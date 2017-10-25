بيع نصيحة آينشتاين لحياة سعيدة بأكثر من مليون دولار

برلين‭ – ‬الزمان‮ ‬

في‭ ‬فندق‭ ‬بطوكيو‭ ‬لم‭ ‬يملك‭ ‬ألبرت‭ ‬أينشتاين‭ ‬ما‭ ‬يكفي‭ ‬من‭ ‬النقود‭ ‬فسجل‭ ‬نظريته‭ ‬عن‭ ‬الحياة‭ ‬على‭ ‬ورقة‭ ‬وأعطاها‭ ‬لعامل‭ ‬هناك‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬الإكرامية‭.‬

وقالت‭ ‬دار‭ ‬وينرز‭ ‬للمزادات‭ ‬والمعارض‭ ‬إنه‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1922‭ ‬كان‭ ‬أينشتاين‭ ‬في‭ ‬طريقه‭ ‬إلى‭ ‬اليابان‭ ‬حين‭ ‬تم‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬منحه‭ ‬جائزة‭ ‬نوبل‭ ‬في‭ ‬الفيزياء‭ ‬لعام‭ ‬1921‭. ‬حين‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬طوكيو‭ ‬لزم‭ ‬غرفته‭ ‬بالفندق‭ ‬ليدون‭ ‬خواطره‭ ‬على‭ ‬الورق‭.‬

وحين‭ ‬دخل‭ ‬عامل‭ ‬إلى‭ ‬الغرفة‭ ‬لتوصيل‭ ‬غرض‭ ‬لأينشتاين‭ ‬لم‭ ‬يجد‭ ‬العالم‭ ‬مالاً‭ ‬ليعطيه‭ ‬له‭ ‬كإكرامية‭. ‬لكنه‭ ‬أعطاه‭ ‬ورقة‭ ‬ممهورة‭ ‬بتوقيعه‭ ‬كتب‭ ‬عليها‭ ‬عبارة‭ ‬واحدة‭ ‬بالألمانية‭ ‬هي‭ ‬‮«‬حياة‭ ‬هادئة‭ ‬ومتواضعة‭ ‬تجلب‭ ‬سعادة‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬السعي‭ ‬للنجاح‭ ‬والضجر‭ ‬المستمر‭ ‬الذي‭ ‬يصاحبه‮»‬‭.‬

وقالت‭ ‬دار‭ ‬المزادات‭ ‬إن‭ ‬أينشتاين‭ ‬نصح‭ ‬العامل‭ ‬بالاحتفاظ‭ ‬بالورقة‭ ‬قائلاً‭ ‬إن‭ ‬قيمتها‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬الأيام‭ ‬ستفوق‭ ‬قيمة‭ ‬الإكرامية‭ ‬العادية‭.‬

وثبتت‭ ‬صحة‭ ‬ما‭ ‬قاله‭ ‬أينشتاين‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬نحو‭ ‬100‭ ‬عام‭ ‬واتصل‭ ‬أحد‭ ‬أبناء‭ ‬إخوة‭ ‬عامل‭ ‬الفندق‭ ‬بدار‭ ‬المزادات‭ ‬لطرح‭ ‬الورقة‭ ‬للبيع‭ ‬مقابل‭ ‬1‭.‬3‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭.‬

ولم‭ ‬يتم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬المشتري‭ ‬الذي‭ ‬أجرى‭ ‬العملية‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الإنترنت‭.‬