طلاق الممثلة ياسمين صبري بعد خمس سنوات من الزواج

القاهرة – الزمان
انفصلت الفنانة المصرية ياسمين صبري، عن زوجها بشكل نهائي بعد فترة زواج استمرت 5 سنوات.وكانت صبري، قد ارتبطت بزوجها الرياضي قبل دخولها الوسط الفني، إلا أنها لم تكن تتحدث عنه في وسائل الإعلام أو البرامج التلفزيونية.فيما كانت ياسمين صبري، قد كشفت عن زواجها للمرة الاولى خلال استضافتها في برنامج «صاحبة السعادة»، والمذاع عبر فضائية cbc، مع الإعلامية إسعاد يونس، مطلع الشهر الجاري، حيث أكدت أنها متزوجة من شاب يدعى محمد وأنه رياضي وزاد وزنه بعد الزواج 20 كيلو.في حين، تستعد ياسمين لتصوير دورها في فيلم «الديزل»، الذى تقدم فيه دور البطولة النسائية أمام النجم محمد رمضان حيث تتعاون معه للمرة الثانية بعد مسلسل «الأسطورة»، رمضان قبل الماضي، ويشارك في بطولة الفيلم فتحي عبدالوهاب، هنا شيحة، محمد ثروت، شيماء سيف ومن تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج كريم السبكي.