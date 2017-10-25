أبيض.. أسود

بازار الإنتخابات ومفاسد -مازن صاحب

منذ الإعلان عن مصادقة مجلس النواب على تسمية الأعضاء الجدد لمفوضية الانتخابات والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية لا تنقطع عن توصيف محاصصة أسماء المفوضين الجدد بين القوى السياسية المتصدية للشأن العام دون الاخذ بالحسبان مطالب تظاهرات شعبية ولاسيما تظاهرات الجمعة بالإصلاح السياسي ناهيك عن برنامج الإصلاح الذي طرحه برنامج عمل حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي وصادق عليه مجلس النواب، والسؤال الابرز كيف توافقت الكتل البرلمانية على هذه الأسماء في بازار الانتخابات المرتقبة؟؟

البازار ، تسمية فارسية للسوق، وتجارة السجاد ابرز ما يجيد الإيرانيون العمل به ، وهناك كتاب للشيخ هاشمي رفسنجاني تحت عنوان ( قهرمان حكيم ) يمثل التطبيق العملي لمفهوم ولاية الفقيه في الدولة الإيرانية ما بعد ثورة شباط 1978 وترجمة العنوان ( الحاكم الحكيم ) عسى ان يبحث المتصدرون للسلطة اليوم عن هذا الكتاب لفهم اليات إدارة الدولة حتى ضمن الاطار الإسلامي المتعارف عليه في نظام ولاية الفقيه حسب الدستور الإيراني ، ومرد هذا الطلب ، ان الكثير من القيادات السياسية العراقية ما زالت تبحث عن مصالحها في مفاسد المحاصصة دون ان تفهم معنى تشخيص مصلحة الدولة ، وهناك مؤسسة إيرانية تحت عنوان ( مجلس تشخيص مصلحة النظام ) الذي حاولت هذه الأحزاب تكوين مجلس السياسات الاستراتيجية كنموذج مقابل له ، لكن اراداتها السياسية فشلت في التوافق على نموذجه العراقي .. كل ما تقدم سيترك الأثر البارز على اليات الانتخابات المقبلة، لأسباب أبرزها:

أولا : ان مجلس النواب كسلطة تشريعية رقابية ليس هناك من يراقب اعمالها ويحاسبها الا القضاء او الناخبين في نهاية الدورة الانتخابية ، ومصائب العراق خلال هذه الدورة الانتخابية مع الازمة الاقتصادية وترسخ الفساد بنموذجه السياسي المقنن في امتيازات كبرى للمؤسسات الرئاسية فيما الحكومة تستقطع رواتب الموظفين وحتى المتقاعدين لمواجهة متطلبات اقتصادية ابرزها إعادة الاعمار ومواجهة إرهاب داعش الاجرامي ، ومازالت امتيازات الرئاسات الثلاث بذات المستوى المالي ، والجميع يعرف بان سيارة الدفع الرباعي التي يخصص منها 3-6 سيارات للمسؤولين في مجلس النواب والرئاسات الثلاث تكلف الدولة يوميا 100 دولار أميركي ، فقس على ذلك ؟؟

ثانيا : كثرة الحديث عن الإصلاح وتسكين أصوات المتظاهرين بالحيث عن إعادة تكوين الدولة خارج نطاق المحاصصة ، والعدول عنها في اول تطبيق عملي لبداية الإصلاح السياسي حين المصادقة على مفوضية الانتخابات الجديدة بما يؤكد ان بازار الانتخابات المقبلة يمكن ان تواجه عزوفا شعبيا ، يأس من تكرار الحديث عن الإصلاح الذي لم يشهد الشعب نهاية نفق مفاسد المحاصصة.

ثالثا : أي محاولة لتسويق قوائم انتخابية عابرة للحدود القومية والطائفية لن تكون اكثر من مخادعة جديدة من ذات الأحزاب القائمة بها ،كون النظام الداخلي لمجلس النواب يسمح بإعادة تشكيل الكتل داخل قبة مجلس النواب وقرار المحكمة الاتحادية الذي منح ترشيح رئاسة الوزراء للتحالف الوطني بدلا من القائمة العراقية ، يمكن توظيفه لاعادة تشكيل الكتل البرلمانية الكبرى ، وتشكيل ذات النوع من التكتلات الطائفية والقومية ، بما يعزز نفوذ الأحزاب ذاتها لديمومة هيمنتها على السلطة . في ضوء ما تقدم، لن تكون مهمة مفوضية الانتخابات سهلة إعلاميا وشعبيا ، لاسيما في حث الناخبين على المشاركة في هذه الانتخابات ، وهي مهمة تحتاج من المرشحين الى اقناع الناخبين بانهم ليسوا مغفلين بسبب جاهلية القرن الحادي والعشرين!!