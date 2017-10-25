أمانة بغداد لـ (الزمان): إغلاق الطريق السريع يستغرق ثلاثة أشهر

بغداد ــ داليـا أحمـد

كشف مصدر في امانة بغداد عن احتمال إستغراق أعمال صيانة طريق محمد القاسم السريع ثلاثة اشهر ، موضحاً ان اللجوء الى الصيانة جاء بعد اكتشاف جزء من مجسر الطريق لا يتحمل مرور السيارات وقد ينهار جراء ذلك. وقال المصدر لـ (الزمان) أمس ان (غلق مجسر محمد القاسم للمرور السريع جاء لاغراض الصيانة بعد ان تم الاكتشاف بان هناك جزءاً منه لا يتحمل مرور السيارات وقد ينهار ما يسبب حوادث جسيمة نحن في غنى عنها). واشار الى ان (صيانة المجسر قد تستغرق ثلاثة اشهر متتالية) .

واوضح ان (غلق الشارع سبقه اجتماع للامينة ذكرى علوش مع مدير عام المرور اللواء عامر خضر العزاوي حيث تم الاتفاق على ايجاد شوارع وطرق بديلة للمجسر في اطار خطة ترمي لعدم التسبب في ازدحامات مرورية). وتسبب أعمال صيانة المجسر التي بدأت امس بزحامات مرورية خانقة. وشكا موظفون ومواطنون من عدم توفر طرق بديلة لتجنب الزحام. ونقلت تقارير عن مدير عام علاقات الامانة حكيم عبد الزهرة قوله امس ان (صيانة طريق محمد القاسم سيتستغرق اكثر من عام) واضاف ان (غلق الطريق سيلقي بظلاله على المواطنين وحركة سير المركبات) لافتا الى انه (تم فتح خطوط أخرى وان العمل مستمر) .وتابع ان (الأسبوع الأول من الصيانة سيكون أصعب من المدة التي تليها لأننا سنجد خطوطاً بديلة غير التي تم الاتفاق عليها مع قيادة عمليات بغداد).

واضاف انه (ستكون هناك مراحل جديدة للطرق إضافة الى رفع بعض التجاوزات لتخفيف الزخم المرورية)، منوها الى ان (الامانة عملت قبل اكثر من أربع سنوات على هذا الامر، لكن التخصيصات المالية حالت دون تنفيذه) .

وفي بيان تلقته (الزمان) امس، اكدت الامانة ان اعمال الصيانة ستكون لمدة محدودة نظرا للموقع الحيوي الذي يشكله الطريق. وجاء في البيان ان (القطع المؤقت الذي دخل حيز التنفيذ سيكون لمدة محدودة لفسح المجال امام الشركات المحلية والاجنبية التي وجهت دعوة اليها للمباشرة بالكشف الموقعي ومعاينة الاضرار في مجسرات الطريق)، لافتا الى (وضع شروط قانونية وفنية ضمن بنود تنفيذ صيانة الطريق مراعاة للموقع الحيوي الذي يشكله الطريق امام حركة السير والتشديد على سرعة انجازه واعادة ادخاله الى الخدمة امام حركة المركبات). (تفاصيا ص3) .

من جهة اخرى تواصل الامانة اعمال مد خط طوارئ مع محطة ضمن قاطع بلدية الشعب لتصريف مياه الصرف الصحي والامطار.

وذكر البيان ان (ملاكات دائرة مجاري بغداد تواصل اعمال انشاء خط طوارئ ضمن قاطع الدائرة لتقليل العبء على خط زبلن لخدمة منطقة الشعب ولمنع حدوث طفح لمياه الصرف الصحي والامطار). كما نفذت ألامانة عدداً من الحملات لإزالة التجاوزات على عدد من الشوارع بجانبي الكرخ والرصافة خلال شهر ايلول الماضي. وتابع البيان ان (المديرية العامة للحراسات والامن بالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد وبالتعاون مع الدوائر البلدية في الامانة قامت خلال الشهر الماضي بإزالة 8917 تجاوزا )، مبينا ان (الحملات تضمنت ازالة 5248 من الاكشاك والمحال والسقائف و2031 تجاوزا على الأرصفة و 62 معرضا لبيع المركبات و213 موقعاً لبيع الاغنام وكذلك رفع 97 كتلة كونكريتية)، مشيرا الى ان (الاعمال تضمنت ايضا ازالة 112 داراً سكنية في مراحل بنائها الاولي و76 موقعاً لبيع المواد الانشائية و110 اسيجة متجاوزة و802 لوحة اعلانية منصوبة تجاوزاً ).