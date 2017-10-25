ليستر سيتي يثير إهتمام غيغز

إيفرتون يعيّن مدرّباً مؤقتاً خلفاً لكومان

{ لندن – وكالات: عبر رايان جيجز جناح مانشستر يونايتد السابق عن اهتمامه بتولي قيادة ليستر سيتي أو إيفرتون بعدما بات مقعد المدرب شاغرًا في الفريقين المنافسين بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وأقال إيفرتون مدربه رونالد كومان يوم الإثنين الماضي، بعدما تراجع الفريق لمنطقة الهبوط عقب خسارة مذلة (5-2) بملعبه أمام أرسنال.

وأصبح الهولندي كومان ثالث مدرب يترك منصبه في الدوري الممتاز هذا الموسم بعدما أقال كريستال بالاس مواطنه فرانك دي بور وانفصل ليستر عن كريج شكسبير الأسبوع الماضي. وقال جيجز لمحطة سكاي سبورتس: بالنسبة لي اهتم بهذين الناديين مشيرا إلى إيفرتون صاحب المركز 18 وليستر الذي يسبقه بأربعة مراكز. وأضاف: بالنظر إلى الفريقين.. ليستر كان البطل قبل موسمين وإيفرتون فريق رائع وصاحب تاريخ حافل، لكن هناك العديد من المدربين يحبذون شغل أي من المنصبين. وحصل الويلزي جيجز على 13 لقبا في الدوري الممتاز وحقق رقما قياسيا بخوض 963 مباراة مع مان يونايتد قبل أن يدرب الفريق لمدة مؤقتة خلال أربع مباريات بعد إقالة ديفيد مويز في 2014 . وعمل جيجز (43 عاما) مساعدًا للمدرب لويس فان جال ثم ترك النادي مع رحيل المدرب الهولندي بعدما عرض عليه القيام بدور أصغر تحت قيادة المدرب الحالي جوزيه مورينيو.

إيفرتون يعين مدربًا مؤقتًا خلفًا لكومان

وأعلن إيفرتون أن ديفيد أنسورث مدرب فريق تحت 23 عامًا سيتولى قيادة الفريق الأول بشكل مؤقت اول امس الثلاثاء بعد إقالة الهولندي رونالد كومان بسبب النتائج المتواضعة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وستكون أول مهمة أمام مدافع إيفرتون السابق قيادة الفريق في مباراة صعبة بكأس رابطة الأندية في ضيافة تشيلسي حامل لقب الدوري الممتاز على ملعب ستامفورد بريدج وكتب إيفرتون عبر حسابه على تويتر: يستطيع إيفرتون أن يؤكد أن ديفيد أنسورث سيقود الفريق الأول بشكل مؤقت وسيتولى المهمة في مباراة الكأس.

وشارك أنسورث (44 عاما) في 314 مباراة مع إيفرتون خلال فترتين مختلفتين وسجل 40 هدفًا. وأقال إيفرتون مدربه كومان بعدما تراجع لمنطقة الهبوط عقب الخسارة المذلة 5-2 أمام أرسنال يوم السبت الماضي. وتولى كومان المسؤولية قبل 16 شهرا وأنفق بسخاء لتعزيز صفوف الفريق في مدة الانتقالات الأخيرة لكن إيفرتون فاز مرتين فقط في أول تسع مباريات بالدوري في أسوأ بداية له منذ موسم 2005-2006 .

ليستر سيتي يتراجع

أعلن ليستر سيتي الإنجليزي، أنه لن يلجأ إلى محكمة التحكيم الرياضية، بخصوص النزاع حول صفقة ضم البرتغالي أدريان سيلفا من سبورتينج لشبونة، بعدما قال الاتحاد الدولي فيفا إنه لن يدعم ذلك. وسبق لليستر، أن قال إنه يفكر في اللجوء إلى المحكمة الرياضية، بعدما رفض فيفا التماسا من الاتحاد الإنجليزي هذا الشهر، لمنح سيلفا بطاقة الانتقال الدولية. وتعاقد ليستر مع اللاعب البالغ عمره 28 عاما في آخر أيام الانتقالات الصيفية 31 أغسطس/آب الماضي، لكن فيفا المسؤول عن إدارة الانتقالات الدولية، استلم أوراق عمل اللاعب، بعد لحظات من الموعد النهائي لغلق باب التسجيل. وذكر نادي ليستر، في بيان اول امس الثلاثاء كان لدينا رغبة في التقدم بطلب لمحكمة التحكيم الرياضية، باتخاذ إجراءات عاجلة حتى يمكن حل المشكلة في أسرع وقت ممكن. وأضاف لكن رغم ذلك لقد تم إيضاح الأمر بالنسبة لنا أن الاتحاد الدولي لن يدعم أي إجراءات عاجلة، ليجبر النادي على قبول قرار لجنة شئون اللاعبين في الفيفا.

وأكد ليستر، ِأنه سيواصل دعم سيلفا في أي استئناف شخصي، ووفقا للوضع الحالي يستطيع فريق الثعالب تسجيل اللاعب عند فتح باب الانتقالات الشتوية في يناير/كانون ثان المقبل.