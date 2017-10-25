التعليم يعد العام السابق سنة عدم رسوب للمرقنة قيودهم

بغداد – شيماء عادل

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اعتبار العام الدراسي 2016-2017 سنة عدم رسوب للطلبة المرقنة قيودهم في المراحل كافة. وقال بيان للوزارة امس انه (استجابة لمتطلبات الظرف الراهن والتزاما باشتراطات الحالة العلمية وتشخيصا لمؤشر الإحصاءات المرفوعة من الجامعات لحالات الطلبة المرقنة قيودهم التي لم تتعد نسبتها 2 بالمئة واستنادا الى الصلاحيات القانونية قرر الوزير عبد الرزاق العيسى اعتبارها سنة عدم رسوب للطلبة المرقنة قيودهم في السنة الدراسية 2016 -2017 وللمراحل كافة ما عدا حالات الغش والعقوبات الانضباطية)، واضاف (مع التأكيد على إعادة السنة الدراسية في المواد الراسبين فيها دواما وامتحانا حرصا على رفع المستوى العلمي للطالب وحفاظا على الرصانة العلمية).