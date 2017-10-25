الموسيقى‭ ‬الدرامية‭ ‬مركز‭ ‬اهتمام‭ ‬مؤتمر‭ ‬واسع‭ ‬في‭ ‬القاهرة

أبرز‭ ‬المشاركين‭ ‬العرب‭ ‬بوشناق‭ ‬وبهلوان‭ ‬و‭ ‬الرويشد‭ ‬والحلاني‭ ‬ودندن‭ ‬والعراقي‭ ‬همام‭ ‬إبراهيم

القاهرة‭- ‬الزمان‮ ‬

قالت‭ ‬إدارة‭ ‬مهرجان‭ ‬ومؤتمر‭ ‬الموسيقى‭ ‬العربية‭ ‬الذي‭ ‬يعقد‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬إن‭ ‬الدورة‭ ‬السادسة‭ ‬والعشرين‭ ‬التي‭ ‬تنطلق‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬الشهر‭ ‬القادم‭ ‬سوف‭ ‬تسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ (‬الموسيقى‭ ‬الدرامية‭) ‬وهي‭ ‬الموسيقى‭ ‬التي‭ ‬تصنع‭ ‬للأفلام‭ ‬والمسلسلات‭ ‬والأعمال‭ ‬الدرامية‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭. ‬وقالت‭ ‬إيناس‭ ‬عبد‭ ‬الدايم‭ ‬رئيسة‭ ‬دار‭ ‬الأوبرا‭ ‬المصرية‭ ‬ورئيسة‭ ‬المهرجان‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬‮«‬على‭ ‬مدى‭ ‬26‭ ‬عاما‭ ‬نظمنا‭ ‬فيها‭ ‬المهرجان‭ ‬هناك‭ ‬تطور‭ ‬كبير‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬الموسيقى‭ ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬وهناك‭ ‬جانب‭ ‬لم‭ ‬يأخذ‭ ‬حقه‭ ‬من‭ ‬الاهتمام،‭ ‬هو‭ ‬جانب‭ ‬الموسيقى‭ ‬الدرامية‮»‬‭.‬وأضافت‭ ‬‮«‬على‭ ‬مدى‭ ‬السنوات‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‭ ‬حدثت‭ ‬طفرة‭ ‬كبيرة‭ ‬جدا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬التخصص،‭ ‬وبعض‭ ‬المؤلفات‭ ‬الموسيقية‭ ‬الدرامية‭ ‬كان‭ ‬لها‭ ‬الفضل‭ ‬في‭ ‬إنجاح‭ ‬العمل‭ ‬الدرامي‭ ‬ككل،‭ ‬لذلك‭ ‬وجدنا‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬صناع‭ ‬هذه‭ ‬الموسيقى‭ ‬ومؤلفيها‮»‬‭.‬وتقام‭ ‬الدورة‭ ‬السادسة‭ ‬والعشرون‭ ‬للمهرجان‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬الأول‭ ‬إلى‭ ‬الخامس‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬نوفمبر‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭ ‬وتشمل‭ ‬45‭ ‬حفلا‭ ‬غنائيا‭ ‬وموسيقيا‭ ‬يحييها‭ ‬84‭ ‬فنانا‭ ‬من‭ ‬مصر‭ ‬وتونس‭ ‬والمغرب‭ ‬ولبنان‭ ‬وسوريا‭ ‬والعراق‭ ‬والكويت‭ ‬وفلسطين‭.‬

وأهدت‭ ‬إدارة‭ ‬المهرجان‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬لروح‭ ‬المطرب‭ ‬المصري‭ ‬محسن‭ ‬فاروق‭ ‬الذي‭ ‬توفي‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬تموز‭ ‬الماضي‭ ‬عن‭ ‬56‭ ‬عاما‭. ‬وتقدم‭ ‬عروض‭ ‬المهرجان‭ ‬على‭ ‬المسرحين‭ ‬الكبير‭ ‬والصغير‭ ‬بدار‭ ‬الأوبرا‭ ‬ومسرح‭ ‬الجمهورية‭ ‬ومعهد‭ ‬الموسيقى‭ ‬العربية‭ ‬وأوبرا‭ ‬الإسكندرية‭ ‬وأوبرا‭ ‬دمنهور‭.=‬ومن‭ ‬أبرز‭ ‬المشاركين‭ ‬العرب‭ ‬بدورة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬التونسي‭ ‬لطفي‭ ‬بوشناق‭ ‬والسوري‭ ‬صفوان‭ ‬بهلوان‭ ‬والكويتي‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬الرويشد‭ ‬واللبناني‭ ‬عاصي‭ ‬الحلاني‭ ‬والفلسطيني‭ ‬أمير‭ ‬دندن‭ ‬والعراقي‭ ‬همام‭ ‬إبراهيم‭.‬ومن‭ ‬مصر‭ ‬هاني‭ ‬شاكر‭ ‬وعلي‭ ‬الحجار‭ ‬ومدحت‭ ‬صالح‭ ‬ومحمد‭ ‬ثروت‭ ‬ومحمد‭ ‬الحلو‭ ‬وريهام‭ ‬عبد‭ ‬الحكيم‭ ‬ومي‭ ‬فاروق‭ ‬ومحمد‭ ‬محسن‭ ‬وأحمد‭ ‬جمال‭.‬ويعرض‭ ‬المهرجان‭ ‬في‭ ‬الافتتاح‭ ‬على‭ ‬المسرح‭ ‬الكبير‭ ‬للأوبرا‭ ‬عملا‭ ‬فنيا‭ ‬بعنوان‭ (‬الدراما‭ ‬الموسيقية‭) ‬إخراج‭ ‬حازم‭ ‬طايل،‭ ‬تبرز‭ ‬فيه‭ ‬جماليات‭ ‬ودور‭ ‬الموسيقى‭ ‬الشرقية‭ ‬في‭ ‬الدراما‭ ‬المصرية‭ ‬والعربية‭.‬ويقدم‭ ‬هذا‭ ‬العرض‭ ‬أوركسترا‭ ‬تم‭ ‬تكوينه‭ ‬خصيصا‭ ‬لهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬بقيادة‭ ‬المايسترو‭ ‬أحمد‭ ‬عاطف‭ ‬ومشاركة‭ ‬عازفة‭ ‬الفلوت‭ ‬إيناس‭ ‬عبد‭ ‬الدايم‭ ‬والمطربة‭ ‬نهال‭ ‬نبيل‭ ‬والمطرب‭ ‬وائل‭ ‬الفشني‭.‬

ويقدم‭ ‬هذا‭ ‬الأوركسترا‭ ‬معزوفات‭ ‬للفنانين‭ ‬المصريين‭ ‬راجح‭ ‬داود‭ ‬وتامر‭ ‬كروان‭ ‬والعراقي‭ ‬رعد‭ ‬خلف‭ ‬والتونسي‭ ‬أمين‭ ‬بوحافة‭ ‬يصاحبها‭ ‬على‭ ‬شاشات‭ ‬المسرح‭ ‬مشاهد‭ ‬من‭ ‬الأعمال‭ ‬الفنية‭ ‬التي‭ ‬وظفت‭ ‬فيها‭.‬