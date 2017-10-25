الناصرية تباشر بمعالجة تخسّفات تقاطع سوق الشيوخ

الإسكان تنفّذ مشروعاً لتأهيل جسر الموصل القديم

بغداد- تمارا عبد الرزاق

اعلنت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة عن مواصلة العمل في اعادة تأهيل جسر الموصل القديم في محافظة نينوى. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الوزارة تواصل العمل في مشروع اعادة تأهيل جسر الموصل القديم الاول في المحافظة بتمويل من البنك الدولي الطارئ لأعادة اعمار المناطق المحررة بكلفة 2,98 مليار دينار), لافتا الى ان (المشروع ينفذ عن طريق شركة سعد العامة وبأشراف دائرة الطرق والجسور التابعتين للوزارة), مبيناً ان (الجسر يبلغ طوله 300 متر يضم 8 فضاءات بطول 37,5 مترا للفضاء الواحد تعرضت 3 فضاءات منه للدمار بسبب العمليات الارهابية), مشيرا الى ان (الاعمال في المشروع تتضمن رفع المقاطع الحديدية المتضررة من الجسر ودفن الفضاءات المدمرة بالتراب وطبقة الحصى الخابط المحدول وقشط طبقة التبليط القديمة وتهيئة شارع الجسر للمعالجة), وتابع ان (الاعمال تضمنت ايضا معالجة الدعامات الحاملة للجسر ومعالجة المقاطع الحديدية ذات الاضرار البسيطة والمتوسطة وأعمال تهيئة وتصنيع المساند المؤقتة), وتابع ان (مدة المشروع تبلغ 180 يوماً ومن المؤمل انجازه خلال الربع الاول مع العام المقبل ليسهم في ربط جانبي الموصل الايمن والايسر). واعلنت الوزيرة آن نافع اوسي المباشرة بأعمال تأهيل وصيانة طريق ياحسين في محافظة بابل. ونقل البيان عن اوسي القول ان (الملاكات الفنية والخدمية العاملة في مديرية بلدية الحلة التابعة لمديرية البلديات العامة أحدى تشكيلات الوزارة باشرت اعمالها بتأهيل وصيانة طريق يا حسين الممتد من بداية شارع 80 بأتجاه شارع حلة كربلاء كون هذا الطريق يعد من الطرق الرئيسة والحيوية لزوار العتبات ويمر بمناطق وأحياء وقرى ناحية أبو غرق والأحياء السكنية المحاذية لطريق حلة كربلاء).

معالجة تخسفات

مشيرة الى ان (أعمال الصيانة شملت تسوية الارض ومعالجة تخسفاتها والبلدية تواصل اعمالها في تطوير وصيانة الشوارع المهمة والرئيسة في جميع المحافظات). من جهة اخرى المباشرة اعلن محافظ ذي قار يحيى الناصري عن مباشرة بلدية الناصرية بإعمال التبليط النهائي لمجسرسوق الشيوخ بعد موافقة الوزارة على الغاء المشروع المتعثر لحين تحسن الوضع المالي. وقال الناصري في بيان تلقته (الزمان) امس إن (البلدية وبجهودها الذاتية باشرت بإعمال التبليط النهائي ضمن تأهيل موقع مجسر سوق الشيوخ الحالي ورصف مقترباته وتبليط الشوارع المحيطة وإعادة التقاطع المروري إلى وضعه السابق كونه يمثل مفصلا مروريا مهما في المحافظة), مبينا ان (اعمال الطبقة الأساسية اكتملت للشوارع الفرعية والخدمية و بدأ إعمال التبليط النهائي للشارع الرئيس للتقاطع الذي سيكون بعرض 20 مترا وبطول 500 متر بعد ان اعاقت بعض المشكلات الفنية انجازه خلال المدة الماضية),مشيرا الى (تأهيل التقاطع سيسهم في تسهيل حركة المركبات والمواطنين بعد المعاناة التي سببها تلكؤ تنفيذه في مراحله الأولى نتيجة عدم وجود التخصيصات المالية على ان يتم المباشرة بوضع مجسر جديد عند تحسن الوضع المالي للبلد). و

كانت المحافظة قد دعت في عام 2014 الوزارة الى سحب العمل من الشركة المتلكئة بتنفيذ مشروعها لإنشاء المجسر .