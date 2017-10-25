مصدر لـ ( الزمان): إيران إستثنت مرور المنتجات النفطية بعد إفتتاح بشماغ

بغداد – محمد الصالحي

اكد مدير كمارك ايران اعادة افتتاح معبر بشماغ الحدودي مع السليمانية ، فيما تؤكد مصادر منع مركبات النفط من اجتياز المعبر حتى الان. وقال مصدر لـ (الزمان) امس ان (السلطات الايرانية اعادت عمل معبر بشماغ الى وضعه الطبيعي الا انها استثنت مرور مركبات النفط من ايران او بالعكس). ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية في إيران عن غهانغير باغشي مدير كمارك المعبر الحدودي (بعد الاستفتاء والتغييرات داخل منطقة كردستان أغلقنا الحدود مع منطقة كردستان العراق أصبح معبر باشماغ مفتوحاً). وأعلنت طهران رسميًا إعادة فتح معبر باشماغ مريوان الحدودي مع إقليم كردستان. بعد إغلاق دام 15 يومًا، وأصدرت القنصلية الإيرانية في أربيل بيانًا أعلنت فيه فتح المعبر وستجري عمل?ة عبور المسافرين وتعود العمليات الكمركية إلى حالتها الطبيعية ، وفقًا للبيان. واعلن رئيس غرفة تجارة السليمانية، سيروان محمد استئناف العمل بالمعبر ولفت إلى أن إغلاق المعابر أثر بشكل ملحوظ على الحركة التجارية في الإقليم والعراق.

وأغلقت إيران المعابر البرية المشتركة مع إقليم كردستان أمام الحركة التجارية، على خلفية إجراء الإقليم الاستفتاء على استقلاله يوم 25 أيلول الماضي، وهي خطوة عارضتها بشدة الحكومة العراقية وكل من إيران وتركيا. وكانت وزارة الخارجية ، أعلنت أنها قدمت مذكرة رسمية إلى كل من إيران وتركيا تضمنت طلبًا لغلق منافذ الدولتين مع الإقليم وإيقاف جميع التعاملات التجارية معه. الى ذلك وقع انفجار في منطقة شنقولة بمدينة مهران إحدى مقاطعات محافظة إيلام الإيرانية على الحدود مع العراق.

وأسفر الانفجار عن مقتل شخص وإصابة اثنين من فرقة إزالة الألغام في المدينة، حسبما ذكرت وكالة مهر الايرانية وأكد المسؤول الأمني في مهران، ماجد زرقوشي، أن أحد الألغام انفجر خلال عمل وحدة إزالة الألغام. ونقل أحد المصابين بجروح خطيرة إلى المشفى في مدينة إيلام عن طريق طائرة.