تعهد عراقي بمنع وجود جهات على أرضه تعمل ضد الجوار

أردوغان يتعهد بإنشاء سد مشترك للمياه ويدعو العبادي لتفعيل مجلس التعاون الستراتيجي

أنقرة – ماهر اوغلو

جدد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان خلال إجتماعه برئيس الوزراء حيدر العبادي في انقرة امس دعم بلاده للحكومة العراقية في مواجهة تداعيات الاستفتاء، داعياً الى تفعيل مجلس التعاون الستراتيجي بين البلدين، فيما أكد الأخير ان العراق لن يسمح بوجود اية قوة على ارضه تعمل ضد دول الجوار. ولفت الى ان هذا الامر التزام دستوري نتمسك به.وعقد الجانبان اجتماعا ثنائيا قبيل ان يتوجها لترؤس جلسة المباحثات المشتركة بحضور اعضاء الوفدين ، حيث جرى استعراض شامل للعلاقات بين البلدين وسبل تعزيز التعاون وتبادل المصالح بما يخدم الشعبين والبلدين، وفي مقدمتها مواجهة الارهاب وقضايا المياه والنفط والطاقة والمنافذ الحدودية والتبادل التجاري والتعاون الثقافي والسياحي ، بحسب بيان لمكتب العبادي نقل عن اردوغان تأكيده (رغبة بلاده في توسيع العلاقات العراقية التركية ودعمه لخطوات الحكومة العراقية في مواجهة تداعيات الاستفتاء وتوحيد البلاد وفرض سلطة الدولة بقواتها وارادتها الوطنية ، والتعامل المباشر مع الحكومة العراقية)، داعيا الى (تفعيل مجلس التعاون الستراتيجي بين البلدين وتوسيع العلاقات العراقية التركية ورفع التبادل التجاري).كما اكد الرئيس التركي استعداد بلاده للمساعدة في جهود دعم عودة النازحين في المناطق المحررة واعادة البناء والاستثمار في المجالات كافة ،واستعدادها لانشاء سد مشترك لمعالجة نقص المياه ، لافتاً الى ان الاتراك حريصون على عدم الحاق الضرر باخوتهم العراقيين. وأعرب اردوغان عن (قلقه الشديد من وجود منظمة بي كي كي والمنظمات الارهابية الاخرى في كردستان لكونها تشكل خطرا مشتركا على البلدين الجارين)، داعيا الى (التعاون لمواجهة ذلك الخطر). بدوره، أكد العبادي اهمية تعميق العلاقات وبحث القضايا التي تخص العراق وكذلك التي تخص المنطقة. وشدد على ضرورة ان (نعمل معا على غلق الابواب امام عودة داعش وجميع الارهابيين) ، محذرًا من ان( داعش خطير جدا ولو انه اعطي فرصة فسيعود مرة اخرى ليرتكب ماهو ابشع).وتابع ( لقد كان هناك مشروع لتفكيك المنطقة وليس العراق فقط عندما ارادوا اقامة حدود دولة بالدم ، ونحن رغم كل ذلك لم نقاتل شعبنا الكردي واوامرنا مشددة بعدم المواجهة وظننا حسن بالبيشمركة ودعوناهم لعدم القتال والحمد لله انهم استجابوا ، لكن ما يؤسف له هو حملة الكذب والتزييف والادعاءات الباطلة بوجود قوات غير عراقية في كركوك وحولها)، مؤكداً المضي ببسط السلطة الاتحادية. ولفت الى ان (الحشد الشعبي يتكون من مقاتلين عراقيين وقد تشكل في ظل ظرف هجمة داعش واحتلاله مدننا ، وبفتوى من السيد السيستاني ، والحشد الشعبي اليوم جزء من المؤسسة الامنية للدولة وفق قانون اقره البرلمان)، مضيفاً(نحن نرفض وجود اية قوة مسلحة خارج اطار الدولة ومن غير القوات العراقية ، كما لن نسمح بوجود اية قوة على ارضنا تعمل ضد دول الجوار وهذا التزام دستوري نتمسك به).وكان العبادي قد وصل في وقت سابق من يوم امس الى انقرة في مستهل جولة إقليمية هي الثانية له هذا الاسبوع ، تشمل هذه المرة إيران ايضا. وفي وقت لاحق من يوم امس، قال العبادي انه بحث ستة ملفات في انقرة.وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي بن علي يلدريم بعد لقائهما أن (المباحثات مع المسؤولين الأتراك شملت الاقتصاد والتجارة والطاقة والمياه والتعاون السياسي والأمني والثقافي).وأضاف (نسعى لبناء علاقات على أساس المصالح المشتركة وعدم التدخل بالشؤون الداخلية).بدوره، وصف يلدريم خطوات العبادي حيال استفتاء كردستان بـ(الشجاعة).وقال خلال المؤتمر (نقدّر جهود العبادي التي بذلها قبل الاستفتاء وبعده، وأهنئه على تلك الخطوات الشجاعة، والنصر الكبير الذي حققه ضد داعش الإرهابي)، معرباً عن أمله الكبير في(أن تتعايش جميع المكونات في كركوك بأمن وأمان)، مشيرا إلى أن (استعادة السيطرة الاتحادية على كركوك أمر مهم يضمن الحفاظ على مكونات المدينة).وتابع(اتخذنا جملة من التدابير بناء على دعوة إخواننا العراقيين حيال الاستفتاء غير الشرعي، وسنستمر باتخاذ هذه التدابير).