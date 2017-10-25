نيواسلام على مقاسات أمريكا في السعودية – سيف اكثم المظفر

في الحادي عشر من سبتمبر سنة 2001، تلقت امريكا ضربة موجعة في العمق الاستراتيجي الامريكي، لم تتعرض له في جميع حروبها، فالحرب العالمية الثانية التي تعرضت سواحلها والبارجات الحربية الى قصف ياباني مدمر، كان الرد الأمريكي حينها ردا قاسيا وصاعقاً، تعرضت خلالها مدينة هيروشيما و ناكازاكي اليابانيين الى قنبلتين ذريتين، مسحتهما عن بكرة أبيهما.

بعد خمسين عاما، من الحرب العالمية الثانية، تداركت أمريكا، أسلوبها في الرد، خصوصا بعد أن أثبتت التحقيقات أن وراء هدم برجي التجارة العالمي، فكر ومعتقد وهابي، يدار ويمول سعودياً، استخدمت طريقة غير مكلفة، يمكن أن نطلق عليه الحرب الناعمة، في إنهاء ما يسمى بالفكر الوهابي، يوصلنا الى ناتج واحد، هو انهاء النظام السعودي؛ القائم على أسس الوهابية.

وفاة الملك عبدالله سنة2015، وصعود الملك سلمان، اخر اولاد عبد العزيز، فسح المجال أمام أمريكا، لتنفيذ تلك الخطة ، فقامت باستدعاء محمد بن سلمان”الجندي المطيع″ وحصوله على الدعم الكامل، لنسف الاسلام الوهابي، وتحديث هذا الإسلام على المقاسات الأمريكية، كي تناسب تطلعات الشباب، وأطلق عليه (الإسلام العلماني) .

يُنشئ شباب غارق في الشهوات والملذات، لا يحمل أي غيرة على وطنه و اهله، وبذلك حقق الكيان الصهيو امريكي، مبتغاها دون تكاليف باهظة للحرب، التي تتطلب مالاً ورجالاً، استنتجتها من حرب أفغانستان، علما أن السعودية المصدر الرئيسي للنفط، الذي يغذي الخزين الاستراتيجي الأمريكي، فإن أي خلل يحصل لتلك المنطقة، دون توفير البديل، سيكون قنبلة نووية تضرب الاقتصاد الأمريكي، الذي يعتمد على النفط والاستثمارات السعودية.

اليوم، وبعد تقوية ابن سلمان، فأصبح قاب قوسين أو أدنى، من تولي عرش الملكية، الذي سيحقق آمال أمريكا، وتعب الجنرالات في الغرف المغلقة، التي صنعت من ذاك الفتى، شيطان بوجه آدمي، فهل سينجح في صناعة الاسلام الجديد، الذي يسعد أمريكا ويسر بني صهيون، الايام أقوى في إثبات الحقائق، ونزع الشكوك، وما الحياة إلا قطرة كرامة في جبين الشرف، فعندما سقطت، فبان ابن سلمان بوجهه الحقيقي، وما خفي كان اعظم.