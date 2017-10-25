تنفيذ أوامر إستقدام ضد وزراء ومتهمين هاربين في قضايا فساد

هيئة النزاهة تمنع هدر تريليون دينار وتسترجع ما بذمة 34 مسؤولاً

بغداد – قصي منذر

كشفت هيئة النزاهة عن انجازاتها التي تحققت خلال مدة التسعة الاشهر الماضية عن طريق مكاتبها في بغداد والمحافظات عدا اقليم كردستان تمخضت عن منع هدر نحو تريليون دينار واعادة ما بذمة 34 مسؤولاً. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الهيئة كشفت عن منجزات مكاتبها في المحافظات عدا إقليم كردستان حيث منعت هدر 953 مليار دينار وحسم نحو 11 الف بلاغ وإخبار وقضيةً جزائية من مجموع ما نظرته الهيئة من العام الجاري البالغ نحو 17 بلاغاً وإخباراً وقضية جزائية)، واضاف ان (نسبة حسم البلاغات كانت 96بالمئة وبلغ عدد القضايا الجزائية التي حققت الهيئة فيها 5751 قضيةً أحالت منها 3519 إلى القضاء بعد استكمال التحقيق فيها بنسبة انجاز بلغت نحو 61 بالمئة، فيما قادت التحقيقات إلى إصدار السلطات القضائية 1573 أمرَ قبض نفذ منها 619 أمراً خلال المدة ذاتها بنسبة إنجاز بلغت نحو 54 بالمئة كما بلغ عدد الوزراء ومن هم بدرجتهم ممن صدر ضدهم أمر قبض 17 وزيرا بواقع 30 أمر قبض و221 أمر قبضٍ آخر صدر ضد 117 من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامـين)، لافتا الى ان (عدد أوامر الاستقدام القضائية الصادرة بناءً على تحقيقات الهيئة خلال المدة ذاتها 4556 أمراً نفذ منها 3137 أمراً بالاضافة الى أن عدد الوزراء ومن هم بدرجتهم الذين صدرت ضدهم أوامر استقدامٍ كان 32 صدر ضدهم 44 أمر استقدام في وقتٍ كان عدد الذين صدرت ضدهم أوامر قضائية بالاستقدام من الدرجات الخاصة والمديرين العامين 226 مسؤولاً صدر ضدهم 333 أمراً، فضلاً عن إصدار 876 مذكرة توقيف قضائية منها 19 مذكرة صدرت ضد 18 متهما من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين وواحدة ضد وزير وبلغ عدد قرارات منع السفر القضائية التي صدرت 437 قراراً بواقع 220 أمراً صدر عن القضاء و 217 أمراً صدر عن هيئة النزاهة).

قضايا جزائية

واوضح البيان ان (عدد المتهمين والقضايا الجزائية والمبالغ التقديرية والقضايا المشمولة بقانون العفو العام بلغت نحو 2252 متهماً في 817 قضية جزائية)، مشيرا الى (تنفيذ 161 عملية ضبط كان منها 35 عملية نفذت من قبل مديرية تحقيق محافظة البصرة و 22 عملية نُفذت من قبل مديرية تحقيق محافظة بغداد و21 عملية نفذت من قبل مديرية تحقيق محافظة نينوى و83 عمليةً نفـذَت من قبل مديريات ومكاتب التحقيق التابعة للهيئة في المحافظات)، واضاف ان (عدد المتهمين في تلك العمليات بلغ 209 متهمين معززاً بالمبرزات الجرمية التي يتم ضبطها وتثبيتها في محاضر الضبط الأصولية التي تنظمُها فرق الهيئة المقدمة إلى الجهات التحقيقية)، موضحا ان (الأموال التي تم ضبطها في تلك العمليات نحو 49 مليار دينارٍ و700 دولار)، ونوه البيان الى (فتح 356 ملفاً خاصّاً بالهاربين المطلوبين في قضايا الفساد جهز منها 50 ملفاً وعملت على 45 ملفاً لاسترداد الأموال المهربة جهز منها 4 ملفات، كما تسلمت الهيئة استمارة للكشف عن الذمة المالية حيث كانت نسبة استجابة رؤساء الجمهورية والوزراء ومجلس النواب والسلطة القضائية 100 بالمئة عدا وزيرين لم يفصحا اما رؤساء الهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة 75 بالمئة إذ لم يفصح سبعة منهم وأعضاء مجلس النواب نحو 30 بالمئة)، واشار الى (اتخاذ إجراءات استثنائيـةً بصدد الأموال والموجودات العائدة للدولة التي ما زالت في ذمة المسؤولين السابقين ولم تسترجع للمؤسسات المعنية حيث عملت على استرجاع ما بذمة 34 مسؤولاً سابقاً من مجموع 86 مسؤولاً)، وختم البيان ان (عدد القضايا الجزائية التي تمخض عنها عمل الفرق في الوزارات كافة بلغ 89 قضيَةً جزائيةً 23 منها أُحِيلت الى محكمة الموضوع و29 قضايا أُغلِقت بقراراتٍ قضائية أما المتبقي فما زال قيد التحقيق).