ليفركوزن يصعد بسهولة إلى ثمن نهائي الكأس

{ برلين – وكالات: تأهل فريق باير ليفركوزن إلى دور الـ16 بكأس ألمانيا، بتغلبه على يونيون برلين 4 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اول امس الثلاثاء، في الدور الثاني من مسابقة الكأس. وسجل أهداف باير ليفركوزن جوليان برانديت ولوكاس نيكولاس ألاريو وفيندل بورجي، من ركلة جزاء، وتشارليز أرانجويز، في الدقائق 36 و58 و89 والأخيرة من المباراة. فيما سجل هدف يونيون برلين الوحيد دينيس داوبي في الدقيقة 46 . وتأهل شالكه أيضا لدور الـ16، إثر تغلبه على مضيفه فيهين فيسبادن 3 / 1 . وسجل أهداف شالكة فرانكو دي سانتو (27) وجويدو برجشتلار (30) وألف مينتزل، لاعب فيهين، بالخطأ في مرمى فريقه (54). فيما سجل هدف فيهين الوحيد اللاعب ديفيد بلاشا في الدقيقة 76 . وانتزع فريق بوروسيا مونشنجلادباخ بطاقة التأهل لنفس الدور بتغلبه على مضيفه فورتونا دوسلدورف بهدف نظيف سجله ثورجان هازارد في الدقيقة 52 . كما تأهل أيضا بادربورن بعد تغلبه على ضيفه بوخوم بهدفين نظيفين سجلهما سفين ميتشيل وماسيا واسي في الدقيقتين السابعة و85 . وأنهى فريق بوخوم المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد جان جياميرا في الدقيقة 70.