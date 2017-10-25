القوة الجوية تنفذ ضربات نوعية على داعش في العمق السوري

العمليات المشتركة تدعو سكان راوة والقائم للإستعداد لمعارك التحرير

بغداد – محمد الصالحي

نفذت طائرات القوة الجوية قصفا بالتنسيق مع خلية الصقور الاستخبارية، ومركز تنسيق المعلومات الرباعي استهدفت ثمانية مواقع لداعش في قضاء القائم ودير الزور والميادين السوريتين، فيما القت الطائرات الالاف من المنشورات على قضاءي القائم وراوة تحمل توصيات للمواطنين وتحذيرات من داعش.

وقال رئيس خلية الصقور ومدير عام استخبارات ومكافحة الارهاب في وزارة الداخلية، ابو علي البصري في تصريح ان (الضربات الجوية التي نفذتها خلية الصقور من خلال طائرات قواتنا الجوية أدت الى تدمير مضافة خاصة بما يسمى قاطع الفرات تابعة لتنظيم داعش الارهابي في قضاء القائم بمنطقة الكرابلة فضلاً عن تفجير عجلة مفخخة في الموقع وعدد من الصواريخ والمواد المتفجرة، مبيناً أن الضربة تسببت بمقتل 25 عنصرا ارهابيا واصابة عدد اخر منهم بجروح مختلفة). وأضاف أنه (وفي ضربة جوية اخرى تمكن فريق الواجب من تدمير مستودع للذخيرة والعبوات الناسفة تابع لما يسمى ولاية الفرات في حي الجماهير بالقائم كان يستخدم ايضاً لتزويد المجاميع الارهابية في بغداد، مشيراً إلى أن الضربة الجوية الدقيقة أسفرت عن مقتل 10 من داعش). وتابع أنه (وفي الضربة اللاحقة تم تدمير مضافة انتحاريين في الحي نفسه تابعة الى ما يسمى ولاية بغداد، ادت الى تدمير الموقع بشكل كامل وقتل 12 من الدواعش واعطاب عدد من العجلات. وتابع البصري أنه وفي ناحية الكرابلة استهدف فريق الواجب المشترك لخلية الصقور وطائرات قواتنا الجوية مقرا للانغماسيين قتل فيه 19 عنصرا ارهابيا من الاجانب والعرب بالإضافة إلى اعطاب عجلتين).واوضح أنه (في ضربة جوية تكتيكية دقيقة اصابت الصواريخ من الجو والارض احد المقرات السرية في حي الجماهير بقضاء القائم كان الارهابيون يستخدمونه مقراً للأمنيين قتل على اثرها جميع الموجودين فيه البالغ عددهم 10 ارهابيين فيما تمكنت القوة المشتركة نفسها من تدمير مضافة للتنظيم الارهابي في حي العبور في قضاء القائم خاصة بما يسمى فرقة الكواسر من الانغماسيين ادت الى مقتل 12 انغماسيا وجرح اخرين). وقالت خلية الاعلام الحربي في بيان امس ان (مفارز العمليات النفسية الجوية باشرت بإلقاء المنشورات على مناطق القائم وراوة والمناطق المحيطة حيث ألقت طائرات القوة الجوية مئات الآلاف من المنشورات التي تحمل توصيات للمواطنين وتحذيرات لعصابات داعش).وأضاف ان (المنشورات تضمنت توصيات لاهالي القائم وراوة بان القوات الامنية قريبة من تحرير مناطقهم وتوصيهم بالابتعاد عن مقرات تنظيم داعش حفاظا على سلامتهم).وأشار الى ان (المنشورات جاء فيها ايضا تحذير لعناصر داعش من العراقيين، برمي السلاح واللجوء الى البيوت ورفع الاعلام البيض حال دخول القوات المحررة).

أفواج طوارئ

ومن جانبه قال قائد شرطة الانبار اللواء هادي رزيج في تصريح امس (تحركت 4 أفواج من شرطة طوارئ الانبار للمشاركة بتحرير مدينتي راوة والقائم). وأضاف أن (هذه القوات ستمسك المدينتين بعد تحريرهما بالتعاون مع الجيش والقوات الأمنية الأخرى).وقال قائد عمليات شرق الانبار اللواء سعد حربية في تصريح امس ان (سماع دوي انفجارات في مناطق شرقي مدينة الفلوجة ناجم عن قيام فرقة من معالجة المتفجرات بتفجير كدس للعتاد وعدد من العبوات الناسفة والمواد المتفجرة تم الاستدلال عليها وفق معلومات استخباراتية دون وقوع اي اصابات في صفوف القوات الامنية والقوات الساندة لها والمدنيين).

وضع أمني

واضاف أن (الوضع الامني في عموم احياء مدينة الفلوجة والمناطق المحيطة بها مستقر والحياة طبيعة بالتزامن مع قيام القوات الامنية بعمليات دهم وتفتيش بحثا عن اسلحة مخبأة لعناصر داعش في المناطق المحررة). مبينا أن (القوات الامنية اغلقت كافة الطرق المؤدية الى مكان وجود المواد المضبوطة).وقال المتحدث باسم قيادة فرقة العباس القتالية ميثم الزيدي في تصريح امس ان (قوات الحشد الشعبي ستُجْهز على آخر فلول داعش في ارض بلاد وادي الرافدين ؛حيث مهد الحضارة وأرض الأنبياء والأولياء والصالحين ومرقد أئمة أهل البيت عليهم جميعا أفضل التحية والسلام). واشار إلى (استخدام معدات الهندسة العسكرية الجبارة ولأول مرة في قواطع الحشد الشعبي البطل الـ (scan jack) التي سيكون لها دورٌ مهم في هذه المعركة). وقال قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوي في تصريح امس ان (قوات امنية مشتركة اعتقلت خمسة من المطلوبين بتهمة الارهاب في عمليات دهم جرت بمناطق متفرقة من محافظة ديالى). لافتا الى ان (الجهد الهندسي ابطل مفعول عبوتين ناسفتين في اطراف جلولاء). واضاف ان (القوات الامنية المشتركة ضبطت كدسين للاعتدة والمتفجرات في منطقتي الهاشميات والزور بناءً على معلومات استخبارية دقيقة).