لائحة الغياب Onlife

عبدالحق بن رحمون
قال لي: “لولا مواقع التواصل الاجتماعي بما فيها الواتساب والـ “فيبس بوك” لانتحر نصف سكان الكرة الارضية”. وأضاف شيئين إذا ذهبا، لن يعودا، هما الصحة، والموظف الذي يذهب يوم الجمعة للصلاة.
ضحكت، وشعر صديقي أنَّني ربما سخرت من كلامه، لكن شدَّد في كلامه وقال أنا لا أسخر، أنت تعلم أنني باحث في علم الاجتماع، وأجريت السنة الماضية دراسة ميدانية في هذا الموضوع، وزاد وأكد في حديثه المسترسل: “صعب أن يضحك كل سكان الأرض في ساعة واحدة، وصعب أن تُضحك كلّ الناس بسرعة لينسوا الهموم والمشاكل”. كنت أعلم أن هذا الصديق السوسيولوجي يقرأها وهي طائرة في السَّماء، وعرف كيف يستغل الواتساب ليجعل منه موضوعا للسخرية المسكوت عنها، وبحثا ميدانيا لتحولات المجتمع مع استعمال الوسائط الجديدة.وهكذا في رمشة عين، كان هذا الباحث السوسيولوجي يمطر مئات الآلاف من المسجلين في قائمة هاتفه بالكثير من النكت الجديدة، والصور والفيديوهات العجائبية التي لا غبار عليها، والكثير من هؤلاء استعاضوا بهذه الفسحة الترفيهية عن القنوات الفضائية، وقراءة الصحف اليومية، وبدأوا يندمجُون في اللعبة، ويتبادلون نفس النكت المتوصل بها مع أصدقائهم الافتراضيين، وحينما يقفل عليهم صديقي السوسيولوجي صنبور الصور والنكت، فإنهم يصابون باكتئاب مضن لعدة أيام، وسرعان ما يعود وفي زوادته الجديد، وعدة مفاجآت تسرُّ الناظرين، وتنعش الروح والنفس.وصديقي هذا الباحث في علم الاجتماع استطاع أن يقف على وقائع يشهدها المجتمع المغربي من خلال التحولات. وقبل ظهور وسائل التواصل الاجتماعي، أكد أن القليل، القليل من الناس من كانوا يتبادلون النكت والفرفشات، من أجل زرع فسحة للضحك، كاستراحة نفسية للاستعداد للعمل بجد ومردودية.وماذا ننتظر من شخص كسول، يفطر إلى حدود الحادية عشرة والنصف صباحاً، ونريد منه أن يضحك ويبتسم. تصور أن الكثير من الموظفين والمستخدمين لو لم يكن البعض منه يدخن لدخل مصحات نفسية، فكثير من الغضب والانفعال أطفأته سيجارة وعادت الطبيعة النفسية إلى انفعال مؤجل.شخصيا، أستمتع بسيل من النكت والمستملحات، تصلني في كل دقيقة وثانية من عند هذا الصديق المعروف الذي أكن له كل التقدير، وأشكره بالمناسبة لأنه أخرجني من روتين السياسة وتداعيات الزلزال السياسي المرتقب. فالنكت تختزل واقع الحال وتنفذ إلى أشكال مصورة من الحياة الواقية التي تكون روعتها أنها تهدينا ضحكا من غير حواجز جمركية. إنها نكت تتحدى خطب زعيم سياسي شعبوي. والعجيب أن هذه النكت التي تصلني من طرف هذا الصديق السوسيولوجي صارت تنقل بسرعة البرق في أوساط زعماء وكوادر سياسية بالمغرب من المعارضة أو القريبة من الأغلبية الحكومية. عجيب أنهم صاروا يتقبلون الانتقادات بصدر مرح، وهي نكت ممنوعة على أقل من 18 سنة وغير مسموح بها لغير المتزوجين. وتقول إحدى النكت: “لو قطع الانترنت على العرب وعرفوا أن إسرائيل هي التي قامت بقطعه ( عليا بليمين) الجُمعة المقبلة العرب يصلون في المسجد الأقصى.” .
نكتة ثانية تقول : شخص التقى بامرأة ضريرة واصطحبها معه إلى براكته (كوخه القصديري) وبدأ في مبادعبتها فشعرت بالدفء …شيئا فشيا واقعها وشعرت بانتعاشة إحسانه وفضله عليها ….. ومن أجل أن تنال نصيبا أكثر ومزيدا من الرغبة ….مما هي فيه قالت له بالعامية المغربية: ” أنا غي عمية إلى ضيعتيني الله ياخذ فيك الحق” . لنترك الضحك والنكت، وندخل إلى واقع (الصَّحْ) والمرارة التي نتغافلها ونتداولها صمتا، خصوصا عند التشخيص والنقد الذي طال السياسات العمومية والمؤسسات، حيث تبين أن المغرب سيعيد النظر في النموذج التنموي، ومن أجل التطور والمضي إلى المستقبل أصبح لابد من نموذج تنموي جديد. ومؤخراً أراد وزير مغربي، رصد المتغيبين والمتغيبات من نساء ورجال التعليم، فأقدم على نشر لائحة هؤلاء المتغيبين، لكن واقع الحال يؤكد أن هؤلاء الذين شهر بهم هذا الوزير تغيبوا مكرهين بشواهد طبية وحالات ولادة. فانقلب السحر على الساحر، لأن هذا الوزير لو أراد البحث في أسباب أنواع التغيب الأخرى لنظر في ظروف عمل رجال ونساء التعليم النفسية التي تعود إلى الروتين مما يجعلهم يصابون بنوع من الملل فيضطرهم للتغيب أو التعرض إلى أمراض مزمنة. وهذا التشهير الذي أقدم عليه محمد حصاد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي أجج الغضب، في صفوف الشغيلة التعليمية بالمغرب، واعتبروه إفشاء للسّر المهني ومسًّا بكرامتهم، وأوضحت معطيات بلغة الأرقام أن نسبة غياب رجال ونساء التعليم بالمغرب لا تتجاوز 0,27 من مجموع الموظفين العاملين في قطاع التعليم، وبذلك صار الوزير المغربي محمد حصاد في وضع لا يحسد عليه، لأنَّ نيته قد تكون محاولته الكشف عن الأشباح، إلا أنه في الاصلاح أخفق في تفسير مشروعه غير الواضح الذي لا يقيس العمق بقدر ما يركز على المظاهر. فبالأمس انطلق مع بداية الموسم الدراسي صبغ واجهات المدارس، وتغيير الطاولات المتلاشية بأخرى جديدة، وكان مصير السبورة السوداء، التي عمرت لعقود طويلة بالحجرات الدراسية، الرمي بها إلى القمامة في رحيل بلا رجعة، لتحل محلها السبورة البيضاء، لكن السبورة السوداء كانت لها مخلفات نفسية ووجدانية في العقل المغربي والتربوي، فهي تذكر الأجيال بسنوات الجمر والمطعم، والجوع والطباشير. لكن للأسف هذه السبورة البيضاء وصلت متأخرة إلى الحجرات الدراسية، لأنه في الوقت الذي تستعمل فيه بلدان متقدمة سبورة رقمية تفاعلية، وتقدم فيها الدروس بجودة عالية كوسيلة في السباق نحو تلقين العلم والمعرفة بوسائل بيداغوجية، تتماشى مع الزمن الرقمي، هانحن في المغرب نصل متأخرين في التعليم العمومي إلى سبورة بيضاء جامدة وليست بتفاعلية.
وبرحيل السبورة السوداء، تبقى ذكريات رجال ونساء التعليم، تقيس التاريخ المغربي بمكابدات آثار الطباشير وتأثيراته السلبية على الجلد وجهاز التنفس.
ولطالما انتظرنا السبورة البيضاء والكتابة بقلم سيال. على الأقل لتكون ظروف عمل نساء ورجال التعليم مريحة مع ربح الوقت في الكتابة على السبورة بطريقة سلسلة بدل تلك السبورة السوداء الخشنة، التي تبعث الاشمئزاز والتأفف منها نظرا لحساسيتها الزائدة عن اللزوم.