نبض القلم

الطبقية في التعليم – طالب سعدون

عد الاديب العربي الكبيرطه حسين التعليم (الضرورة الثالثة) في الحياة ، عندما قال (ان التعليم كالهواء والماء) بالنسبة للانسان ، وحق من حقوقه الاساسية ، كونه اساس الثقافة والنهضة والتقدم في المجالات كافة ، ولذلك تكون مثل هذه المهمة الخطيرة من واجبات الدولة مجانا ، وتحظى بالاولوية ، وتتصدر لائحة العقد بينها وبين المواطن الذي ينضمه الدستور ….

وكانت الاجيال السابقة محظوظة قياسا بالجيل الحالي والاجيال اللاحقة في موضوع إنعدام الطبقية بين الطلاب ، وتساوي الجميع في الحصول على التعليم بكل مراحله من مصدر واحد ، لان مهمته كانت مناطة بالدولة فقط في كل مراحله ومجانا ، دون شريك خارجي أو داخلي معها ، إبتداء من رياض الاطفال ، ودون شكوى من مستوى الطالب وكفاءة المعلم ، ووضع المدارس والجامعات ، رغم تواضع الامكانيات يومذاك ..

وعندما يدخل القطاع الخاص شريكا للدولة في هذه المهمة الخطيرة فهو يريد أن يحصل على عائد مجز ، ويتحول التعليم الى سلعة ، تتفاوت فيها الاجور والجودة ، وتجارة ، ومنافسة بين المستثمرين يتحكم فيها العرض والطلب، ويتعامل مع الطالب كونه (زبونا) يحصل من التعليم على قدر ما يدفع من المال.. فأجور المدارس التي تدرس باللغة الاجنبية غير العربية ..

ومن الطبيعي أن يكون مثل هذا التعليم متاحا أمام الميسورين ، ومغلقا بوجه الفقراء ، لتكاليفه العالية ، خاصة بالنسبة الى العوائل التي لديها عدد من الاولاد يفوق إمكاناتها المادية ، وليس أمامها غير إرسالهم الى المدارس الحكومية ، التي لم تكن بمستوى التعليم الخاص ، من حيث الدراسة ، والابنية وعدد الطلاب في الصف ، والخدمات المختلفة ، فينشا تفاوت علمي واجتماعي بين الطلاب ويحصل الانقسام بين فئتين ، ويتعمق اكثر بتقدم العمر والمرحلة ..

والمدارس الحكومية هي الاخرى لم تسلم من التمايز الاجتماعي والطبقي بين الطلاب أيضا بسبب تراجع مستوى التعليم الذي أدى الى بروز ظاهرة جديدة ، تسمى الدروس الخصوصية لم يعرفها العراق من قبل ، و تتطلب مبالغ فوق طاقة عائلة الطالب الفقير ، أو يدفعها على حساب حاجات اساسية للاسرة ..

ومن الخطورة بمكان أن تنشأ (الطبقية) عند الانسان من مرحلة الطفولة ، وتستمر في مصاحبته في المراحل اللاحقة من دراسته ، وبالتالي يتأقلم معها ، ويتصرف على اساسها ، وتصبح جزءا من تكوينه الحياتي العلمي والنفسي والاجتماعي .

وكلما تراجعت المدارس الحكومية ، وتوسعت المدارس الخاصة، يزداد التمايز الطبقي والاجتماعي بين الطلاب ، و يظهر التفاوت العلمي بوضوح كبير .. فهناك مدارس تدرس باللغة العربية ، وأخرى باللغات الاجنبية ، ناهيك عن التفاوت في الابنية والخدمات والنشاطات الاجتماعية التي توسع مدارك وفهم الطالب، وهي بالتاكيد تتطلب مبالغ أضافية بمقدور الاسر الغنية دفعها ببساطة ..

فهل تنتبه الجهات المعنية الى هذا الموضوع الذي يخلق تمايزا نفسيا وطبقيا بين الطلاب ، يلحق الاذى بالفقير ، وينعكس على البلاد كلها فيما بعد بالتأكيد ، ويقسم المجتمع على هذا الاساس الى قسمين ، والطلاب الى فئتين … فئة تشعر بالانسحاق والالم والمرارة لفقرها ، واخرى تفخر وتتباهى بمستواها الاجتماعي والطبقي والعلمي ..

الموضوع بحاجة الى وقفة جادة من أعلى المستويات السياسية والرسمية والعلمية لدراسة هذه الحالة ، ومخاطرها الاجتماعية والسياسية والعلمية على المجتمع ككل وليس على الطلاب فقط ، وذلك بالارتقاء بمستوى التعليم الحكومي من جميع النواحي العلمية والخدمية ، وتخصيص حصة في الموازنة العامة تناسب أهمية التعليم وضرورته في حياة الانسان والمجتمع ، وعندها يكون الطلاب طبقة واحدة في المدرسة ، وإن تمايزوا في البيت في مستوى المعيشة والامكانات المادية لإسرهم …

{ { {

كلام مفيد :

وابتغ فيما آتك الله الدار الاخرة ، ولا تنس نصيبك من الدنيا ، وأحسن كما أحسن الله اليك ، ولا تبغ الفساد في الارض ، ان الله لا يحب المفسدين .. ( سورة القصص 77) ..