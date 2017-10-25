نتنياهو يؤكد التعاطف مع الكرد ويدعو العالم للإهتمام بتطلعاتهم

الشهرستاني: أطراف مدعومة إسرائيلياً دفعت أربيل إلى الإصرار على الإستفتاء

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

اتهم نائب رئيس الوزراء السابق لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني أطرافاً لم يكشف عن هويتها قال انها مدفوعة إسرائيلياً قدمت المشورة للمسؤولين في اقليم كردستان للإصرار على الاستفتاء، فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل تتعاطف بشدة مع تطلعات الاكراد. وقال الشهرستاني في مقابلة مع قناة فضائية عربية ان (أطرافاً مدعومة إسرائيلياً قدمت المشورة لإربيل للإصرار على الاستفتاء)، داعيا رئيس الإقليم مسعود البارازاني إلى (تحمل المسؤولية جراء الاستفتاء وأن يبادر إلى تقديم استقالته).

إيراد النفط

وفي ما يتعلق بإيرادات نفط كردستان، قال إن (إيرادات تصدير النفط من كردستان تبلغ 51 مليار دولار منذ 2008 وقد استولت عليها قيادة الإقليم).واشار إلى أن (العراق اصبح أفضل حالاً بعد دحر داعش وتنظيم العلاقة بين بغداد وإربيل)؛ مرجحاً تقلص سطوة الأحزاب الكبيرة في الانتخابات المقبلة بسبب (الوعي السياسي عند العراقيين)؛ مضيفا ان (الفصائل التي قاتلت داعش لتحرير مدن العراق من حقها أن تكون حاضرة في الانتخابات المقبلة).وتابع الشهرستاني ان (بغداد تتوقع من كل من دعم الإرهاب أن يراجع حساباته)؛ مشددا على القول ان (العراقيين قاتلوا التنظيمات الإرهابية في الميدان لوحدهم). وعن العلاقات مع ايران، قال أن (العلاقات بين العراق وإيران هي علاقات جيّدة على مختلف الصّعد)، مشيرا إلى أن (بلاده لن تقبل بأي تدخّل للأمريكيين في العلاقة مع إيران)، مشيراً الى ىأن (قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الجنرال قاسم سليماني سعى بكل جهده ناصحاً قيادة إقليم كردستان بالتراجع عن الاستفتاء). وفي تل ابيب، قال نتنياهو أن لدى إسرائيل تعاطفاً كبيراً مع تطلعات الاكراد، مطالبا العالم بالاهتمام بأمنهم ومستقبلهم.وكشف نتنياهو خلال إلقائه كلمة في ذكرى إغتيال وزير السياحة رحبعام زئيفي اليميني المتطرف بأيدي فلسطينيين في القدس عام 2001، عن توجه زئيفي إلى كردستان العراق في مهمة سرية إبان ستينيات القرن الماضي وأشرف على إقامة مستشفى ميداني اقامه جيش الاحتلال الإسرائيلي.ونقلت رئاسة الحكومة عن نتنياهو قوله إن (الزيارة خلفت لديه انطباعا عميقا)، لافتاً الى أن (زئيفي لمس تأييداً صادقاً لإسرائيل لا يزال قائما حتى يومنا هذا). ورأى نتنياهو إن (الاكراد يظهرون نضجا وطنيا ودوليا)، مضيفًا (لدينا تعاطف كبير تجاه رغباتهم وينبغي على العالم ان يبدي اهتمامًا بأمنهم ومستقبلهم). وفي إطار الازمة نفسها، أعلنت الفاتيكان رفضها انفصال اقليم كردستان عن العراق.ونقل بيان لوزارة الخارجية عن أمين سر الدولة للعلاقات – وزير خارجية – الفاتيكان المطران بول ريتشارد غالاغر قوله خلال استقباله القائم بالاعمال العراقي المؤقت في الفاتيكان انس محمود شاكر ان (الكرسي الرسولي يتفق مع المجتمع الدولي في رفض الاستفتاء الذي اجراه اقليم كردستان العراق ومساعي الانفصال، كما يدعم وحدة العراق وسيادته). من جهته، استعرض شاكر خلال اللقاء الذي جرى في مبنى وزارة الخارجية الفاتيكانية (الانتصارات الاخيرة التي حققتها القوات العراقية بجميع صنوفها وتشكيلاتها ضد عصابات داعش الارهابية في الحويجة والانبار)، مشيرا الى ان (العراق حصل على دعم من المجتمع الدولي لم يتحقق منذ تأسيس الدولة العراقية المعاصرة، بفضل تضحيات ابنائه في الحرب ضد الارهاب). واكد أن (القوات الاتحادية فرضت القانون بعد اجراء الاستفتاء غير الدستوري في كردستان)، لافتاً الى ان(هذه الخطة التي تهدف الى حفظ امن وسلامة ووحدة البلاد والسيطرة على المطارات والمنافذ الحدودية تحظى بدعم واسع داخليا وخارجيا)، منوهًا الى ان (الاكراد شركاء حقيقيون في السلطة ويشغلون مناصب عليا وسيادية في الدولة).

إنهاء أزمة

وأكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش سعي المنظمة الدولية لانهاء الازمة بين بغداد واربيل.ونقل بيان لحكومة اقليم كردستان عن كوبيش قوله خلال لقائه رئيس حكومة الاقليم نيجيرفان البارزاني ان(افضل حل للتوترات الراهنة هو تمهيد الارضية الملائمة للحوار بين اربيل وبغداد) معربا عن امله في (ألا تؤدي هذه التوترات الى المزيد من نزوح المدنيين).كما ابدى كوبيش قلقه ازاء الاحداث التي وقعت مؤخرا في كركوك والمناطق المتنازع عليها، داعيا الجميع الى ضبط النفس.من جهته، قال نيجيرفان البارزاني ان (الحل الوحيد لإنهاء التوتر هو الحوار الجدي بين اربيل وبغداد) مشيرًا الى ان الاقليم ن دعا الى الحوار قبل وبعد اجراء الاستفتاء. كما شدد على (اهمية إيقاف التحركات والتحشيدات العسكرية لأنها لا تصب في مصلحة المنطقة)، مؤكدا (استعداد حكومة الاقليم للخوض في حوار جدي مع بغداد).