‬اتمنى‭ ‬ان‭ ‬تستمع‭ ‬القياده‭ ‬الكرديه‭ ‬الى‭ ‬كلام‭ ‬مجلس‭ ‬الامن‭ ‬والى‭ ‬الرساله‭ ‬التى‭ ‬وجهها‭ ‬وزير‭ ‬الخارجيه‭ ‬الامريكى‭ ‬الى‭ ‬مسعود‭ ‬البرزانى‭ ‬هذه‭ ‬الرساله‭ ‬كانت‭ ‬بمثابة‭ ‬وعد‭ ‬بلغور‭ ‬جديد‭ ‬وبها‭ ‬وعود‭ ‬كثيرة‭ ‬ولكننا‭ ‬للاسف‭ ‬لم‭ ‬نفهم‭ ‬معنى‭ ‬او‭ ‬مغزى‭ ‬هذه‭ ‬الرسالة‭ .‬

‭-‬وماهو‭ ‬تعقيبكم‭ ‬على‭ ‬تصريحات‭ ‬البرزانى‭ ‬بان‭ ‬كردستان‭ ‬على‭ ‬وشك‭ ‬الافلاس‭ ‬؟

هذه‭ ‬التصريحات‭ ‬غير‭ ‬صحيحة‭ ‬وكا‭ ‬ماقاله‭ ‬ان‭ ‬الاستفتاء‭ ‬اصبح‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬الماضى‭ ‬وطلب‭ ‬فتح‭ ‬مفاوضات‭ ‬مع‭ ‬الاقليم‭ ‬بدون‭ ‬شروط‭ ‬لحل‭ ‬القضيه‭ ‬الكرديه‭ ‬فى‭ ‬اطار‭ ‬الدستور‭ ‬ونحن‭ ‬قبلنا‭ ‬ذلك‭ .‬

‭-‬وماهو‭ ‬تاثير‭ ‬الاجراءات‭ ‬التى‭ ‬اتخذتها‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭ ‬كايران‭ ‬وتركيا‭ ‬على‭ ‬الاوضاع‭ ‬فى‭ ‬كردستان‭ ‬؟

بالقطع‭ ‬كان‭ ‬لها‭ ‬تاثيرها‭ ‬السلبى‭ ‬فهناك‭ ‬اتفاق‭ ‬بين‭ ‬تركيا‭ ‬وايران‭ ‬والعراق‭ ‬على‭ ‬القيام‭ ‬باجراءات‭ ‬حاسمة‭ ‬ورادعه‭ ‬ضد‭ ‬القيادة‭ ‬الكردية‭ ‬وليس‭ ‬ضد‭ ‬الشعب‭ ‬الكردى‭ .‬

‭-‬ما‭ ‬مطالبكم‭ ‬من‭ ‬العالم‭ ‬العربي‭ ‬بصفة‭ ‬عامة‭ ‬ومصر‭ ‬بصفة‭ ‬خاصة‭ ‬؟

اطالب‭ ‬العرب‭ ‬بان‭ ‬يكون‭ ‬لهم‭ ‬دور‭ ‬فى‭ ‬عدم‭ ‬ارتماء‭ ‬العراق‭ ‬اكثر‭ ‬فاكثر‭ ‬فى‭ ‬احضان‭ ‬ايران‭ ‬او‭ ‬تركيا‭ ‬وبالفعل‭ ‬بدأ‭ ‬السعوديون‭ ‬فى‭ ‬القيام‭ ‬بتلك‭ ‬الخطوة‭ ‬كما‭ ‬اطالب‭ ‬مصر‭ ‬بدور‭ ‬اكثر‭ ‬فاعلية‭ ‬والتوسط‭ ‬لحل‭ ‬المشكلة‭ ‬لان‭ ‬الدور‭ ‬المصري‭ ‬مقبول‭ ‬من‭ ‬الاطراف‭ ‬كافة‭ .‬