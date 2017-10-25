 أزمة كبيرة بعد بلوغ الطلبات أربعين مليوناً على هواتف آيفون إكس 

واشنطن‭ -‬الزمان‮ ‬

تعاني‭ ‬شركة‭ ‬أبل‭ ‬من‭ ‬مشاكل‭ ‬كبيرة‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬توفير‭ ‬هاتفها‭ ‬الأحدث‭ ‬والأرقى‭ ‬المسمى‭ ‬‮«‬آيفون‭ ‬10‮»‬،‭ ‬تبعاً‭ ‬لمشاكل‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬الإنتاج‭ ‬والتزويد‭ ‬مما‭ ‬قد‭ ‬يحد‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬إمدادات‭ ‬الجهاز،‭ ‬وذلك‭ ‬وفقاً‭ ‬لمذكرة‭ ‬جديدة‭ ‬موجهة‭ ‬للمستثمرين‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المحلل‭ ‬دانيال‭ ‬ايفيس‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬التحليلات‭ ‬GBH‭ ‬Insights،‭ ‬حيث‭ ‬يتوقع‭ ‬دانيال‭ ‬أن‭ ‬تبلغ‭ ‬أوامر‭ ‬الطلبات‭ ‬المسبقة‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬على‭ ‬الهاتف‭ ‬الجديد‭ ‬حوالي‭ ‬40‭ ‬مليون‭ ‬طلب‭.‬

وتوضح‭ ‬المذكرة‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الطلبات‭ ‬المسبقة‭ ‬قد‭ ‬تبدو‭ ‬بمثابة‭ ‬أخبار‭ ‬جيدة‭ ‬لشركة‭ ‬أبل،‭ ‬لكن‭ ‬هناك‭ ‬مشكلة‭ ‬تتمثل‭ ‬بأن‭ ‬الشركة‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬تمتلك‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬الأشهر‭ ‬القليلة‭ ‬المقبلة‭ ‬سوى‭ ‬20‭ ‬مليون‭ ‬هاتف‭ ‬فقط‭ ‬متاحة‭ ‬للعملاء،‭ ‬مما‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬شركة‭ ‬أبل‭ ‬لن‭ ‬تتمكن‭ ‬من‭ ‬اللحاق‭ ‬بالطلبات‭ ‬المسبقة‭ ‬حتى‭ ‬شهر‭ ‬أبريل‭ (‬نيسان‭) ‬أو‭ ‬مايو‭ (‬آيار‭) ‬من‭ ‬العام‭ ‬المقبل،‭ ‬وهو‭ ‬الهاتف‭ ‬الذي‭ ‬ادعت‭ ‬شركة‭ ‬أبل‭ ‬بأنه‭ ‬يمثل‭ ‬المستقبل‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬الهواتف‭ ‬الذكية‭ ‬للشركة‭. ‬أفادت‭ ‬التقارير‭ ‬بأن‭ ‬آبل‭ ‬قد‭ ‬عانت‭ ‬من‭ ‬مشاكل‭ ‬التصنيع‭ ‬التي‭ ‬أبطأت‭ ‬عملية‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬أجهزة‭ ‬‮«‬آيفون‭ ‬إكس‮»‬‭ ‬من‭ ‬خطوط‭ ‬التجميع‭.‬

وكانت‭ ‬المشكلة‭ ‬الرئيسية‭ ‬التي‭ ‬واجهت‭ ‬أبل‭ ‬تتعلق‭ ‬بجهاز‭ ‬الاستشعار‭ ‬المضمن‭ ‬في‭ ‬الهاتف‭ ‬الذكي،‭ ‬الذي‭ ‬يسمح‭ ‬له‭ ‬بتشغيل‭ ‬وظيفة‭ ‬الماسح‭ ‬الضوئي‭ ‬للوجه‭ ‬‮«‬فيس‭ ‬آي‭ ‬دي‮»‬‭.‬وأوضح‭ ‬المحلل‭ ‬الرئيسي‭ ‬مينغ‭ ‬تشي‭ ‬كو‭ ‬المحلل‭ ‬لدى‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬كي‭ ‬جي‭ ‬آي‭ ‬سيكيوريتي‮»‬‭ ‬أن‭ ‬أبل‭ ‬عملت‭ ‬على‭ ‬حل‭ ‬المشاكل،‭ ‬وبدأت‭ ‬بتصنيع‭ ‬الهواتف‭ ‬بسرعة‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬السابق،‭ ‬لكنه‭ ‬خفض‭ ‬من‭ ‬توقعاته‭ ‬بخصوص‭ ‬الشحنات‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تتوفر‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬25‭ ‬و30‭ ‬مليون‭ ‬هاتف،‭ ‬وقال‭ ‬أيضاً‭ ‬إن‭ ‬أبل‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬تتمكن‭ ‬من‭ ‬توفير‭ ‬سوى‭ ‬2‭ ‬أو‭ ‬3‭ ‬مليون‭ ‬من‭ ‬الهاتف‭ ‬بحلول‭ ‬تاريخ‭ ‬3‭ ‬نوفمبر‭ (‬تشرين‭ ‬الثاني‭) ‬المقبل‭ ‬وهو‭ ‬موعد‭ ‬وصول‭ ‬الهاتف‭ ‬لعملاء‭ ‬الشركة‭.‬