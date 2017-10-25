طلاق الممثلة ياسمين صبري بعد خمس سنوات من الزواج

القاهرة‭ – ‬الزمان‭ ‬

انفصلت‭ ‬الفنانة‭ ‬المصرية‭ ‬ياسمين‭ ‬صبري،‭ ‬عن‭ ‬زوجها‭ ‬بشكل‭ ‬نهائي‭ ‬بعد‭ ‬فترة‭ ‬زواج‭ ‬استمرت‭ ‬5‭ ‬سنوات‭.‬وكانت‭ ‬صبري،‭ ‬قد‭ ‬ارتبطت‭ ‬بزوجها‭ ‬الرياضي‭ ‬قبل‭ ‬دخولها‭ ‬الوسط‭ ‬الفني،‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬تتحدث‭ ‬عنه‭ ‬في‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬أو‭ ‬البرامج‭ ‬التلفزيونية‭.‬فيما‭ ‬كانت‭ ‬ياسمين‭ ‬صبري،‭ ‬قد‭ ‬كشفت‭ ‬عن‭ ‬زواجها‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬خلال‭ ‬استضافتها‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬صاحبة‭ ‬السعادة‮»‬،‭ ‬والمذاع‭ ‬عبر‭ ‬فضائية‭ ‬cbc،‭ ‬مع‭ ‬الإعلامية‭ ‬إسعاد‭ ‬يونس،‭ ‬مطلع‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري،‭ ‬حيث‭ ‬أكدت‭ ‬أنها‭ ‬متزوجة‭ ‬من‭ ‬شاب‭ ‬يدعى‭ ‬محمد‭ ‬وأنه‭ ‬رياضي‭ ‬وزاد‭ ‬وزنه‭ ‬بعد‭ ‬الزواج‭ ‬20‭ ‬كيلو‭.‬في‭ ‬حين،‭ ‬تستعد‭ ‬ياسمين‭ ‬لتصوير‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ ‬‮«‬الديزل‮»‬،‭ ‬الذى‭ ‬تقدم‭ ‬فيه‭ ‬دور‭ ‬البطولة‭ ‬النسائية‭ ‬أمام‭ ‬النجم‭ ‬محمد‭ ‬رمضان‭ ‬حيث‭ ‬تتعاون‭ ‬معه‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬بعد‭ ‬مسلسل‭ ‬‮«‬الأسطورة‮»‬،‭ ‬رمضان‭ ‬قبل‭ ‬الماضي،‭ ‬ويشارك‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬الفيلم‭ ‬فتحي‭ ‬عبدالوهاب،‭ ‬هنا‭ ‬شيحة،‭ ‬محمد‭ ‬ثروت،‭ ‬شيماء‭ ‬سيف‭ ‬ومن‭ ‬تأليف‭ ‬أمين‭ ‬جمال‭ ‬ومحمد‭ ‬محرز‭ ‬وإخراج‭ ‬كريم‭ ‬السبكي‭.‬