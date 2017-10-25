الريال يقترح نظاماً جديداً لإختيار الحكّام

برشلونة يستهدف البوندسليغا لتدعيم صفوفه بالعصافير النادرة

{ مدن – وكالات: لفتت صحيفة ألمانية تركيز نادي برشلونة الإسباني على الدوري الألماني بهدف التسوق و اكتشاف اللاعبين القادرين على تدعيم صفوف البارسا في المريكاتو الشتوي أو الصيفي القادمين، ما قد يضعه مستقبلاً في منافسة شرسة مع العملاق البافاري، بايرن ميوينخ. وقالت صحيفة سبورت بيلد الألمانية: لا يمكن للمرء القول بأن تجربة برشلونة في عقد صفقة من البوندسليغا، كانت جيدة، خاصة أنه دفع ما يقارب 148 مليون يورو للحصول على خدمات عثمان ديمبيلي من بوروسيا دورتموند. وأضافت : لكن بالرغم من ذلك، فإن الدوري الألماني أصبح هدفاً رئيسياً لبرشلونة في سوق الانتقالات، فالمدير الرياضي للنادي الكتالوني روبرت فرنانديز ورئيس الكشافة أوربانو أورتيغا أصبحا ضيفين منتظمين في مباريات البوندسليغا. وتابعت: لقد حضرا مباريات باير ليفركوزن وشالكه، وكذلك مباراة ليفركوزن وفولفسبورغ وأيضًا مواجهة لايبزيغ دورتموند. وأوضحت الصحيفة الرياضية الألمانية، بعد تساؤلها:ما السر وراء اتجاه برشلونة للبوندسليغا؟ السوق الألمانية تضم لاعبين من الطراز العالمي وباستثناء بايرن ميونيخ، فإن أندية البوندسليغا على استعداد لبيع أفضل لاعبيها عكس ليفربول وباريس سان جيرمان اللذين رفضا التخلي عن نجميهما فيليب كوتينيو وماركو فيراتي على الترتيب رغم العروض المغرية. وأشارت سبورت بيلد أنّ أبرز اللاعبين الناشطين في الدوري الألماني والموجودين ضمن اهتمامات برشلونة، يتصدرهم كل من : ليون غوريتسكا (شالكه) وتيمو فيرنر (لايبزيغ) وجوليان براندت (باير ليفركوزن).

نظام جديد

على صعيد اخر أثار احتساب هدف فريق برشلونة الذي سجله جيرارد دولوفيو، في مرمى نادي ملقة، السبت الماضي، لحساب الدوري الإسباني لكرة القدم جدلاً كبيراً، بعدما كشفت الإعادات التلفزيونية خروج الكرة إلى خارج الملعب قبل وصولها لصاحب الهدف، ما فتح الباب أمام العديد من الملاحظين للتلميح بإمكانية مجاملة بعض الحكام للنادي الكاتالوني. وقصد وضع حد لهذه الشكوك وتفادي الإتهامات قالت صحيفة ماركا، إن نادي ريال مدريد يطالب منذ الصيف الماضي بتغيير نظام التحكيم في الدوري الإسباني. وبحسب الصحيفة المقربة من ريال مدريد، فإنّ النادي الملكي يريد تختفي السرية التي تحيط بعالم التحكيم في الوقت الحالي في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، وأن يصبح تعيين الحكام للمباريات بنظام القرعة، كي تنتهي الشبهات والشعارات التي تنادي بوضع حكام بعينهم لمباريات معينة خلال مسابقة الليغا. وأضافتماركا أنّ ما حدث في ملعب كامب نو السبت الماضي، والهدف الخاطئ الذي احتسب لبرشلونة على حساب ملقة، ما هو إلا تعزيز لفكرة ريال مدريد، الذي يثق بالاتحاد ولكنه يريد تغيير النظام. وأوضحت الصحيفة أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، أبلغ رئيس الاتحاد الإسباني، خوان لويس لاريا، في شهر أغسطس الماضي، أنهم يريدون بعض التغييرات على نظام تعيين الحكام لتجنب المواقف التي يمكن أن تضر بكرة القدم الإسبانية. يُشار أنّ برشلونة يحتل صدارة ترتيب الليغا بعد إجراء تسع جولات، برصيد 25 نقطة، بفارق 4 نقاط عن ملاحقه المباشر فالنسيا، و5 نقاط عن الغريم التقليدي ريال مدريد.

من جهة اخرى كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن رفض نادي ريال مدريد إبرام صفقة تبادلية مع باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال مدة الانتقالات الشتوية المقبلة. وذكرت صحيفة أس الإسبانية، أن إدارة باريس سان جيرمان تواصلت مع فلورينتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد لإبرام صفقة تبادلية تقضي بانتقال الفرنسي كريم بنزيمة إلى الـ بي أس جي، مقابل انتقال الأوروغوياني إدينسون كافاني إلى النادي الملكي. ووفقا للصحيفة المقربة من أسوار النادي الملكي فإن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، عارض هذه الصفقة، مشيرة إلى أن زيزو يرى أن بنزيمة يعيش أفضل لحظاته مع النادي الملكي. ومعروف عن زيدان رفضه التام لفكرة رحيل مواطنه عن النادي الملكي، ولطالما أشاد به خلال المدة الماضية، ودافع عنه بعد الانتقادات التي طالته من الجماهير، حيث يرى أنه من أهم لاعبي الفريق الأبيض في الوقت الحالي. ويبدو أن إدارة باريس سان جيرمان من خلال عرضها لهذه الصفقة، تسعى للتخلص من كافاني، بعد الأزمة الحادة التي نشبت بينه وبين البرازيلي نيمار مهاجم الفريق، والوافد الجديد لصفوف بي أس جي، هذا الصيف من برشلونة مقابل 222 مليون يورو. وكان نيمار قد دخل في نقاش حاد مع كافاني حول أحقية أحدهما في تنفيذ ركلة جزاء خلال مباراة فوز البي أس جي على ليون بالدوري الفرنسي، وتطور الأمر بعد ذلك إلى مشاجرة داخل غرفة خلع الملابس. وسبق ذلك اقتراب نيمار من كافاني لطلب تنفيذ ركلتي جزاء أيضا ضد سانت اتيان في أغسطس الماضي، وكذلك ضد سلتيك الأسكتلندي في دوري أبطال أوربا، قبل أن يعلن النادي الباريس حل الخلاف بينهما.

زيدان مستعد للرحيل

في موضوع اخر يدرك الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب فريق ريال مدريد الإسباني، أنه يوما ما ستنتهي مرحلة توليه مسؤولية الميرينجي مؤكدا أنه مستعد لذلك. وأعرب زيدان عن سعادته بالحصول على جائزة الأفضل من الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) كأحسن مدرب عن موسم 2016-17 الماضي، متفوقا على الإيطاليين أنطونيو كونتي (تشيلسي) وماسيميليانو أليجري (يوفنتوس)، وتحدث في مقابلة مع الموقع الرسمي للفيفا بخصوص مستقبله مع الفريق الملكي. وصرح أنه سواء في المسيرة (الاحترافية) أو في موسم ما أو في الحياة، فدائما هناك تقلبات، إن كنت في مرحلة تراجع فيجب عليك معرفة كيف تنهض مجددا، وإن كنت في تألق، فينبغي عليك ببساطة أن تحاول البقاء كذلك لأطول مدة ممكنة. واتطرد ولكني أدرك أن هذه المرحلة في مدريد ستنتهي يوما ما لا محالة، أنا مستعد لذلك، حاليا أنا أستمتع بكل اللحظات الجميلة التي أعيشها في هذا النادي.