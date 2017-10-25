الحشد يسارع لرفض عرض كردستان تجميد مساعي الإنفصال وخبير لـ (الزمان): الإستفتاء إنتهى على أرض الواقع بعودة كركوك إلى سيطرة الحكومة الإتحادية

بغداد – تمارا عبد الرزاق

اكد خبير قانوني ان استفتاء اقليم كردستان الذي اقترحت حكومة الاقليم تجميد نتائجه قد انتهى على ارض الواقع بعودة محافظة كركوك الى سيطرة الحكومة الاتحادية، لكونها كانت جزءاً من الاستفتاء، فيما رفض الحشد الشعبى عرض حكومة الإقليم بتجميد نتائج الاستفتاء، مطالباً بتنفيذ شرط الحكومة الاتحادية المتمثل بإلغاء نتائج التصويت، واصفاً المبادرة الكردية بأنها لا قيمة لها. وقال جبار الشويلي لـ(الزمان) امس ان (الاستفتاء على الانفصال يعد باطلاً لأنه من الناحية القانونية والدستورية ليس هناك اي اتفاق قانوني بشأنه)، مشيراً الى ان (حالات الاستفتاء محصورة في الدستور وتشمل الاستفتاء على التعديلات الدستورية وكذلك من حق المحافظات اجراء استفتاء بشأن تحويلها الى اقاليم بشرط ان يكون الامر عبر إستفتاء الشعب وهذه هي الحالات التي تختص بالاستفتاء)، واضاف ان (الاستفتاء من اجل تقرير المصير او انفصال اقليم عن البلد او محافظة امر لم يتضمنه الدستور وبالتالي فإن الاستفتاء الذي حدث في محافظات شمال العراق استفتاء باطل ومبني على باطل وبالنتيجة لا اثر قانوني عليه بغض النظر عن الصورة التي اجري فيها)، وأكد ان (الاستفتاء انتهى على ارض الواقع لأن محافظة كركوك كانت مشمولة به وقد اصبحت الآن تحت سيطرة الحكومة الاتحادية بموافقة وترحيب من الشعب الكركوكي الذي رفض الاستفتاء). من جهته، عدّ الحشد الشعبى مبادرة حكومة الإقليم لا قيمة لها. وقال المتحدث باسم الحشد أحمد الأسدى في تصريح امس ان (مبادرة الاقليم لا قيمة لها إذ أن التجميد يعني الاعتراف بالإستفتاء، وطلب الحكومة واضح هو إلغاء الاستفتاء). وبشأن تحركات القوات الامنية بإتجاه حدود الاقلليم، قال الاسدي إن (نشر القوات لا علاقة له بموضوع إلغاء الاستفتاء وهو قرار اتخذه مجلس النواب يتضمن وجود القوات الحكومية فى جميع المناطق المتنازع عليها). الى ذلك، طالبت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف الحكومة بعدم التفاوض مع (المتمردين ) إلا بعد إلغاء نتائج الاستفتاء.

وقالت في بيان امس ان (على الحكومة أن ترفض أي تفاوض مع المتمردين في شمال العراق إلا بعد إعلانهم إلغاء نتائج الاستفتاء وإقرارهم بأن المناطق المختلطة هي أراض عراقية يجب أن يتم تنظيم إدارتها بالدستور والقانون)، مشيرة الى ان (تجميد نتائج الاستفتاء لايعني بالنسبة لنا شيئاً، فهو مراوغة لاقيمة لها سوى إضاعة الوقت وإبقاء الوضع على ما هو عليه).وأضافت ان (اعتداء عصاة مسعود البارزاني وميليشياته على أفراد من الجيش العراقي في قضاء مخمور هو أبشع صور الغدر والخيانة، فالجيش والحشد الشعبي قوات حكومية تمثل الشعب العراقي بجميع مكوناته، وحتى إذا كان البعض معارضين سياسيين للحكومة يجب أن لايصدر منهم أي اعتداء على الجيش أو القوات الأمنية، ومن يعتدي يعد خائناً يستحق الموت، فالخزي والعار للخونة)، على حد قولها.

وخلصت نصيف الى القول ان (القوات الأمنية والحشد الشعبي ملتزمان بالمعايير الأخلاقية والإنسانية رغم غدر هؤلاء العصاة، ويكفينا فخراً أن العالم كله يؤيد إجراءاتنا ضد الانفصاليين). وعرضت حكومة إلاقليم امس تجميد نتائج الاستفتاء والشروع بحوار مفتوح بين اربيل وبغداد ووقف اطلاق النار فورا. وقالت في بيان ان (الوضع والخطر الذي يتعرض له كردستان والعراق، يفرض على الجميع ان يكون بمستوى المسؤولية التأريخيةوعدم دفع الامور الى حالة القتال بين القوات العراقية والبيشمركة)مضيفة ان (الهجمات والصدامات بين القوات العراقية والبيشمركة منذ الـ16 من تشرين الاول الحالي، والى اليوم، ادت الى وقوع خسائر من الطرفين وقد تؤدي الى حرب استنزاف وبالتالي الى تدمير النسيج الاجتماعي بين المكونات العراقية وأن القتال بين الطرفين لا يفرض انتصار اي طرف، بل يقود البلد الى دمار شامل في جميع جوانب الحياة).وتابعت (ومن موقع المسؤولية تجاه شعب كردستان والعراق، نعرض ما يأتي على الحكومة والرأي العام العراقي والعالمي: وقف اطلاق النار فورا ووقف جميع العمليات العسكرية في اقليم كردستان، وتجميد نتائج عملية الاستفتاء التي اجريت في كردستان العراق)، داعية الى (البدء بحوار مفتوح بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية على اساس الدستور ).