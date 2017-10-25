أنتم تستحقون الشكر – عبد المحسن عباس الوائلي

لا استطيع رد الجميل فأنتم طوقتم عنقي فعرفانكم وجميلكم فالشكر كل الشكر لكم وكلمات الشكر والتقدير والمحبة تفوق الوصف والاعتراف مسبقا بانني عاجز عن الشكر فأنتم مثال للانسانية مثال لمبادئ الخير والمحبة والاخلاص في زمن اصبح عمل الخير عجيبا وعكسه شيئا عاديا لقلة اهل الخير وكثرة اهل الشر والعجيب اننا مسلمون والاسلام احدث الاديان وخاتمها لو تمعنا بتعليماته لأصبحنا مثالا جميلا وعظيما ولطيفا لكل بني البشر اينما وجدوا فقرأت يوما ان سائقا في مدينة نيويورك كان شديد الغضب وعندما سأله الراكب عن غضبه قال انني منزعج جدا لقد ترك احد الركاب حافظة نقوده في سيارتي صباح اليوم وبها نحو 800 ولار وقد امضيت اكثر من ساعة احاول ان اقتفي اثر الرجل حتى وجدته اخيرا في فندقه وقد اخذ الحافظة دون ان ينطق بكلمة واحدة بل انه اخذ يحدق في وكأنني كنت اريد ان اسرقها؟ وهتف الراكب بدهشة.. الم يعطك مكافأة.؟! لم يعطني فلسا واحدا مع انني اضعت وقتي وبنزين سيارتي ولكن النقود لم تكن هي ما اريده منه كان يكفي قوله لي شكرا فالكلمة الطيبة صدقة.

وفي الحرب العالمية الثانية تلقت ام امريكية خطابا من ابنها الجندي بقوات المظلات تحدث فيه عن سيدة فرنسية باحدى القرى الفرنسية اسمها “افراتش” بمقاطعة نورمانديا اخذته الى منزلها عندما جرح واخفته عن الالمان ولسوء الحظ قتل الشاب بعد ذلك في الهجوم الذي حدث على جبهة الاردن ومع ذلك فقد تأخرت الام وقد استولى عليها عزم لايقاوم فقد ظلت تنتظر لمدة عامين ثم عبرت الاطلنطي وذهبت الى القرية التي وردت في خطاب ابنها وكانت زوجة مزارع فقير ودست في يدها لفافة تحوي ساعة ذات سوار من الذهب تلقاها ابنها عند تخرجه وكانت الشيء الوحيد الثمين الذي يملكه ابنها وقد اثر هذا العرفان الجميل من جانب الام في قلوب الناس تأثيرا كبيرا فهؤلاء والكثيرون امثالهم اناس لم يمتوا للاسلام بصلة ولكنهم يتصرفوا كمسلمين والذي دعاني لكتابة هذا هو انني على رحيل من هذه المنطقة في البلديات ببغداد متوجها بارادة الله تعالت قدرته الى منطقة زيونة ببغداد ويعز عليّ فراق مثل هذه الوجوه الطيبة مثل الدكتور اركان ابو زينب هذا الاخ النبيل العزيز الذي يطفح وجهه بالايمان والمحبة والصدق بكل سلوكياته من ترحيب عميق ونقلي من بيتي الى مكتبتي متى اردت ذلك ولا ادري كيف اشكره فأنني اجد كلمة الشكر لاتكفي ولكنني لا املك غير.

والمتفضل الثاني باستمرار هذا الرجل الوقر الموظف علي حسين “ابو عماد” اطال الله عمره وابقاه فانه صاحب فضل كبير وكلما اردت ان اخفف عنه ففي داخلي اشعر بالخجل والضيق لانه ينتظرني بسيارته دون مقابل دون معرفة الله الله الله ما اكبرها واعظمها يالحسن حظه لانه يحظى بالطيبات وكذلك اخيه وكل افراد اسرته يبدون السلام الحار وكاني متفضل عليهم وهم اصحاب الفضل جزاهم الله خيرا وهذا ابو سجاد صاحب الغيرة والنبل والاخلاق الكريمة والالتزام الكامل بمبادئه السامية واقامة طقوسها ودائما يشملنا بخيرها وطعمها الذيذ الذي لم اجد مثله شيبها وهذا يدل على نيته الطيبة وسلامة قلبه وكذلك ابو وسام صاحب معمل الالمنيوم الرجل الودود المؤمن المؤتمن الصادق كل الصدق في عمله مع كل الناس وهو يتحملنا ان بدأ الضجر واضحا على وجوهنا واسواق ابو احمد الذي تعاملنا معه بصدق واحببناه بصدق وكذلك ابو علي صاحب اسواق ابو كذيلة هذا الرجل المهذب اللطيف ذو الوجه البشر والاخلاق الفاضلة كل هؤلاء وغيرهم فقدناهم كاننا انتقلنا الى عالم اخر ان للفترة اللطيفة والناس الطيبين والله ليس بودي ان افارق مثل هكذا اناس ولكن ظروفا قاهرة جعلتني ان ابتعد عن هذه الوجوه وانني على ثقة بانه من الصعب جدا ان اجدا امثالهم فنعم الاخوة ونعم الجورة. فكم كنت اتمنى ان ارد جميلهم واجعل له اثرا كبيرا في قلوب الناس وان يصبح شبه اسطورة ان العرفان بالجميل هو فن تقبل كل فضل كبيرا كان ام صغيرا تقبلا طيبا واظهار التقدير نحوه ان اكثرنا يبدي سروره عندما نعامل معاملة كريمة او نتلقى هدايا او غير ذلك من الاشياء ذات الفائدة الواضحة ولكن حتى هنا نستطيع ان نضيف الكمال على طريقة عرفاننا بالجميل بأنها نجعلها شخصية ومخلصة قدر الامكان ولهذا انني اشكركم واتمنى لكم الموفقية واختم بقول الشاعر:

اذ ليس عندك خيل تهديها ولا مال

فليسعد النطق اذا لم يسعد الحال

ارجو ان يكون نطقي واعترافي بفضلكم هو خير الف مرة من مال وهدايا لانها ذاهبة ويبقى الموقف بأنني مدين لكم واشكركم ولايمكن ان انساكم مع كل محبتي ومودتي ايها الطيبين يا ابو احمد وابو ذروان وابن الاخ عباس ومذر وعائلته كافة وها هي دموعي تترقرق لفراقكم.