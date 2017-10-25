انتحار في بث حي على فيسبوك بسبب خطوبة 

اسطنبول‭ -‬الزمان‮ ‬

أقدم‭ ‬رجل‭ ‬تركي‭ ‬في‭ ‬العقد‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬عمره،‭ ‬على‭ ‬الانتحار‭ ‬خلال‭ ‬بث‭ ‬مباشر‭ ‬عبر‭ ‬موقع‭ ‬فيسبوك،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تمت‭ ‬خطبة‭ ‬ابنته‭ ‬على‭ ‬شاب‭ ‬دون‭ ‬موافقته‭. ‬وقال‭ ‬أيهان‭ ‬أوزون‭ ‬خلال‭ ‬البث‭ ‬المباشر‭ ‬وهو‭ ‬يمسك‭ ‬بمسدس‭: ‬‮«‬خلال‭ ‬أسعد‭ ‬يوم‭ ‬في‭ ‬حياة‭ ‬ابنتي،‭ ‬اتصلوا‭ ‬بي‭ ‬وقالوا‭ ‬أبي‭ ‬قم‭ ‬بزيارتنا،‭ ‬لم‭ ‬يقم‭ ‬أحد‭ ‬بالسؤال‭ ‬عني،‭ ‬أو‭ ‬معاملتي‭ ‬كرجل،‭ ‬لقد‭ ‬أخذ‭ ‬والد‭ ‬زوجتي‭ ‬دوري‭ ‬كأب‭ ‬ووافق‭ ‬على‭ ‬زواج‭ ‬ابنتي‭ ‬دون‭ ‬وجه‭ ‬حق‮»‬‭. ‬وتابع‭: ‬‮«‬لم‭ ‬يقل‭ ‬أحد‭ ‬إن‭ ‬والد‭ ‬هذه‭ ‬الفتاة‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة،‭ ‬بالرغم‭ ‬مع‭ ‬أنني‭ ‬كنت‭ ‬أنتظر‭ ‬من‭ ‬ابنتي‭ ‬وعائلتي‭ ‬أن‭ ‬يدعونني‭ ‬لأكون‭ ‬معهم‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬أوزون‭: ‬‮«‬قد‭ ‬يقول‭ ‬البعض‭ ‬إنني‭ ‬أقوم‭ ‬بمجرد‭ ‬استعراض،‭ ‬لكنني‭ ‬لا‭ ‬أريد‭ ‬لأحد‭ ‬أن‭ ‬يتعرض‭ ‬لما‭ ‬تعرضت‭ ‬له،‭ ‬لذا‭ ‬بعد‭ ‬فترة‭ ‬وجيزة‭ ‬سأنهي‭ ‬حياتي‭ ‬بهذا‭ ‬المسدس‭ ‬الذي‭ ‬أحمله‭ ‬في‭ ‬يدي‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬ذكر‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬ديلي‭ ‬ميل‮»‬‭. ‬وطالب‭ ‬الرجل‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬54‭ ‬عاما،‭ ‬بعدم‭ ‬حضور‭ ‬ابنته‭ ‬أو‭ ‬أفراد‭ ‬عائلته‭ ‬‮«‬الذين‭ ‬تسببوا‭ ‬له‭ ‬بالأذى‮»‬‭ ‬بحضور‭ ‬جنازته‭. ‬وخلال‭ ‬حديثه،‭ ‬حاول‭ ‬أفراد‭ ‬عائلة‭ ‬أوزون‭ ‬ثنيه‭ ‬عن‭ ‬الانتحار‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التعليقات‭ ‬التي‭ ‬انهالت‭ ‬على‭ ‬البث‭ ‬المباشر،‭ ‬لكنه‭ ‬تجاهلها‭ ‬وأقدم‭ ‬على‭ ‬الانتحار‭.‬