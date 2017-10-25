مازن الحماد مدير عام بيئة التصدير السعودي لـ (الزمان):العراق بلد الحضارات وأتمنى أن تتكرر زيارتنا له

بغداد – الزمان

بعد قطيعة لمدة 27 عاما يعود الجناح السعودي للمشاركة في معرض بغداد الدولي الذي أفتتح فعاليته قبل ايّام بمشاركة 18 دولة ” و400 شركة محلية واجنبية وافتتح المعرض وزير التجارة السيد سلمان الجميلي تحت شعار ” حررنا ارضنا وبتعاونكم نبنيها “

موفد (الزمان) الصحفي علي كاظم زار المعرض والتقى بالسيد ” مازن الحماد ” مدير عام بيئة التصدير السعودي وكان هذا اللقاء معه

{ كيف رأيت العراق بعد كل هذا الفراق؟

– العراق يبقى العراق بلد الحضارات والطيب والكرم حيث وجدنا الترحاب والحب منذ نزولنا من الطائرة . الجميع يبتسم معنا ويرحب بنا فنحن أهل قد تكون فرقتنا الظروف لكن الحمد الله عادت المياه لمجاريها وبودي أزور كل محافظات العراق والتقي باهله الطبيبن.

{ حدثني عن المشاركة السعودية في المعرض ؟

– شاركت اكثر من 59 شركة سعودية في هذا المعرض والحقيقة هناك اكثر من 600 شركة سعودية كانت ترغب المشاركة لكن لضيق المكان في المعرض ومساحة الجناح السعودي محددة لم تستطع هذه الشركات من المشاركة وعرض منتوجاتها وصناعتها وأن شاء الله في العام المقبل تكون المشاركة أوسع لانه يهمنا أن تشارك كل الشركات السعودية في هكذا معرض دولي معروف يحمل أسم عاصمة مشرقة بتاريخها الا وهي بغداد.

{ هل هناك ضوابط محددة لاختيار الشركات السعودية التي تشارك خارج المملكة ؟

– بالتاكيد لدينا ضوابط عند مشاركة الشركات وان تكون منتوجاتها عالية الجودة ومميزة حتى تعطي انطباعا حسنا عن تقدم الصناعة السعودية علما أنه لدينا ثمانية آلاف شركة مسجلة رسميا في المملكة وصادرتنا من غير النفط بلغ ” 148 مليارا ” وموقعنا الجغرافي والرؤية الحكيمة من حكومتنا ساعدت في زيادة صادراتنا وأصبح المنتوج السعودي مطلوبا في بقية البلدان

{ كيف وجدت أقبال الجمهور العراقي على الجناح السعودي ؟

– أقبال رائع وكبير وها انت واقف معي وشاهد عدد الزائرين الى الجناح السعودي الجميع هنا صغارا وكبارا نساء ورجالا الكل يسأل عن المنتوج السعودي الذي له سمعة جيدة ومعروف في العراق.

{ كلمة اخيرة توجهها للشعب العراقي؟

– انتم اهلنا وأحبتنا ونشكركم على حسن الاستقبال والطيب والكرم الذي وجدناه في بغداد المجد والعز واتمنى لكم الحياة السعيدة وأن تتكرر هذه الزيارات وننتظركم في المملكة متى ما تشاءون وستجدون قلوبنا وبيوتنا مفتوحة لكم.