شركات تتعهد بالمشاركة في الدورة المقبلة بسلع ومنتجات منوّعة

عدد من الدول تحتفل بعيدها الوطني ضمن فعاليات معرض بغداد

بغداد- شيماء عادل

تستمر فعاليات معرض بغداد الدولي بدورته الـ44 مع تزامن الاعياد الوطنية للدول المشاركة والمتمثلة بدول هنكاريا وفلسطين والمانيا واندونوسيا وعزف النشيد الوطني للدول مع مراسيم رفع الاعلام لكل دولة في ساحة معرض بغداد الدولي, في وقت اكدت الشركات العربية والاجنبية المشاركة في المعرض بان معرض بغداد وسيلة مهمة لفتح افاق التعاون وتنشيط التجارة العالمية مع العراق.

تأسيس شركة

وقال مدير التسويق بشركة انواربابل لصناعة السيارات علي عباس لـ(الزمان) امس ان (الشركة تشارك للمرة الثالثة في المعرض ومنذ العام الاول لتأسيس الشركة نشارك بدورات المعرض كونه اكبر فعالية اقتصادية في العراق ونحاول ان نكون في مشاركتنا مميزون من خلال اطلاق موديلات جديدة للسيارات في العام الماضي حيث اطلقنا ثلاث موديلات جديدة واما هذا العام اطلقنا موديلا جديدا بفئة واعدة بسوق السيارات وتناسب الاستخدامات المدنية واستخدامات السفر والسيارة تصميمها عصري), مبينا ان (الاقبال على الجناح الياباني جيد عموما والسفارة تقوم في كل عام او في كل دورة بتنظيم انشطة تستقطب المواطنين وغالبا يفوز الجناح الياباني كافضل تنظيم وافضل حضور ولكن في هذا العام تفاجأنا بفرض رسوم على دخول المواطنين الى المعرض وهذا الرسم اثر على حركة المواطنين في المعرض). فيما تضمن الجناح الايراني سلعا وبضائع مختلفة منها الكترونيات وبلاستك والسجاد الايراني المعروف اضافة الى الاكسسوارات الفضية والمواد الغذائية والالبان وقال احد تجار الفضيات عبد الله عبد الزهرة لـ(الزمان) اننا (نشارك في المعرض بشكل مستمرلكثرة اقبال المواطنين عليه ولاسيما ان العراقيين يرغبون بشكل كبير بالفضة والاحجار الكريمة النقية والراقية الايرانية ). مشيرا الى ان (الاقبال على الجناح الايراني كبير جدا والشركات الايرانية في كل عام تشارك بشكل واسع بالمعرض بالمواد الغذائية والادوات الكهربائية وغيرها كونه محطة استثمارية جيدة جدا بالنسبة للتجار ).وقال مسؤول الجناح الاسباني فرنادا هرناندا ان (اسبانيا تشارك منذ سنوات عدة بالمعرض الا انه انقطعنا عن المشاركة لاسباب معينة ولكن تمكنا من المشاركة من جديد في هذا المعرض ونحن مسرورين جدا بوجودنا في العراق من اجل المشاركة بالمعرض حيث ان اسبانيا شاركت بعدة شركات استثمارية هندسية في العراق منها شركة معالجة للنفايات واعادة تدويرها لتحويلها الى مادة الكارتون اضافة الى شركات خاصة مسؤولة بصيانة وصناعة السفن وشركة خاصة بالاسلحة الحربية اضافة الى شركات تنتج المواد الغذائية والالبسة الجلدية ).

دول كثيرة

مشيرا الى ان (هذا العام يختلف تماما عن الاعوام السابقة بسبب كثرة الدول المشاركة في المعرض واعداد كثيرة جدا من الشركات بمختلف القطاعات يمكن ان نعد المعرض تظاهرة تجارية اقتصادية مهمة ونتمنى ان نشارك في الدورة المقبلة بمجالات اخر). وأكد السفير الفلسطيني خلال افتتاحه جناح بلاده بان المشاركة الحالية مساهمة كبيرة وفاعلة وجادة بهذه الدورة التي تتزامن مع الانتصارات التي حققتها القوات الامنية العراقية في محاربة قوى الظلام المتمثلة بعصابات داعش الاجرامية واضاف ان (مشاركتنا هي توحيد لاواصر الشراكة الفعلية مع العراق الشقيق ونأمل من باقي الاشقاء العرب المشاركة الجادة والفعلية في الدوات المقبلة لما لمسناه من تشجيع منقطع النظير اضافة الى مساهمة شركات القطاعين الخاص والعام في تبادل الخبرات كما يمتلك العراق مقومات النهوض بالواقع الخدمي والفني والتقني), وقال مدير عام المعارض والخدمات التجارية العراقية هاشم محمد حاتم خلال احتفالية رفع اعلام البلدان ان (مشاركة الدول الكبرى في هذا المعرض يؤكد تحديهم للإرهاب ومواصلة اللقاءات مع المسؤولين العراقيين لإيجاد ارضية تعاون وتفاهم مشترك), واضاف أن (الاصدقاء الالمان والاندونيسين لديهم مشاريع عملاقة في قطاعات الزراعة والصناعة وهناك تعاون مشترك مع القطاع الخاص العراقي للمشاركة في مشاريع مشتركة) . من جهته عبر السفير الالماني في بغداد عن دواعي سروره لحضور فعاليات معرض بغداد الدولي ومشاركة الشركات الالمانية بالدورة 44 وعرض منتجاتها وصناعاتها . وقال ان (هدف مشاركة المانيا في دورات معرض بغداد هو لتطويرالعلاقات بين الجانبين ولتعزيز ورفع مستوى التبادل التجاري والاقتصادي مع العراق) من جانبه اكد سفير اندونيسيا في بغداد دور العراق في المحيطين العربي والاسلامي وان مشاركة بلاده في هذه التظاهرة الاقتصادية تؤكد اهمية العلاقات بين البلدين والحرص على مزيد من التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والزراعة والاستثمارات منوها بنجاح فعاليات المعرض وقدرته على استقطاب كبريات الشركات والـــدول المهمة اقتصاديا), وقال السفير الهنكاري ان (المشاركة تعد وسيلة مهمة للتعامل والتبادل التجاري فضلا عن كونها فرصة مهمة للاستثمار ), وأضاف ان (هذه الدورة متميزة بمشاركة دول ذات اقتصاد تؤثر عالميا ونتمنى النجاح المستمر لكافة المشاركين).