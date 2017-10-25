أزمة الشرق والموقف العربي – جاسم مراد

لم يعد ممكنا تجنب الصراع الدولي على الارض العربية ، فمنطقة الشرق اصبحت هي معيار التجاذبات الدولية، سلما وحربا ، وبما إن الحرب مستبعدة ، للاسباب التدميرية المعروفة ، فان الصراع بمختلف اشكاله سيأخذ اشكالا متعددة ، وفي مقدمة ذلك ، الحصارات الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية والجغرافية ، فالمنطقة العربية بماتتمتع به من مركز مهم من موارد نفطية وغازية وطرق امداد هذه الموارد لاوروبا وامريكا ، فانها هي المعنية بالاساس بتلك التجاذبات الدولية ، وهي التي ستكون مركز ذلك الصراع ، وهي ايضا المرشحة للتقسيم ، واختفاء دول وظهور دويلات .

الوضع الراهن

فطبيعة الوضع العربي الراهن ، والاختلافات بين نظمه التي وصلت لحد الصراع الدامي ، لم يكن بمقدور هذه النظم التأثير على المخططات الجارية حاليا ، ومن المؤسف القول إن اسوأ حالة تعيشها الساحة العربية منذ بدايات القرن الماضي حيث مشروع سايكس بيكو الذي قسم المنطقة العربية واوجد دولة اسرائيل ، ولم يعد خافيا على المتتبعين ، وكذلك ماتشير اليه التقارير الغربية ،بان مشروع التقسيمات لعديد الدول العربية ، هو احد واهم الاهداف المطروحة ، وان انتاج تنظيم داعش كان واحدا من اهم عمليات التطبيقات اللاحقة لهذا المشروع . ومن يلاحظ انتقال العلاقات العربية_ العربية من معالجة الازمات بينها بالحوار الى التناقض والصراع ، بسبب التدخلات الدولية ورغبتها في تفكيك العلاقات العربية بغية وصولها لحافة الطلاق .

ان المظومات الرسمية العربية ، مطالبة بادراك خطورة الوضع ، ومعالجة اسبابة ، فالتاريخ لايرحم من يتباطء ويتجاهل مايهدد دولها من مشاريع تفكيكية لنظمها ، وهذا الامر يتطلب ضرورة الدخول بالحوارات الموضوعية الهادئة ، وطرح مشروع تصالحي عربي _ عربي .

لقد اصبح معظم جغرافية المنطقة العربية ليس بيد دولها ، وإنما تدار عبر سياسات الدول الاجنبية ، وعمليات الفصل بين الجغرافيات المتداخلة والشعوب المتأخية ، هو احد شروط مشاريع التقسيم وانشاء كانتونات سياسية، وبما إن داعش التي صنعت لهذا الغرض قد انتهت ميدانيا في العراق وهي في طريق اسقاطها في سوريا ، فان هناك اطراف وقوى وشخصيات مهيئة لاستلام مشاريع التقسيم تحت عناوين مختلفة لكنها في نتيجتها ومضامينها تنفذ المشروع الدولي .

لملمة الاوضاع

إن منظومة الدول العربية ، مطالبة باستغلال هذا الانتصار العراقي ، والبدء بلملمة اوضاعها وهدم الفجوة بين بعضها بعضا ، فمنطقة الشرق التي تشكل الدول العربية اهم مســاحاتها واهم مواردها الاسترتيجية واهم خطوط مواصلاتها وارتباطها بالخطوط العالمية .

بالتاكيد إن كل المنطقة العربية مهددة بالارهاب ، ومايجري في مصر وليبيا والجزائر هو ذات الذي جرى ويجري في العراق وسوريا ، وان منطقة المغرب العربي ليس استثناءا ، وقد اكد ذلك احد قادة الامن الاسرائيلي في محاضرة له في معهد موشي دايان ، حيث اكد بان منطقة المغرب العربي مهيئة لصراع دموي،

وهذا يعكس بالضبط حجم المخطط الكبير الذي يستهدف الساحة العربية بهدف اشغالها بصراعات دموية وتقسيمها ، فبعد فشل مشروع الشرق الاوسط الجديد الذي عبرت عنه الدوائر الامريكية ونفذته من خلال التدخلات المباشرة العسكرية ، جاء مشروع داعش الدموي ، وقد تم تدمير مركز قيادة داعش في الموصل ، وسيتم ملاحقته في كل ارجاء العراق ..

المنظومة العربية

هذا التطور الميداني المهم في العراق ، هل من الممكن أن تتمسك به المنظومة العربية ، وتجعل منه مركزا لمراجعة الحالة العربية المتداعية بغية انهاضها ، لكي تكون عنصرا اساسيا في الحفاظ على وحدة بلدانها من ناحية وتعميق الصلاة والروابط بين اجزائها .

الشرق عموما ، والعربي على وجه التحديد يتعرض لتهديد مباشر ، بالاضافة الى صرف انظار المنطقة العربية عن اساسياتها في التنسيق والتعاون وتعزيز المشتركات ، الى جعل ايران دولة معادية رغم كل المشتركات الدينية والاقتصادية والجغرافية والانسانية والمصاهرة ، وهذا يعني خلق صراعات في غير موضعها ، بغية تمرير المخطط التفكيكي لمجموعة المنظومة العربية وتوزيع شعوبها الى كيانات طائفية ومذهبية وعرقية ، وبالتأكيد فان مثل هذا التوزيع المذهبي يجعل الصراع فيما بين هذه الكيانات مرشحا على ماسواه .

تحديد مسؤوليات

فالعرب بحاجة ماسة لقراءة خارطة الوضع وتحديد مسؤولياتهم كأمة حاضنة للشرق ومؤثرة بشكل جذري في اقتصاديات المنطقة وحضورها البشري والجغرافي ، بدلا من ان تتحول هذه الامة الى جزء هامشي قابل للتشرذم اكثر من الوحدة والتطور .