لائحة الغياب Onlife

عبدالحق بن رحمون

قال‭ ‬لي‭: “‬لولا‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬الواتساب‭ ‬والـ‭ “‬فيبس‭ ‬بوك‭” ‬لانتحر‭ ‬نصف‭ ‬سكان‭ ‬الكرة‭ ‬الارضية‭”. ‬وأضاف‭ ‬شيئين‭ ‬إذا‭ ‬ذهبا،‭ ‬لن‭ ‬يعودا،‭ ‬هما‭ ‬الصحة،‭ ‬والموظف‭ ‬الذي‭ ‬يذهب‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬للصلاة‭.‬

ضحكت،‭ ‬وشعر‭ ‬صديقي‭ ‬أنَّني‭ ‬ربما‭ ‬سخرت‭ ‬من‭ ‬كلامه،‭ ‬لكن‭ ‬شدَّد‭ ‬في‭ ‬كلامه‭ ‬وقال‭ ‬أنا‭ ‬لا‭ ‬أسخر،‭ ‬أنت‭ ‬تعلم‭ ‬أنني‭ ‬باحث‭ ‬في‭ ‬علم‭ ‬الاجتماع،‭ ‬وأجريت‭ ‬السنة‭ ‬الماضية‭ ‬دراسة‭ ‬ميدانية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع،‭ ‬وزاد‭ ‬وأكد‭ ‬في‭ ‬حديثه‭ ‬المسترسل‭: “‬صعب‭ ‬أن‭ ‬يضحك‭ ‬كل‭ ‬سكان‭ ‬الأرض‭ ‬في‭ ‬ساعة‭ ‬واحدة،‭ ‬وصعب‭ ‬أن‭ ‬تُضحك‭ ‬كلّ‭ ‬الناس‭ ‬بسرعة‭ ‬لينسوا‭ ‬الهموم‭ ‬والمشاكل‭”. ‬كنت‭ ‬أعلم‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الصديق‭ ‬السوسيولوجي‭ ‬يقرأها‭ ‬وهي‭ ‬طائرة‭ ‬في‭ ‬السَّماء،‭ ‬وعرف‭ ‬كيف‭ ‬يستغل‭ ‬الواتساب‭ ‬ليجعل‭ ‬منه‭ ‬موضوعا‭ ‬للسخرية‭ ‬المسكوت‭ ‬عنها،‭ ‬وبحثا‭ ‬ميدانيا‭ ‬لتحولات‭ ‬المجتمع‭ ‬مع‭ ‬استعمال‭ ‬الوسائط‭ ‬الجديدة‭.‬وهكذا‭ ‬في‭ ‬رمشة‭ ‬عين،‭ ‬كان‭ ‬هذا‭ ‬الباحث‭ ‬السوسيولوجي‭ ‬يمطر‭ ‬مئات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬المسجلين‭ ‬في‭ ‬قائمة‭ ‬هاتفه‭ ‬بالكثير‭ ‬من‭ ‬النكت‭ ‬الجديدة،‭ ‬والصور‭ ‬والفيديوهات‭ ‬العجائبية‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬غبار‭ ‬عليها،‭ ‬والكثير‭ ‬من‭ ‬هؤلاء‭ ‬استعاضوا‭ ‬بهذه‭ ‬الفسحة‭ ‬الترفيهية‭ ‬عن‭ ‬القنوات‭ ‬الفضائية،‭ ‬وقراءة‭ ‬الصحف‭ ‬اليومية،‭ ‬وبدأوا‭ ‬يندمجُون‭ ‬في‭ ‬اللعبة،‭ ‬ويتبادلون‭ ‬نفس‭ ‬النكت‭ ‬المتوصل‭ ‬بها‭ ‬مع‭ ‬أصدقائهم‭ ‬الافتراضيين،‭ ‬وحينما‭ ‬يقفل‭ ‬عليهم‭ ‬صديقي‭ ‬السوسيولوجي‭ ‬صنبور‭ ‬الصور‭ ‬والنكت،‭ ‬فإنهم‭ ‬يصابون‭ ‬باكتئاب‭ ‬مضن‭ ‬لعدة‭ ‬أيام،‭ ‬وسرعان‭ ‬ما‭ ‬يعود‭ ‬وفي‭ ‬زوادته‭ ‬الجديد،‭ ‬وعدة‭ ‬مفاجآت‭ ‬تسرُّ‭ ‬الناظرين،‭ ‬وتنعش‭ ‬الروح‭ ‬والنفس‭.‬وصديقي‭ ‬هذا‭ ‬الباحث‭ ‬في‭ ‬علم‭ ‬الاجتماع‭ ‬استطاع‭ ‬أن‭ ‬يقف‭ ‬على‭ ‬وقائع‭ ‬يشهدها‭ ‬المجتمع‭ ‬المغربي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التحولات‭. ‬وقبل‭ ‬ظهور‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬القليل،‭ ‬القليل‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬من‭ ‬كانوا‭ ‬يتبادلون‭ ‬النكت‭ ‬والفرفشات،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬زرع‭ ‬فسحة‭ ‬للضحك،‭ ‬كاستراحة‭ ‬نفسية‭ ‬للاستعداد‭ ‬للعمل‭ ‬بجد‭ ‬ومردودية‭.‬وماذا‭ ‬ننتظر‭ ‬من‭ ‬شخص‭ ‬كسول،‭ ‬يفطر‭ ‬إلى‭ ‬حدود‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭ ‬والنصف‭ ‬صباحاً،‭ ‬ونريد‭ ‬منه‭ ‬أن‭ ‬يضحك‭ ‬ويبتسم‭. ‬تصور‭ ‬أن‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الموظفين‭ ‬والمستخدمين‭ ‬لو‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬البعض‭ ‬منه‭ ‬يدخن‭ ‬لدخل‭ ‬مصحات‭ ‬نفسية،‭ ‬فكثير‭ ‬من‭ ‬الغضب‭ ‬والانفعال‭ ‬أطفأته‭ ‬سيجارة‭ ‬وعادت‭ ‬الطبيعة‭ ‬النفسية‭ ‬إلى‭ ‬انفعال‭ ‬مؤجل‭.‬شخصيا،‭ ‬أستمتع‭ ‬بسيل‭ ‬من‭ ‬النكت‭ ‬والمستملحات،‭ ‬تصلني‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬دقيقة‭ ‬وثانية‭ ‬من‭ ‬عند‭ ‬هذا‭ ‬الصديق‭ ‬المعروف‭ ‬الذي‭ ‬أكن‭ ‬له‭ ‬كل‭ ‬التقدير،‭ ‬وأشكره‭ ‬بالمناسبة‭ ‬لأنه‭ ‬أخرجني‭ ‬من‭ ‬روتين‭ ‬السياسة‭ ‬وتداعيات‭ ‬الزلزال‭ ‬السياسي‭ ‬المرتقب‭. ‬فالنكت‭ ‬تختزل‭ ‬واقع‭ ‬الحال‭ ‬وتنفذ‭ ‬إلى‭ ‬أشكال‭ ‬مصورة‭ ‬من‭ ‬الحياة‭ ‬الواقية‭ ‬التي‭ ‬تكون‭ ‬روعتها‭ ‬أنها‭ ‬تهدينا‭ ‬ضحكا‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬حواجز‭ ‬جمركية‭. ‬إنها‭ ‬نكت‭ ‬تتحدى‭ ‬خطب‭ ‬زعيم‭ ‬سياسي‭ ‬شعبوي‭. ‬والعجيب‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬النكت‭ ‬التي‭ ‬تصلني‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬هذا‭ ‬الصديق‭ ‬السوسيولوجي‭ ‬صارت‭ ‬تنقل‭ ‬بسرعة‭ ‬البرق‭ ‬في‭ ‬أوساط‭ ‬زعماء‭ ‬وكوادر‭ ‬سياسية‭ ‬بالمغرب‭ ‬من‭ ‬المعارضة‭ ‬أو‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬الأغلبية‭ ‬الحكومية‭. ‬عجيب‭ ‬أنهم‭ ‬صاروا‭ ‬يتقبلون‭ ‬الانتقادات‭ ‬بصدر‭ ‬مرح،‭ ‬وهي‭ ‬نكت‭ ‬ممنوعة‭ ‬على‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬18‭ ‬سنة‭ ‬وغير‭ ‬مسموح‭ ‬بها‭ ‬لغير‭ ‬المتزوجين‭. ‬وتقول‭ ‬إحدى‭ ‬النكت‭: “‬لو‭ ‬قطع‭ ‬الانترنت‭ ‬على‭ ‬العرب‭ ‬وعرفوا‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بقطعه‭ ( ‬عليا‭ ‬بليمين‭) ‬الجُمعة‭ ‬المقبلة‭ ‬العرب‭ ‬يصلون‭ ‬في‭ ‬المسجد‭ ‬الأقصى‭.” .‬

نكتة‭ ‬ثانية‭ ‬تقول‭ : ‬شخص‭ ‬التقى‭ ‬بامرأة‭ ‬ضريرة‭ ‬واصطحبها‭ ‬معه‭ ‬إلى‭ ‬براكته‭ (‬كوخه‭ ‬القصديري‭) ‬وبدأ‭ ‬في‭ ‬مبادعبتها‭ ‬فشعرت‭ ‬بالدفء‭ …‬شيئا‭ ‬فشيا‭ ‬واقعها‭ ‬وشعرت‭ ‬بانتعاشة‭ ‬إحسانه‭ ‬وفضله‭ ‬عليها‭ ….. ‬ومن‭ ‬أجل‭ ‬أن‭ ‬تنال‭ ‬نصيبا‭ ‬أكثر‭ ‬ومزيدا‭ ‬من‭ ‬الرغبة‭ ….‬مما‭ ‬هي‭ ‬فيه‭ ‬قالت‭ ‬له‭ ‬بالعامية‭ ‬المغربية‭: ” ‬أنا‭ ‬غي‭ ‬عمية‭ ‬إلى‭ ‬ضيعتيني‭ ‬الله‭ ‬ياخذ‭ ‬فيك‭ ‬الحق‭” . ‬لنترك‭ ‬الضحك‭ ‬والنكت،‭ ‬وندخل‭ ‬إلى‭ ‬واقع‭ (‬الصَّحْ‭) ‬والمرارة‭ ‬التي‭ ‬نتغافلها‭ ‬ونتداولها‭ ‬صمتا،‭ ‬خصوصا‭ ‬عند‭ ‬التشخيص‭ ‬والنقد‭ ‬الذي‭ ‬طال‭ ‬السياسات‭ ‬العمومية‭ ‬والمؤسسات،‭ ‬حيث‭ ‬تبين‭ ‬أن‭ ‬المغرب‭ ‬سيعيد‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬النموذج‭ ‬التنموي،‭ ‬ومن‭ ‬أجل‭ ‬التطور‭ ‬والمضي‭ ‬إلى‭ ‬المستقبل‭ ‬أصبح‭ ‬لابد‭ ‬من‭ ‬نموذج‭ ‬تنموي‭ ‬جديد‭. ‬ومؤخراً‭ ‬أراد‭ ‬وزير‭ ‬مغربي،‭ ‬رصد‭ ‬المتغيبين‭ ‬والمتغيبات‭ ‬من‭ ‬نساء‭ ‬ورجال‭ ‬التعليم،‭ ‬فأقدم‭ ‬على‭ ‬نشر‭ ‬لائحة‭ ‬هؤلاء‭ ‬المتغيبين،‭ ‬لكن‭ ‬واقع‭ ‬الحال‭ ‬يؤكد‭ ‬أن‭ ‬هؤلاء‭ ‬الذين‭ ‬شهر‭ ‬بهم‭ ‬هذا‭ ‬الوزير‭ ‬تغيبوا‭ ‬مكرهين‭ ‬بشواهد‭ ‬طبية‭ ‬وحالات‭ ‬ولادة‭. ‬فانقلب‭ ‬السحر‭ ‬على‭ ‬الساحر،‭ ‬لأن‭ ‬هذا‭ ‬الوزير‭ ‬لو‭ ‬أراد‭ ‬البحث‭ ‬في‭ ‬أسباب‭ ‬أنواع‭ ‬التغيب‭ ‬الأخرى‭ ‬لنظر‭ ‬في‭ ‬ظروف‭ ‬عمل‭ ‬رجال‭ ‬ونساء‭ ‬التعليم‭ ‬النفسية‭ ‬التي‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬الروتين‭ ‬مما‭ ‬يجعلهم‭ ‬يصابون‭ ‬بنوع‭ ‬من‭ ‬الملل‭ ‬فيضطرهم‭ ‬للتغيب‭ ‬أو‭ ‬التعرض‭ ‬إلى‭ ‬أمراض‭ ‬مزمنة‭. ‬وهذا‭ ‬التشهير‭ ‬الذي‭ ‬أقدم‭ ‬عليه‭ ‬محمد‭ ‬حصاد‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬الوطنية‭ ‬والتكوين‭ ‬المهني‭ ‬والتعليم‭ ‬العالي‭ ‬أجج‭ ‬الغضب،‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬الشغيلة‭ ‬التعليمية‭ ‬بالمغرب،‭ ‬واعتبروه‭ ‬إفشاء‭ ‬للسّر‭ ‬المهني‭ ‬ومسًّا‭ ‬بكرامتهم،‭ ‬وأوضحت‭ ‬معطيات‭ ‬بلغة‭ ‬الأرقام‭ ‬أن‭ ‬نسبة‭ ‬غياب‭ ‬رجال‭ ‬ونساء‭ ‬التعليم‭ ‬بالمغرب‭ ‬لا‭ ‬تتجاوز‭ ‬0,27‭ ‬من‭ ‬مجموع‭ ‬الموظفين‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التعليم،‭ ‬وبذلك‭ ‬صار‭ ‬الوزير‭ ‬المغربي‭ ‬محمد‭ ‬حصاد‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬لا‭ ‬يحسد‭ ‬عليه،‭ ‬لأنَّ‭ ‬نيته‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬محاولته‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬الأشباح،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬الاصلاح‭ ‬أخفق‭ ‬في‭ ‬تفسير‭ ‬مشروعه‭ ‬غير‭ ‬الواضح‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يقيس‭ ‬العمق‭ ‬بقدر‭ ‬ما‭ ‬يركز‭ ‬على‭ ‬المظاهر‭. ‬فبالأمس‭ ‬انطلق‭ ‬مع‭ ‬بداية‭ ‬الموسم‭ ‬الدراسي‭ ‬صبغ‭ ‬واجهات‭ ‬المدارس،‭ ‬وتغيير‭ ‬الطاولات‭ ‬المتلاشية‭ ‬بأخرى‭ ‬جديدة،‭ ‬وكان‭ ‬مصير‭ ‬السبورة‭ ‬السوداء،‭ ‬التي‭ ‬عمرت‭ ‬لعقود‭ ‬طويلة‭ ‬بالحجرات‭ ‬الدراسية،‭ ‬الرمي‭ ‬بها‭ ‬إلى‭ ‬القمامة‭ ‬في‭ ‬رحيل‭ ‬بلا‭ ‬رجعة،‭ ‬لتحل‭ ‬محلها‭ ‬السبورة‭ ‬البيضاء،‭ ‬لكن‭ ‬السبورة‭ ‬السوداء‭ ‬كانت‭ ‬لها‭ ‬مخلفات‭ ‬نفسية‭ ‬ووجدانية‭ ‬في‭ ‬العقل‭ ‬المغربي‭ ‬والتربوي،‭ ‬فهي‭ ‬تذكر‭ ‬الأجيال‭ ‬بسنوات‭ ‬الجمر‭ ‬والمطعم،‭ ‬والجوع‭ ‬والطباشير‭. ‬لكن‭ ‬للأسف‭ ‬هذه‭ ‬السبورة‭ ‬البيضاء‭ ‬وصلت‭ ‬متأخرة‭ ‬إلى‭ ‬الحجرات‭ ‬الدراسية،‭ ‬لأنه‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تستعمل‭ ‬فيه‭ ‬بلدان‭ ‬متقدمة‭ ‬سبورة‭ ‬رقمية‭ ‬تفاعلية،‭ ‬وتقدم‭ ‬فيها‭ ‬الدروس‭ ‬بجودة‭ ‬عالية‭ ‬كوسيلة‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬نحو‭ ‬تلقين‭ ‬العلم‭ ‬والمعرفة‭ ‬بوسائل‭ ‬بيداغوجية،‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬الزمن‭ ‬الرقمي،‭ ‬هانحن‭ ‬في‭ ‬المغرب‭ ‬نصل‭ ‬متأخرين‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬العمومي‭ ‬إلى‭ ‬سبورة‭ ‬بيضاء‭ ‬جامدة‭ ‬وليست‭ ‬بتفاعلية‭.‬

وبرحيل‭ ‬السبورة‭ ‬السوداء،‭ ‬تبقى‭ ‬ذكريات‭ ‬رجال‭ ‬ونساء‭ ‬التعليم،‭ ‬تقيس‭ ‬التاريخ‭ ‬المغربي‭ ‬بمكابدات‭ ‬آثار‭ ‬الطباشير‭ ‬وتأثيراته‭ ‬السلبية‭ ‬على‭ ‬الجلد‭ ‬وجهاز‭ ‬التنفس‭.‬

ولطالما‭ ‬انتظرنا‭ ‬السبورة‭ ‬البيضاء‭ ‬والكتابة‭ ‬بقلم‭ ‬سيال‭. ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬لتكون‭ ‬ظروف‭ ‬عمل‭ ‬نساء‭ ‬ورجال‭ ‬التعليم‭ ‬مريحة‭ ‬مع‭ ‬ربح‭ ‬الوقت‭ ‬في‭ ‬الكتابة‭ ‬على‭ ‬السبورة‭ ‬بطريقة‭ ‬سلسلة‭ ‬بدل‭ ‬تلك‭ ‬السبورة‭ ‬السوداء‭ ‬الخشنة،‭ ‬التي‭ ‬تبعث‭ ‬الاشمئزاز‭ ‬والتأفف‭ ‬منها‭ ‬نظرا‭ ‬لحساسيتها‭ ‬الزائدة‭ ‬عن‭ ‬اللزوم‭.‬