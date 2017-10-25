أمانة بغداد توضّح أسباب غلق طريق محمد القاسم السريع

مواطنون لـ (الزمان): التوقيت غير ملائم مع بداية الدراسة والشتاء على الأبواب

بغداد – داليا احمد

أوضحت أمينة بغداد ذكرى علوش اسباب صيانة مجسر محمد القاسم للمرور السريع المهدد بإنهيار بعض فضاءاته.وقالت علوش في تصريح امس ان (الامانة بدأت العمل بصيانة الطريق منذ أكثر من اربع سنوات واحالته لجهة استشارية لاعداد الدراسة لهذا الطريق المهم في بغداد وانجزت في 2014 ولكن للاسف بسبب الوضع الاقتصادي توقفت اعلانات التنفيذ وتوقف العمل في المشروع)، واضافت انه (بسبب الوضع المحرج لهذا الشارع وتأثيره لحركة النقل في بغداد كانت للامانة أكثر من محاولة للجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء من أجل اعطاء الاهمية القصوى لهذا الطريق)، مشيرة الى انه (وبعد دراسات معمقة والتخلص من اي التزامات قانونية سابقة حصلت الموافقة على المباشرة بإعداد اوليات الاحالة للتنفيذ). ويذكر ان الامانة ، باشرت امس الثلاثاء باغلاق الطريق للمقطع الممتد من ساحة قرطبة بمنطقة الباب الشرقي الى وزارة المالية تمهيدا لأعمال الصيانة وان الامانة هيأت بالتنسيق مع مديرية المرور طرقاً بديلة بإمكان المواطنين إستعمالها تبدأ من شارع الشركة العامة للبطاريات المحاذي لمحطة وقود المستنصرية وصولاً الى طريق محمد القاسم ومن الجهة المقابلة الشارع الخدمي المحاذي لمستشفى العيون بمنطقة الوزيرية وصولا الى تقاطع الوزارة ).

قطع الطريق

وقد عبر العديد مواطنون من مستخدمي الطريق عن امتعاضهم من هذه الاجراءات بقطع الطريق في فترة حرجة هي بادية العام الدراسي وان الشتاء على الابواب ز وقالوا لـ( الزمان ة) امس ان (الطريق يعد مفصلا مهما في ربط مدينة بغداد من شماله الى جنوبه والعديد من المركبات تستخدم هذا الطريق للوصول من مناطق الدورة والسيدية والكرادة الى الاعظمية والى باب المعظم والى الطرق الخارجية المتصلة مع العاصمة بغداد من بينها محافظات ديالى وكربلاء والحلة وغيرها )،واضافوا ان (عملية الصيانة هذه غير موفقة في هذه المدة ونتساءل اليست امانة بغداد لم تدرك خطورة واهمية هذا الطريق وصيانته عندما ظهرت الاضرار فورا منذ اربع سنوات كما اوضحت الامينة بذلك اليس من الافضل صيانة الطريق بدلا من صرف اموال على حدائق ومهرجانات وزهور وغيرها من الامور غير الضرورية على حساب صيانة الطرق والشبكات والتخسفات في الشوارع ؟).

لجنة خدمات

وتعتزم لجنة الخدمات والاعمار والخدمات النيابية، استضافة مسؤولي الامانة لمناقشة أضرار الطريق.وقالت عضوة اللجنة هدى سجاد في تصريح امس انه (سيتم استضافة المسؤولين من الامانة بشأن مايجري للطريق والوقوف على خطة عمل خلال توقيتات زمنية محددة)، تغلق امانة بغداد طريق محمد القاسم السريع لغرض تنفيذ اعمال الصيانة ابتداء من اليوم الثلاثاء . وقال المتحدث باسم الامانة حكيم عبد الزهرة لـ (الزمان) ان (الامانة وبالتعاون مع قيادة عمليات بغداد ومديرية المرور العامة ستبدأ باغلاق الطريق لاغراض اعادة التأهيل ضمن الحدود الممتدة من ساحة القطن الطبي بالقرب من وزارة المالية في باب المعظم الى ساحة قرطبة القريبة من وزارة الداخلية)، واضاف ان (المدة الماضية شهدت اجتماعات مستمرة بين الجهات المعنية لغرض تهيئة طرق بديلة لكن خلال اليومين الماضيين شهدت توفير متطلبات الغلق عن طريق وضع علامات مرورية)، مشيرا الى ان (المرحلة الاولى من الصيانة تتمثل باحالة المشروع الى شركات متخصصة الذي كان من المفروض البدء به خلال السنوات الماضية ولكن بسبب عدم توفر الظروف الملائمة وقلة التخصيصات المالية تأجل الموضوع).

بدء مسارات

لافتا الى ( البدء بعمل مسارات الخطوط الجديدة والعلامات المروية من خلال لجنة مشتركة لان الموضوع سيرافقه تغيير مواقع بعض السيطرات وفتح بعض الطرق المغلقة)، منوها الى ان (الطرق البديلة هي شارع الشركة العامة للبطاريات المحاذي لمحطة وقود المستنصرية وصولا الى الطريق ومن الجهة المقابلة الشارع الخدمي المحاذي لمستشفى العيون في منطقة الوزيرية وصولا الى تقاطع ساحة القطن)، داعيا المواطنين الى (التعاون وسلك الطرق الخدمية و البديلة التي اعدت). يذكر ان ألامانة حذرت من انهيار المجسر بسبب تهالكه واستخدامه من قبل الشاحنات الكبيرة التي تتجاوز الحد المسموح في حمولاتها ما أدى إلى حدوث أضرار جسيمة كما طالبت في وقت سابق قيادة عمليات بغداد ومديرية المرور العامة بمنع مرور الشاحنات الكبيرة والأرتال العسكرية إلا أن الجهتين لم تلتزما بالتحذير سوى مدة قصيرة). وعلى الصعيد نفسه اكد مدير اعلام مديرية المرور العامة العميد عمار ان الطرق البديلة ستخفف 30 الى40بالمئة من نسبة مايستوعب طريق المرور السريع.وقال وليد في تصريح امس ان (تحويل اغلب السير للمركبات سيكون على تقاطع الخط الطبي القادم، ولكن سيستدير الى اليسار بدفع خلفي باتجاه المستنصرية وانه تم رفع الجزرة الوسطية التي كانت بالقرب من أسواق المستنصرية وبالتالي سيؤدي الطريق الى تقاطع مستشفى الكندي وهذا قد يخفف من الزخم المروري).

وأشار الى ان( الطرق البديلة محدودة جدا لكن مديرية المرور تتحمل مسؤولية الأكبر بوجود الزخم في الرصافة الذي من الممكن ان يمتد الى جانب الكرخ)، واضاف وليد ان( المقطع المهدد بالانهيار في جسر محمد القاسم قرب وزارة المالية واعلى جسر النهضة وربما ينهار في أي لحظة).