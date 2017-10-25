بماذا سنعتذر يا عراق؟ – ماركريت خاميس

اقسم اني لا اعرف،ماذا كتبت ؟!لا مقالة هي .. لا نثر..لا شعرأعرف فاكتب!!

ربما هي تجليات الغربة ،تحولت الى غيمة حزن هطلت على اوراقي البيضاء!!

ولا ادري.. هل ساوقع باسمي؟!او اوقع بأسم كل النساء!!وربما ساوقع باسم مريم العذراء!!!فانا واثقة اني سادخل الجنة وايضا ستدخل حواء!!فلا خطيئة لي الا

خطيئة الانتماء!!

…………………………………..انتشر النبأ يشق افاق الشمس الغراء..

ويتكئ على البدر ليطفئ نجوم السماء..

قالوا انك اصبحت عقيما؟!!

– وقلت لا والله!!

– قلت لقد انجبت للتو ولدا..وهو من سيزرع المحبة في الارض.. وعلى كفه سنجد خبز الفقراء!!!

وقالوا..انه ليس سوى دجال لبس جلباب ابن مريم العذراء!!فلا للصليب ينتمي ولافيه امل ولارجاء!!

– قلت..انك انجبت صبيا سيهدم الحجارة الصماء!!وعلى ارضه ستكون الامة موحدة!!لا أوس ولاخزج..ولكن ثمرة للانقياء!!

وقالوا..انه لا ينتسب للامين ابدا ولا صلة له بفاطمة الزهراء!!

– وادعيت انك انجبت ولدا يشبه عليا !!لم يكرم وجهه الا ماء الوضاء(الوضوء)!! ولكن واسفي قتله غدرا(ابن ملجم) واستولى على سيفه الغرباء!!!

– وقلت لقد انجبت ولدا.. تشبه باخلاق الفاروق!!

وقالوا لا فاروق رأينا، ولا عمر عدل فأمن فنام في الفياء!!

اياك ..اياك ان تتخيل ابدا.. انك انجبت حسينا!!!للطف يسير مجددا .يثأرليوم كربلاء!!! ولا تقل انك انجبت صلاح للدين ..فلم نر مسجدا تحرر، ولا الاقصى!!كل مانراه سياط تعلم بحقدها على ظهور الابرياء!! وقالوا.. ان كل وعودك اصبحت ادعاء!!

كل يوم تتزين بغدادك..وعلى كفيها تضع الحناء!!لكن لا فارس عن خيله ترجل..ولا امير من النبلاء!!!

كل يوم تتكحل عيون المها ..مابين الرصافة والكرخ !!ودجلة يبشر الفرات بمواسم للفرح والرخاء!!لكننا لم نرى سنابل للقمح ..لا صفراء ولا خضراء!!

وعود الوفاء

كل يوم بالعنبر تتعطر الفيحاء..وبالمسك وعدت ضفائر الحدباء.. ولكن لم نرى شيئا من وعود الوفاء..لم نرى الا على دموع الصب والجرح تنام سامراء!! لا نزعت ثوب الحزن عن ساحات الوطن ومدن الاباء!!ولم ينم اهلك على فراش من حرير…بل اطلقت يد الغول تعث بارض السواد..وتحول يد الجريمة مرابعك الى ارض للبؤساء!!

هل تصدق.. ياعراق!!

لا علة فيك ولا داء ..فلا تنتظر من رب الجلال الدواء، ولا تنتظر الشفاء!! هل اصبحت عقيما . . لا بنت ولا ولد!! لن يكون لك اية كريمة .. لا سمراء ولا شقراء!! ماعدت تستطيع ان تنجب ..لا فاطمة ولا زهراءلا مجدلية تشبه العذراء..لا سومر ولا شهلاء. فلن يرثى بعد اليوم صخرا فقد ماتت من جديد الخنساء!! وقتلت في صدر نسائك زينب ولم تعد هناك من أسماء!! هل اصبحت عقيما؟!اخبرنا بالحقيقة.. لا تنكر؟! لا عيسى ولد ولا طفل بحسن يوسف..لا عمر ، ولا الفاروق.. لا امين ..ولا الصديق! لا تقسم ان علي قد جاء على فرس كحلاء!!لا تصدق ..فكل اقوالهم زورا البس عمامة خضراء!! هيا اخبرنا ياعراق بالحقيقة..فكل الوعود اصبحت ادعاء!! كل يوم.. وعودا، في الصباح وفي المساء!! كل يوم تنجب مسخا !! وتقول انه سيصبح من الاولياء!! وتصر انه من صلب الكرماء!! كل يوم تنجب مسخا ،وتضع على راسه عمامة مرة سوداء ومرة بيضاء!! لماذا استبدلت مهرتك العربية الاصيلة؟! بواحدة هجناء!!! هيا اخبرنا صدقا، ياعراق! فلا نريد المزيد من الافتراء! هيا اخبرنا هل فعلا اصبحت عقيما..لا ولدا ولا تلدا!! بعد اليوم لن نسمح ان يولى على رؤوسنا مسخا..خاضت به حبلى هجينة في هذه الايام الغبراء! ياعراق ..لا تولي عرش الوطن لصا وتقول انه من الامناء!! لا تولي على قومك مسيلمة الكذاب …لا تولي على شرف نساءك ابناء الزنا ولا اللصوص ..وتقول انهم من نسب الشرفاء!! لا تشهد زورا انك سمعت في صرخة مقتول احتمى بدمه المسفوح صوت كفر.. وما عرفت ان صرخته كانت لرب الحق ،تستعجل قيامة الموتى والاحياء..كان يريد جنة لا يدخلها الا الابرياء!!! ابدا ..لا تلم قتيلا، نزف شريانه نذرا للاوفياء..لا تلمه اذا احتمى بارض المتنبي، يصرخ انه مات بسيوف الجبناء!!بعد ان قتل غدرا بخنجر عجماء!! لا تدعي انك خضت المعارك وانك الحقت بااعدائك هزيمة نكراء فكل انتصاراتك لم تكن الا اضغاث كابوس، ابلغت بها كل الانباء! لا لم تفعل اكثر من ان تخط نياشين ،معتقدا انها اوسمة نصر ومجد، تعلقهاعلى هامات الوطن!! وكأنك لم تعرف انها كانت شواهد تغرسها على قبور شباب من اهلك، وكوكبة من النجباء !! استيقظ من سباتك ياعراق وانظر.. ماعادت خضرمرابعنا ..ولا حمر مواضينا .. ولا سود وقائعنا .. بل راياتنا وحدها هي السوداء!! بعد اليوم لن تولي عرش الوطن، الا نبيلا من النبلاء. لا اسم.. ولا راية…بل انسانا، في الظلمة يصير قنديلا..يضئ درب المتعبين والفقراء!! لا نريد (فرنجة) ولا اغراب لا وريث ولا ورثاء!! كم اصبح ظلامك دامسا ياعراق..تهلك ليالينا لسنوات..فلا قمر اكتمل في محاقه البدر، لا راينا زحل، ولا عطارد شاهدنا..وغادر مدارك حتى برج الزهراء!! لا نريد منك مولودا مشوها بعد الان .. لا قزما .. الم تعرف انك منذ زمان.. لم تنجب الا الدناءة والحقراء!! كل يوم تنجب مسخا ..لا بشر يشبه ولا يشبه حتى الحجر.. كل يوم تنجب مسخا للقبح ينتمي ..وللدناءة ينتسب!وللكراهية كل يوم يتعبد،والغل في صدره، يتسع و يتمدد!! ردد ما شئت من الاسماء،والالقاب تضيفها لاولاد الزنا..فهي تمسك ابدا .. باذيال عبد تربى في حضائرالاذلاء !! لا تتفاخر بانك قد اسقطت كل اصنام الكفر.. و اسقطت في فردوس بغداد اكبر صنم !!وقالوا ان بغداد سقطت ومعها دار السلام!! الم يصرخ اهلك بألم..لن تسقط بغداد ابدا..تبت يدا ابي لهب !! ماعرفت ياعراق..ان جيوش الغزاة حاولت ان تغتال في ذلك اليوم رجولتك !!كي لا تنجب لا ولدا ولا بنتا؟! يبدو انك لم تسمع عبرالحدود، صوت(فيروز) وهو يقسم برب الكعبة انه قتل الرجل!!ولم يبقى لك الا العقم !! هيا ياعراق اصدق اهلك بالحقيقة !!وقل انها من افتراءات الاعداء!! هيا كذب ماقالوه..واصرخ باعلى الصوت : انا العراق ساصون ملكي كالرجال ..ولن ابكيه يوما كالنساء!! ونقول لك لا نريد بعد اليوم ،مولودا مشوها..لاننا ننتظربطلا، لايخجلنا،وقد تسمى بحسن الاسماء!! لا تتأفف من كلماتنا ياعراق!وتتهم شعبك،بانه شعب الشقاق والنفاق!! ولا تدعي ان شعبك لا يعجبه العجب!! اننا اطيب شعوب العالم ، وصبر ايوب لصبرنا يتالم!! وتسألنا اي حاكم نريد؟!!

عرش الوطن

هاهو الشعب يقول:لا نريد ان تولي عرش الوطن،حاكما يدعي انه بأسم الدين يحكم!!ويكفركل الاديان !!وكل صنائعه تعود لعصر الاوثان!! لا نريد حاكما ،في النهاريدعي، انه يحكم بأسم خاتم القران ،وفي الليل يولي بوجهه الى قبلته ،ليعبد النيران!! لا نريد زاهدا يلبس جلباب ناسك !!يبشرنا بجنة قبل الاوان !! وفي المساء يبيع للفقراء صكوك الغفران!!! لا نريد حاكما، يشبه ،طفل مشاغب كل يوم يغضب ،ومن اقرانه(يزعل)!!يكسر لعبته،(يخرب)ساحة اللعب،ويخط من جديد خارطة الاوطان!! لا نريد حاكما يتغنى بأمجاد الماضي ، ويرفع فوق رؤوسنا سيف من خشب، فتنام حياتنا على مجد من الحطام والركام!! لا نريد حاكما اتى من مدن ،عجيبة ،غريبة ..ركب دبابته ليتنزه!!يمسك بخارطة الوطن،وهولم يتعلم يوما كيف يرسم خارطة العراق!! لا نريده من (فرنجة)ولا من بلاد العم سام!! لا نريد سوى انسان..وماذا به الانسان؟!!! نريد انسانا خلق في احسن تقويم!!شبع جوعه منذ زمان!!نريد عراقيا لا يدعي النسب لنبي،و لا لولي ،ولا لامير،ولا لسلطان حكم كل البلدان!! لا نريد عراقيا يدعي جاها،ولا هو من الاعيان!! لا نريد حاكما،يطل علينا من شرفة قصره العالي ، فيرانا صغارا ونراه اصغر! لا تولي على عرش الوطن ،غنيا اوحديث نعمة، فيخطب في حشد من الجائعين والفقراء!! نريد حاكما براية واحدة،لا رايات ،اشكال الوان ،كل يوم تغيير وجهة قبلتها وفي كل حين، حتى تصاب الراية بالدوار.. فلا نراها الا تحت الاقدام!! نريده من الانس لا من الجان!!! نريد رئيسا يغار منه الفخر،كلما تحدث فهي حكمة تعجز الفقهاء.. يخاطب شعبه بكلام السهل الممتنع ،فتنتعش عقول العراقيين ببلاغة الكلام!!

– تريدون ثائرا؟!ربما تريدون ثورة؟!!

بل نريد ثورة ،لا تشبه كل الثورات!!هــذا مايريده الشعب!

– هيا قولي ،ماذا ايضا تطلبون؟

بل رجاء اخير ياعراق..لا تشتت اهلك مابين السهول والبوادي والجبال!! ولا توزعهم على مدن الغربة!!وتدعي انهم في رحلة استجمام!!ونراهم كل يوم على شواطئ البحر يموتون!!وفي اعماق اليم يدفنون!!

– حاضر ..ونعم!!

هيا ارحل ياوطن.. لا تستهزء بكلماتي !هيا ارحل ،دعني انام !! لا يهمني بعد اليوم..ان نمت انت ياعراق،او انك لاذان الفجر قد قمت.. فلا وطن لي ولا دار ..كل ماعندي غربة تنام كل يوم، على سريري ووحشة، ترفض ان تغادر كتبي ومكتبتي!! هيا افعل ماشئت ياوطني..ودعني اذهب فصوت والدتي يدعوني لاداء الصلاة .. هيا ارحل ودعني ارتل صلاتي ،فصلاتي طويلة ، طويلة لتمسح عن قلبي وروحي، مالحق بها من خطيئة الانتماء!!! هيا ارحل ايها الوطن ..ولا تسالني عن حالي واحوالي فليس لي غيرا لخيبة واليأس ..وليس عندي غير الغربة،والوحدة كل ليلة هي من تضغط زر الكهرباء!!