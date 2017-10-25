الحوار وسيادة الدستور – حسين علي الحمداني

من الطبيعي جدا أن تكون الصفحة التالية لعمليات فرض القانون وسيادة الدستور على كامل ألأرض العراقية والتي نفذتها قواتها المسلحة بسلمية تامة ومهنية عالية أشاد بها القاصي والداني وتمكنت خلالها الحكومة الاتحادية من فرض القانون في كركوك والمناطق الأخرى في سهل نينوى وديالى وصولا لحدود ما قبل حزيران 2014،وفرض القانون والدستور لم يأت بعصا سحرية بقدر ما إنه جاء عبر قرارات احتاجت لشجاعة رائعة والتنفيذ تطلب تخطيطا بمستوى عال جدا من أجل حقن الدماء وحفظ المدن من ويلات الحروب وأقساها تلك التي تجري في المدن وتطلب أيضا حكمة وبسالة وواقعية كبرى تجسدت في قرار بعض القيادات الكردية الواعية لمخاطر الانجراف في حرب أهلية من جانب،ومن جانب آخر إن هذه القيادات كان أساسا رافضة للاستفتاء جملة وتفصيلا وهي بالتالي لا تتحمل نتائجه وما يترتب عليه،لهذا كان موقفها ملبياً لرغبات العراقيين بعربهم وأكرادهم ومنسجماً تماما مع الدستور العراقي الذي يعد خيمة الحوار الحقيقية.

إذن الصفحة التالية هي الحوار وهو الأمر الطبيعي،وهذا الحوار كما أشرنا هو صفحة ضرورية من أجل تجاوز الخلافات أو ألأسباب التي أدت لهذه النتائج وفي مقدمة ذلك بالتأكيد أن يأتي المحاور من الأقليم ويحمل بيده الدستور العراقي الذي سيكون هو الفيصل في حل الخلافات بين كافة ألأطراف. و دعوة الحوار جاءت من بغداد وعبر رئيس الوزراء حيدر العبادي ورحبت بها حكومة الأقليم بسرعة وهو ما يعكس رغبة الطرفين لطي ملف استعادة المدن المتنازع عليها وبداية صفحة جديدة،والمواطن العراقي يتساءل مع من سيكون الحوار؟ومن الذي سيمثل ألأكراد في حوارهم مع بغداد؟هل حكومة الإقليم الحالية التي كانت جزءاً من المشكلة هل بإمكانها أن تكون جزءا من الحل؟تبدو الأمور مبهمة نوعا ما خاصة وإن مفوضية الانتخابات أجلت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الإقليم لأشعار آخر وهو ما يجعلنا نستنتج بقاء ذات المحاورين السابقين،وهنا ألأمر يتطلب أن تكون هنالك حقاً حكومة للإقليم تديره بشكل مؤقت حتى تحديد موعد الانتخابات فيه من جانب، ومن جانب آخر إن المحاور الكردي يجب أن يتجاوز الاستفتاء والغاء نتائجه وهذا ألأمر لا يمكن أن تسلم به حكومة الأقليم الحالية أو تتمكن من تجاوزه في ظل ما يمكن تسميته هيمنة حزب واحد على هذا الملف دون إشراك ألأحزاب الأخرى. أما الجانب الثاني والمهم الذي يجب أن يكون حاضرا لدى المحاور سواء من الحكومة الاتحادية أم حكومة الأقليم أن لا اتفاقيات على حساب الدستور وأن يضع كل طرف نصب عينيه إن الدستور هو السقف للحوار من أجل تجاوز كل ألأزمات التي كان السبب فيها التجاوز على الدستور وتغليب الاتفاقيات الثنائية التي هي بالتأكيد مخالفة للدستور لكي تكون بديلا عنه وتقودنا فيما بعد لأزمات جديدة- قديمة.