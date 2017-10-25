التحالف يحث الأطراف المتنازعة على الهدوء وعدم التصعيد

الحشد والجيش يتوجهان لتلسقف والقوش ضمن عملية فرض الأمن

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

حث التحالف الدولي جميع الأطراف المتنازعة في المناطق المختلطة على تجنب إتخاذ أي اجراءات تصعيدية إضافية، نافيا نيته ضرب اهداف كردية في مخمور كما نشرت وسائل الاعلام. وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف العقيد راين ديلون في بيان امس ان (بعض المواقع غير الموثوقة تداولت تصريحات على لساني مفادها أن التحالف الدولي سينفذ ضربات على أهداف كردية في مخمور). مبينا ان (هذه المعلومات غير صحيحة وانا لم أدل بمثل هذه التصريحات). واضاف ان (التحالف الدولي حث بقوة جميع الأطراف على تجنب إتخاذ أي اجراءات تصعيدية إضافية). مشيرا الى (اننا نعارض العنف من أي طرف وندعو الى عدم زعزعة الاستقرار الذي يشتت الأنتباه عن محاربة داعش ويزيد من تقويض استقرار العراق). واكد ان (الحوار هو الخيار الأفضل لنزع فتيل التوتر المستمر وحل القضايا العالقة التي طال أمدها وفقاً للدستور العراقي). لافتا الى ان (التحالف الدولي لا يزال يركز جهوده على قتال داعش تلك المجموعة الأرهابية التي تهدد جميع دول المنطقة والعالم بأسره).

ودعا (جميع الجهات الفاعلة بالمنطقة على تركيز الجهود لمحاربة هذا التهديد الذي يطال الجميع، وتجنب إثارة التوترات بين مكونات الشعب ).

الى ذلك قال المتحدث بإسم حركة بابليون في نينوى العقيد ظافر لويس في تصريح امس (قوات من الحركة ومكافحة الارهاب بدأت عملية استعادة بلدة تللسقف والقوش شمال نينوى من سيطرة البيشمركة بعد رفضها الانسحاب حيث قامت باطلاق قذائف الهاون على المدينة وتسبب عنها اصابة عدد من المدنيين وكذلك اطلقت قذائف الهاون على القوات العراقية التي بدأت عمليات تحرير المنطقة).

وأضاف أن (العملية تهدف الى اعادة السيطرة على المناطق التي يعيش فيها غالبية المسيحيين لان هذه المناطق يجب ان تدار من قبل قوات من ابنائها وهي حركة بابليون والقوات الاتحادية وعلى البيشمركة العودة الى المناطق التابعة للاقليم ولا دخل لها بالمناطق التي يعيش فيها المسيحيون).

وقال مصدر امس ان (قوات الجيش والشرطة الاتحادية دخلت منطقة ديبكة وكوير التابعة لمحافظة نينوى لفرض الامن). واضاف ان (القوات الامنية استقدمت قوات اضافية لإخراج البيشمركة من مواقع مازالت مستمسكه فيها لغاية الان). وقال مصدر امس ان (قوات البيشمركة التابعة لحزب الديمقراطي الكردستاني قطعت الطريق الرابط بين اربيل والموصل بالكتل الكونكريتية والأكياس الترابية).

وأضاف ان (اسباب القطع مجهولة). مشيرا الى ان (اغلاق الطريق المفاجئ تسبب بازدحام شديد للسيارات).